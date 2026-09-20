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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Istorinis posūkis Berlyne: į pergalę veržiasi kairiųjų lyderė, migrantų kilmės kandidatė Eralp

2026-09-20 20:39 / šaltinis: BNS
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2026-09-20 20:39
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Sekmadienį Berlyno rinkimuose, remiantis rinkėjų apklausų rezultatais, pergalę iškovojo kraštutinių kairiųjų partija „Die Linke“, o tai pavertė jos lyderę Elif Eralp pagrindine kandidate tapti kita Vokietijos sostinės mere.

Sekmadienį Berlyno rinkimuose, remiantis rinkėjų apklausų rezultatais, pergalę iškovojo kraštutinių kairiųjų partija „Die Linke“, o tai pavertė jos lyderę Elif Eralp pagrindine kandidate tapti kita Vokietijos sostinės mere.

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45 metų E. Eralp ir jos už varginguosius kovojanti partija pažadėjo imtis ryžtingų žingsnių Berlyno būsto krizei spręsti bei nuomos kainoms sumažinti, įskaitant ir prieštaringai vertinamą pažadą nusavinti butus, priklausančius stambiems nekilnojamojo turto valdytojams.

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Turkų migrantų dukra E. Eralp kampanijos metu taip pat pristatė save kaip geriausiai tinkamą asmenį pasipriešinti kraštutinių dešiniųjų ir prieš imigraciją nusiteikusios partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) stiprėjimui.

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„Tikiu, kad tai iš tiesų būtų stiprus signalas, jei Berlyno mere taptų iš migrantų kilęs asmuo“, – balsavimo išvakarėse sakė ji.

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Švęsdama sekmadienį ji sušuko: „Mūsų mieste meilė ir teisingumas nugalėjo neapykantą.“

E. Eralp, kurios partija siekia mažinti socialinę nelygybę ir stambiojo verslo įtaką, yra lyginama su Zohranu Mamdani – charizmatišku kairuoliu, tapusiu Niujorko meru.

„Žinoma, demokratinio socialisto sėkmė Niujorke – kapitalizmo širdyje – yra didžiulis pasiekimas“, – penktadienį sakė E. Eralp, pavadinusi Z. Mamdani „puikiu pavyzdžiu“.

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Istorinė „Die Linke“ pergalė Berlyne, kur, remiantis visuomeninių transliuotojų ARD ir ZDF apklausomis, surinkta 24,5–26 proc. balsų, sudavė smūgį sunkumus išgyvenančio kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco) centro dešiniajai CDU, likusiai antroje vietoje su maždaug 20 proc. balsų.

Tačiau norėdama valdyti, E. Eralp dabar privalo įtikinti kitas partijas – tikriausiai centro kairiųjų SPD ir žaliuosius – prisijungti prie jos koalicijos.

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Konfliktas Artimuosiuose Rytuose

Visgi SPD lyderis Steffenas Krachas jau aiškiai leido suprasti, kad nepritaria „Die Linke“ – partijos, kurios šaknys iš dalies siekia komunistinės Rytų Vokietijos valdančiąją partiją – idėjai dėl turto nusavinimo.

Tradicinės Vokietijos partijos turi daug kitų nesutarimų su kraštutinių kairiųjų jėga, ypač saugumo politikos srityje, kur pastaroji priešinasi karinei paramai Ukrainai ir pasisako už Vokietijos pasitraukimą iš NATO.

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„Die Linke“ taip pat sulaukė kritikos dėl kai kurių rajonų lygmens veikėjų prieš Izraelį nukreiptų pareiškimų – tai ypač jautri tema Vokietijoje, atsižvelgiant į tamsią nacių valdymo ir Holokausto istoriją.

E. Eralp ne kartą pabrėžė savo norą remti ir puoselėti žydų gyvenimą Berlyne.

Tačiau griežta Izraelio kritika iš kai kurių vietinių „Die Linke“ skyrių, ypač Berlyno Noikelno rajone, kuriame gyvena daug arabų ir musulmonų imigrantų, sulaukė neigiamo žiniasklaidos dėmesio.

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Po rugpjūtį vietiniame „Die Linke“ kampanijos renginyje Noikelne vykusio koncerto kilo skandalas, kai vienas atlikėjas paragino pradėti „intifadą“ (sukilimą) ir skandavo „Mirtis IDF!“ – Izraelio gynybos pajėgoms.

E. Eralp atsiribojo nuo šio incidento, tačiau jis sulaukė griežtos žaliųjų ir SPD kritikos bei vėl paskatino spaudą kelti klausimą, ar „Die Linke“ yra tinkama valdyti.

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Kelias į valdžią

Nepaisant to, žalieji kampanijos metu labiau linko remti koaliciją su „Die Linke“, o ne kitą regimą galimybę jungtis su konservatyviąja CDU.

Tačiau SPD, istoriškai glaudžiai susijusioje su profesinėmis sąjungomis ir darbininkų klasės rinkėjais, esama nepritariančių balsų.

Po ankstesnių rinkimų 2023 metais SPD nusprendė nutraukti ryšius su kairiąja koalicija ir šiuo metu yra jaunesnioji CDU partnerė.

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E. Eralp dabar turės kelias dienas ar savaites įtikinti savo potencialius partnerius, kad ji kontroliuoja savo partijos skyrių ir yra pasirengusi valdyti.

Politikės tėvai, aktyviai dalyvavę socialistinėje politikoje ir profesinėse sąjungose Turkijoje, į Vokietiją pabėgo 1980 metais po karinio perversmo, kai E. Eralp motina buvo aštuntą mėnesį nėščia.

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E. Eralp gimė Miunchene, vėliau studijavo teisę Hamburge ir gynė migrantų teises. 2010 metais ji buvo pasamdyta dirbti „Die Linke“ frakcijos personalo darbuotoja Vokietijos parlamente, o netrukus po to visam laikui persikėlė į Berlyną.

Ji gyvena madingame Kroicbergo rajone su vyru ir dviem vaikais bei dažnai mėgsta pabrėžti, kad, kaip ir dauguma berlyniečių, jie nuomojasi butą, o ne turi nuosavą būstą.

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Valio?
Valio?
2026-09-20 20:42
Tai ir mūsų leftistinis klanas pasveikins DDR komunistus? Juk alternatyva pralaimėjo. Žalimas ir panašūs gal statys visiems išgerti?
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Todėl
Todėl
2026-09-20 22:07
Todėl, kad apie kraštutiniais vadinamus dešiniuosius visada kalba neigiamai, o apie kraštutinius kairiuosius kalba neutraliai, kaip apie bet kokią eilinę normalią partiją. Lyg nežinotų, kas tai yra iš tikrųjų. Tai nervina. Bet nestebina
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krienas
krienas
2026-09-20 22:17
Meilė ir teisingumas. Berlyne. Prajuokino :)
Yra miestų, kur imigrantų tikrai dauguma. Bet meilės ten nei su žiburiu.
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