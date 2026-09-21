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TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

„Geografiškai, šis karas vis dar gali išsiplėsti“: iš Irano revoliucinės gvardijos – įspėjimas

2026-09-21 16:19 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-09-21 16:19
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Irano revoliucinė gvardija pirmadienį perspėjo, kad, „geografiškai, šis karas vis dar gali išsiplėsti“, jos atstovą cituoja „Clash report“.

Irano revoliucinės gvardijos atstovas spaudai Hosseinas Mohabi (nuotr. Telegram)
GALERIJA (10)

Irano revoliucinė gvardija pirmadienį perspėjo, kad, „geografiškai, šis karas vis dar gali išsiplėsti“, jos atstovą cituoja „Clash report“.

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Jis taip pat pabrėžė, kad Jungtinėms Valstijoms surengus naujų išpuolių prieš Iraną, smogs naujiems taikiniams ir panaudos naujų ginklų.

Praėjus beveik septyniems mėnesiams nuo karo pradžios, Teheranas ir Vašingtonas tebėra atsidūrę aklavietėje, nors, regis, nė viena pusė prie plataus masto karo grįžti nenori.

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Islamo revoliucinės gvardijos korpuso – ideologinės Irano ginkluotųjų pajėgų struktūros – atstovas pranešime pareiškė, kad naujos JAV atakos atveju Irano gynyboje ir kontrpuolime tikrai įvyks reikšmingų pokyčių.

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„Mūšio lauke panaudosime naujų, naujas galimybes turinčių ginklų, ir pasaulis bus nustebintas“, – sakė jis.

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„Mūsų taikiniai taip pat nebūtinai bus tokie patys kaip anksčiau. Turime naujų taikinių, kuriems dar nebuvo smogta“, – pridūrė atstovas.

Revoliucinė gvardija taip pat pareiškė esanti pasirengusi ilgesniam karui.

Situacija Hormuzo sąsiauryje ir įtrauktos aplinkinės šalys

Šeštadienį Irano kariuomenės centrinė vadovybė pareiškė, kad JAV planuoja naujų veiksmų prieš Teheraną, pranešė valstybinė televizija. Daugiau informacijos ji nepateikė.

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FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

Praėjusio mėnesio pabaigoje vėl suintensyvėjusios JAV ir Irano kovos aprimo pastarosiomis dienomis, tačiau Teheranas ir toliau rengia pavienes atakas prieš komercinius laivus Hormuzo sąsiauryje.

Abi šalys Hormuzo sąsiauryje viena kitos atžvilgiu tebetaiko blokadą, kuria siekia daryti spaudimą.

Karas išplito ir į Jemeną, kur Irano remiami husiai iš Saudo Arabijos remiamos vyriausybės perima vis daugiau teritorijų ir rengia atakas prieš taikinius Saudo Arabijoje, įskaitant jos sostinę Rijadą.

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