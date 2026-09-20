Vokietijos rinkimuose – drama: Merzo konservatoriams gresia prasčiausias rezultatas istorijoje

Rinkimai Meklenburge-Pomeranijoje ir Berlyne dar labiau didina spaudimą F. Merzui. Pastaraisiais mėnesiais smarkiai kritus jo populiarumo reitingams, intensyviai spėliojama apie kanclerio politinę ateitį.
Transliuotojų ARD ir ZDF atliktos rinkėjų apklausos rodo, kad F. Merzo Krikščionių demokratų sąjunga (CDU) vos gali surinkti 5 proc. balsų, kurių reikia norint patekti į Meklenburgo-Pomeranijos parlamentą. Tai būtų gerokai prasčiau už iki šiol žemiausią partijos rezultatą – 9 proc., surinktus 1951 m. Brėmene.
Praėjus dviem savaitėms po triuškinamos pergalės kaimyninėje Saksonijoje-Anhalte, prognozuojama, kad AfD vėl užims pirmąją vietą – šįkart Meklenburge-Pomeranijoje, kur turėtų surinkti apie 37–38 proc. balsų. Palyginti su paskutiniais 2021 m. vykusiais rinkimais, jai tekusių balsų dalis išaugtų daugiau nei dvigubai. Prieš imigraciją pasisakanti partija tik nežymiai lenkia valdančiuosius socialdemokratus (SPD), kurie turėtų surinkti apie 36 proc. balsų.
Berlyne F. Merzo vadovaujami konservatoriai, tikėtina, praras valdžią mieste-žemėje. Rinkėjų apklausos rodo, kad „Kairieji“ – buvusią Rytų Vokietiją valdžiusios socialistinės partijos įpėdiniai – užtikrintai pirmauja su maždaug 25 proc. balsų, o už CDU balsavę teigė apie 20 proc. rinkėjų. Toliau rikiuojasi AfD, kaip prognozuojama, surinksianti 13,5–16 proc. balsų, palyginti su 9,1 proc. 2023 metais.
Pirminės prognozės, paremtos daliniais balsų skaičiavimo rezultatais, turėtų pasirodyti per artimiausią valandą.
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