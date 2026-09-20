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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Šis susitikimas gali daug ką pakeisti“: Zelenskis pranešė susitaręs susitikti su Trumpu

2026-09-20 22:17 / šaltinis: BNS
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2026-09-20 22:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad pokalbio telefonu su JAV lyderiu Donaldu Trumpu metu sutarė su juo susitikti Niujorke.

V. Zelenskis ir D. Trumpas SCANPIX
GALERIJA (20)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pranešė, kad pokalbio telefonu su JAV lyderiu Donaldu Trumpu metu sutarė su juo susitikti Niujorke.

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Planuojamas susitikimas rengiamas Vašingtonui raginant Maskvą ir Kyjivą pradėti naujas tiesiogines taikos derybas.

JAV vadovaujamos pastangos užbaigti ketverius su puse metų trunkantį plataus masto karą pastaraisiais mėnesiais įstrigo, Vašingtonui sutelkus dėmesį į konfliktą su Iranu.

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Tuo tarpu tiek Rusija, tiek Ukraina suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius viena prieš kitą.

„Ką tik kalbėjausi su prezidentu Donaldu J. Trumpu. Tai buvo svarbus pokalbis, aptarėme daug klausimų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė V. Zelenskis.

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„Susitarėme susitikti Niujorke, ir šis susitikimas gali daug ką pakeisti. Atsirado diplomatinis impulsas“, – teigė jis.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Jis taip pat sakė padėkojęs už JAV pasiuntinių Steve'o Witkoffo ir Jaredo Kushnerio vizitą Kyjive.

„Mes gerai prasiėjome pro esmines detales ir vyrukai pamatė situaciją Ukrainoje“, – nurodė prezidentas.

„Yra idėjų dėl deeskalacijos žingsnių ir esminių saugumo klausimų – energijos, pramonės, žmonių gyvybių apsaugos. Drauge su amerikiečių komanda dirbame ir esame pasirengę žengti išties rimtus žingsnius“, – pridūrė V. Zelenskis.

Jis taip pat padėkojo D. Trumpui už pasirašytą didelį sankcijų Rusijai paketą.

D. Trumpas kol kas viešai V. Zelenskio pareiškimo nekomentavo.

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Jo
Jo
2026-09-21 00:04
Biznieriai iš didžiosios raidės
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as
as
2026-09-21 02:51
zelia tau niekas pepades viskas kaip sakai xaraxiri
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Leonidas
Leonidas
2026-09-21 07:13
Del laiku nepasirasytos kapituliacijos, jos salygos ukrainai pablogejo: dabar rusai paims ne tik Donbasa ir Luganska, bet ir Zaporozje, Chersona ir Odessa. Rusija ir Odessa yra neatskiriama savoka
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