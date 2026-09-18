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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prastos žinios Merzui: beveik pusė vokiečių tikisi, kad jo iki metų galo nebeliks pareigose

2026-09-18 11:39 / šaltinis: ELTA
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2026-09-18 11:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Beveik pusė vokiečių tikisi, kad kancleris Friedrichas Merzas iki metų pabaigos bus pakeistas kitu, rodo „YouGov“ apklausa.

Friedrichas Merzas (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)

Beveik pusė vokiečių tikisi, kad kancleris Friedrichas Merzas iki metų pabaigos bus pakeistas kitu, rodo „YouGov“ apklausa.

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Apklausa parodė, kad 48 proc. iš 1 611 apklaustų suaugusiųjų tikisi, jog iki metų pabaigos F. Merzas nebebus kancleriu, 31 proc. mano, kad jis liks pareigose, o 21 proc. neatsakė.

Apklausa: beveik pusė vokiečių tikisi, kad kanclerio Merzo iki metų galo nebeliks pareigose

F. Merzas, kurio reitingai pastaraisiais mėnesiais smarkiai krito, sekmadienį gali patirti dar vieną pažeminimą, nes dvi rytinės žemės rengiasi rinkimams – praėjus dviem savaitėms po to, kai Saksonijoje-Anhalte triuškinančią pergalę pasiekė kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD).

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Rinkimai Saksonijoje-Anhalte, kur AfD surinko beveik 44 proc. balsų, o F. Merzo vadovaujami konservatyvūs krikščionys demokratai (CDU) – tik 17 proc., sukėlė rimtų spėliojimų, ar kancleris negali būti priverstas atsistatydinti.

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Naujausios apklausos rodo, kad Meklenburge-Pomeranijoje CDU surinktų apie 7 proc. balsų – tai pavojingai arti 5 proc. kartelės, norint patekti į parlamentą. Jei prognozės pasitvirtintų, tai būtų blogiausias CDU rezultatas bet kurioje iš 16 Vokietijos federalinių žemių arba nacionaliniu lygmeniu nuo Antrojo pasaulinio karo.

Berlyne Kairiųjų partija nežymiai lenkia CDU, todėl konservatoriams gresia pavojus prarasti Vokietijos sostinės mero postą.

Tačiau F. Merzas stengiasi atremti spekuliacijas dėl savo ateities ir po rinkimų Saksonijoje-Anhalte pabrėžė, kad „pasiduoti man nėra priimtinas variantas“.

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Z1000
Z1000
2026-09-18 11:42
Gerą žinią jis ir taip per klaidą būvo išrinktas jo vietą istorijos siukline
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