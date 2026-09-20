Vokietijoje – dar viena rinkimų diena, galinti dar labiau padidinti spaudimą Merzui trauktis

Rinkimai Berlyno mieste-žemėje ir šiaurės rytinėje Meklenburgo-Pomeranijos žemėje yra paskutiniai iš penkerių šiemet Vokietijoje vykstančių žemių rinkimų. Jie jau atskleidė didelį visuomenės nepasitenkinimą F. Merzo koalicine vyriausybe ir įplieskė rimtas diskusijas dėl kanclerio politinės ateities.
Balsavimo apylinkės abiejose žemėse atidaromos 8 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku, o pirmosios balsavusiųjų apklausos bus paskelbtos iškart po jų uždarymo 18 val.
F. Merzo Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) nesėkmė anksčiau šį mėnesį Saksonijoje-Anhalte, kur AfD surinko beveik 44 proc., o CDU – tik apie 17 proc. balsų, konservatorių gretose dar labiau pakurstė kalbas apie retai Vokietijoje pasitaikantį kanclerio pakeitimą.
Merzas trauktis neketina
Dar vienas skaudus smūgis CDU gali laukti šiaurės rytinėje Meklenburgo-Pomeranijos žemėje, kur partija mėgina išvengti prasčiausio rezultato per visą savo istoriją Vokietijos žemių rinkimuose. Naujausiose apklausose jos parama vos viršijo 5 proc. ribą, būtiną norint patekti į parlamentą.
Nepatekimas į Meklenburgo-Pomeranijos parlamentą, nors šioje žemėje CDU tradiciškai nepasižymėjo itin gerais rezultatais, partijai būtų itin skaudus scenarijus ir galėtų dar labiau padidinti spaudimą į kampą įspraustam kancleriui.
F. Merzas stengėsi užkirsti kelią spėlionėms dėl savo ateities ir po rinkimų Saksonijoje-Anhalte pabrėžė „varianto pasiduoti“ neturintis.
Vis dėlto, suvokdamas rinkimų svarbą, jis atšaukė kitą savaitę planuotą kelionę į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją Niujorke ir taip atlaisvino laiko galimam sudėtingam padėties po rinkimų įvertinimui. Pastarosiomis savaitėmis jis taip pat buvo pastebimai mažiau aktyvus rinkimų kampanijoje.
Kanclerio ligšioliniai darbo rezultatai nesuteikia daug pagrindo girtis: praėjus daugiau kaip metams nuo F. Merzo darbo pradžios didžiausia Europos ekonomika tebėra vangi, o kancleriui sunkiai sekasi įgyvendinti prieštaringai vertinamas reformas, be kita ko, pensijų sistemos.
Socialdemokratų palaikymas auga
Kaip ir Saksonija-Anhaltas, Meklenburgas-Pomeranija yra retai apgyvendinta rytinė Vokietijos žemė, kuriai sunkiai sekėsi įveikti 1990 m. Vokietijos susivienijimo padarinius, o tai sudarė palankias sąlygas populistinės kraštutinės dešinės partijos AfD iškilimui.
Kelis mėnesius apklausose pirmavusi prieš imigraciją nusistačiusi partija tikisi išlaikyti persvarą prieš sustiprėjusius centro kairės socialdemokratus (SPD), kuriems vadovauja dabartinė žemės premjerė Manuela Schwesig.
Atsiribojusi nuo nacionalinės SPD, kuri yra jaunesnioji nepopuliarios F. Merzo federalinės koalicijos partnerė, M. Schwesig, ketvirtadienį paskelbtos vienos apklausos duomenimis, sugebėjo vienu procentiniu punktu aplenkti AfD.
CDU kovoja dėl valdžios išlaikymo Berlyne
Berlyne F. Merzo partija savo ruožtu gali prarasti miesto mero postą Kairiųjų partijai, kuri yra buvusią Rytų Vokietiją valdžiusios socialistinės partijos įpėdinė.
CDU priklausantis dabartinis Berlyno meras Kai Wegneris buvo priverstas atsisakyti siekio būti perrinktas po užsitęsusio skandalo dėl sausį žaisto teniso mačo tuo metu, kai didelėje miesto dalyje per šalčius buvo nutrūkęs elektros tiekimas.
Jį pagrindinio CDU kandidato pozicijoje pakeitęs Berlyno finansų senatorius Stefanas Eversas, nepaisant to, kad į rinkimų kovą įsitraukė gana vėlai, išlaikyti partiją konkurencingą. Apklausose CDU renka apie 20 proc. balsų, nedaug atsilikdama nuo Kairiųjų ir nežymiai lenkdama AfD.
Kaip ir Meklenburge-Pomeranijoje, Berlyne po sekmadienio balsavimo gali prireikti trijų partijų koalicijos. Jei daugiausia balsų surinktų Kairieji arba CDU, laimėjusi politinė jėga vyriausybę galėtų mėginti formuoti kartu su SPD ir Žaliaisiais.
Bendradarbiauti su AfD visos pagrindinės partijos atsisako, laikydamosi jau seniai taikomos vadinamosios „ugniasienės“ politikos.
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