JAV iždo sekretorius: trečiadienį Irano oro linijų veikla sustos
Donaldo Trumpo administracijai siekiant toliau daryti spaudimą Teheranui, JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pirmadienį perspėjo, kad dėl JAV sankcijų po dviejų dienų Irano oro linijų bendrovėms bus sunku vykdyti veiklą visame pasaulyje. „Rugsėjo 23 d. visų Irano oro linijų bendrovių veikla visame pasaulyje sustos.
Dyzelinas brangsta greičiau nei žalia nafta: paaiškino, kodėl
Dyzelino ir kitų degalų kainos degalinėse pastaruoju metu vis pasiekia naujas aukštumas, nes karai Artimuosiuose Rytuose ir Ukrainoje ne tik sutrikdė žalios naftos tiekimą, bet ir padarė žalos naftos perdirbimo gamykloms, todėl vis labiau juntamas perdirbimo pajėgumų trūkumas, paaiškina AFP. Kiek žalios naftos šiuo metu trūksta? Prancūzijos pareigūnai neseniai apskaičiavo, kad pasaulinei rinkai kasdien trūksta apie 10 mln. barelių žalios naftos.
Artimieji Rytai Prieš 7 val.
„Geografiškai, šis karas vis dar gali išsiplėsti“: iš Irano revoliucinės gvardijos – įspėjimas
Irano revoliucinė gvardija pirmadienį perspėjo, kad, „geografiškai, šis karas vis dar gali išsiplėsti“, jos atstovą cituoja „Clash report“. Jis taip pat pabrėžė, kad Jungtinėms Valstijoms surengus naujų išpuolių prieš Iraną, smogs naujiems taikiniams ir panaudos naujų ginklų. Praėjus beveik septyniems mėnesiams nuo karo pradžios, Teheranas ir Vašingtonas tebėra atsidūrę aklavietėje, nors, regis, nė viena pusė prie plataus masto karo grįžti nenori.
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Prieš svarbiausią žydų šventę – smurto banga Vakarų Krante: nužudytas izraelietis naujakurys
Artėjant Jom Kipuro šventei, sekmadienį okupuotame Vakarų Krante buvo nušautas izraelietis naujakurys, o kariuomenė pranešė sulaikiusi įtariamą užpuoliką. Izraelio kariuomenė taip pat pranešė apie mėginimą Vakarų Krante surengti išpuolį automobiliu taranuojant žmones. Užpuolikas buvo nukautas. Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pasmerkė žudiko išpuolį, surengtą artėjant sekmadienio vakare prasidėsiančiai svarbiausiai žydų šventei.
Artimieji Rytai 2026-09-20
Po smūgio Rijadui – JAV perspėjimas: konfliktas gali sparčiai eskaluotis
Jungtinės Valstijos įspėjo, kad kovos tarp Saudo Arabijos ir Irano remiamų husių gali „sparčiai eskaluotis“, kai pirmą kartą nuo Jemeno konflikto atsinaujinimo raketų smūgio taikiniu tapo Rijadas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai nutraukė savaitgalį Kemp Deivide – atokioje prezidento rezidencijoje Merilando valstijoje – ir šeštadienį grįžo į Baltuosius rūmus.
Artimieji Rytai 2026-09-20
Netikėtas JAV žingsnis: susitiko su husiais – šie davė svarbų pažadą
Atsinaujinus karo veiksmams Jemene, JAV vyriausybės atstovai tiesiogiai kalbėjosi su husių smogikų atstovais, ketvirtadienį agentūra dpa sužinojo iš diplomatinių šaltinių Rijade. Pasak šaltinių, JAV ambasadoje Omane vykusiame susitikime husiai patikino, kad nepuls JAV ar Izraelio laivų Bab al Mandebo sąsiaurio rajone Raudonojoje jūroje ir Adeno įlankoje. Smogikai anksčiau buvo paskelbę Saudo Arabijos laivų „blokadą“ ir vėliau užpuolė kelis šios šalies laivus arba privertė juos pakeisti kursą.
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CNN: Rusija padėjo Iranui smogti JAV objektams – perdavė slaptus duomenis
Rusija perdavė Iranui žvalgybinę informaciją, kad šis galėtų veiksmingiau smogti JAV kariniams objektams Artimuosiuose Rytuose. Apie tai, remdamasis dviem JAV pareigūnais, praneša CNN. Žurnalistų duomenimis, Iranas iš Rusijos gaudavo, be kita ko, palydovinės žvalgybos duomenų, kurie vėliau, tikėtina, buvo naudojami taikiniams nustatyti ir smūgiams rengti. Tarp tokių taikinių leidinys mini strategiškai svarbią Princo Sultano oro pajėgų bazę Saudo Arabijoje, į kurią Iranas smogė kovo 27 dieną.
Artimieji Rytai 2026-09-16
Iš JAV – netikėtas perspėjimas Izraeliui: mes ginsime Amerikos interesus
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as teigia, kad Vašingtonas negali leisti, jog JAV Artimųjų Rytų politika priklausytų nuo Izraelio valstybės, praneša „Politico“. Tai griežtas teiginys apie svarbų JAV sąjungininką regione, kurį išsakė vienas svarbiausių JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnų ir vienas iš pagrindinių Respublikonų partijos kandidatų 2028 metų prezidento rinkimuose.
Suskaičiavo, kiek Europai kainavo karas Irane
Nuo karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje Europos Sąjunga (ES) iškastinio kuro importui papildomai išleido 90 mlrd. eurų, trečiadienį pareiškė Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen. Laivybos Hormuzo sąsiauryje apribojimai dar kartą skaudžiai parodė, kiek Europai kainuoja jos priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro, Europos Parlamento nariams sakė EK pirmininkė. Leyen: karas Irane ES kainavo papildomus 90 mlrd.
Artimieji Rytai 2026-09-16
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Suskaičiavo, kiek JAV jau kainavo karas su Iranu: suma auga
Karas su Iranu mokesčių mokėtojams jau kainavo 38,1 mlrd. JAV dolerių ir ši suma vis auga, skelbia „Politico“. Kongreso biudžeto valdyba antradienį pranešė, kad besitęsianti karinė kampanija kas mėnesį kainuos nuo 2 iki 3 mlrd. JAV dolerių. Pranešama, kad karas išnaudojo JAV ginklų atsargas.
JAV pripažino: dėl karo su Iranu trūksta šaudmenų
JAV gynybos departamento generalinis inspektorius pirmadienį atskleidė, kad Jungtinės Valstijos susiduria su šaudmenų trūkumu dėl brangiai kainuojančio karo Irane. Pirmojoje tokio pobūdžio privalomoje ataskaitoje Kongresui inspektorius nurodė, kad nuo vasario 28-osios iki birželio 30-osios operacija „Operation Epic Fury“ (OEF) atsiėjo apie 33,4 mlrd. dolerių (28,92 mlrd. eurų), iš kurių 22,3 mlrd. dolerių (19,31 mlrd. eurų) buvo išleista vien tik sunaudotiems šaudmenims.
Derybos dėl Hormuzo sąsiaurio atšauktos – naftos kaina šoko į viršų
Rinkoms reaguojant į žinią, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekį, o suplanuotos derybos dėl Hormuzo sąsiaurio buvo atšauktos, pirmadienį šoktelėjo naftos kainos. Šiaurės jūros „Brent“ rūšies naftos lapkričio ateities sandorių kaina pirmadienio rytą pakilo beveik 3 proc. – iki 107,60 JAV dolerio už barelį – ir vėl artėjo prie 110 JAV dolerių atžymos. Penktadienį, paskutinę praėjusios savaitės prekybos dieną, „Brent“ nafta buvo šiek tiek atpigusi po spartaus kainos augimo ankstesnėmis dienomis.
Artimieji Rytai 2026-09-14
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Hormuzo sąsiauryje per laivo apšaudymą žuvo žmogus
Hormuzo sąsiauryje sekmadienį buvo apšaudytas laivas, per incidentą žuvo vienas žmogus ir buvo sužeisti dar trys, pranešė vietos Irano pareigūnai, Teheranui ir Vašingtonui nesutariant dėl šio strategiškai svarbaus vandens kelio. Vienas žmogus žuvo, o trys kiti buvo sužeisti, teigė Kešmo miesto gubernatorius Amiras Teymouri (Amiras Teimuris), remiantis valstybine televizija, tačiau smūgio kilmės jis nenurodė.
Artimieji Rytai 2026-09-13
Trumpas nesigaili pradėjęs karo su Iranu: „Daryčiau lygiai taip pat“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesigailintis pradėjęs karą su Iranu, nepaisant galimo konflikto poveikio lapkritį vyksiantiems JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimams. Apie tai jis kalbėjo interviu „Fox News“. „Netikiu žodžiu „gailėtis“. Visada gali šiek tiek suabejoti savimi. Keli žmonės manęs klausė, ar, jei reikėtų viską daryti iš naujo, pasielgčiau taip pat. Pasielgčiau lygiai taip pat“, – sakė D. Trumpas.
Artimieji Rytai 2026-09-11
Naujas smūgis ekonomikai: Irano remiami husiai pradėjo puolimą
Irano remiami Jemeno husiai pradėjo masinį sausumos puolimą Bab el Mandebo sąsiaurio rajone ir įsitraukė į įnirtingas kovas su koalicijos pajėgomis, už kurių stovi Saudo Arabija. Iš dalies ir dėl šios eskalacijos naftos kaina trečiadienį viršijo 100 JAV dolerių už barelį. Rijadas jau pareikalavo iš Irano „nutraukti eskalaciją“, tačiau Teheranas atsisakė. Bab el Mandebo sąsiauris Raudonojoje jūroje yra vienas pagrindinių prekybos maršrutų tarp Persijos įlankos, Azijos ir Europos.
Artimieji Rytai 2026-09-10
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Trumpas paskelbė, kada baigsis karas su Iranu: nurodė konkrečią datą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas su Iranu baigsis iškart po tarpinių rinkimų JAV, kurie vyks lapkričio 3 dieną. Apie tai jis trečiadienį pareiškė Dalase, kalbėdamas Respublikonų partijos suvažiavime, skirtame tarpiniams rinkimams, praneša „Ukrinform“. „Šis karas baigsis iškart po rinkimų“, – patikino D. Trumpas, nepateikdamas daugiau argumentų. Jis taip pat pareiškė, kad Iranas siekia paveikti rinkimų rezultatus ir tikisi demokratų pergalės.
Artimieji Rytai 2026-09-10
Iranas smogė JAV bazei ir pagrasino naujomis atakomis: naftos kainos šovė aukštyn
Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV karinei bazei Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams, gilėjant aklavietei dėl Hormuzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos antradienį sunaikino penkis Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę.
Artimieji Rytai 2026-09-09
Rusijos sąjungininkė – gilioje krizėje: stipriausia per 40 metų, maisto kainos „šovė į kosmosą“
Praėjus pusmečiui nuo karo su JAV pradžios Iranas atsidūrė situacijoje, kai negali eksportuoti nė vieno barelio; nafta, kuri dar parduodama iš anksčiau pakrautų tanklaivių, drastiškai senka; biudžeto pajamos, trečdaliu priklausančios nuo naftos dolerių, sparčiai krenta; infliacija greitėja, rialo kursas siekia naujus antirekordus, o ekonomika vis giliau grimzta į krizę. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) prognoze, Irano BVP šiais metais susitrauks 5,4 proc.
Artimieji Rytai 2026-09-08
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Iranas grasina: atsakas į JAV atakas bus greitesnis ir intensyvesnis
Po to, kai Teheranas apšaudė amerikiečių karo laivus, o JAV – Irano tanklaivius, vyriausiasis Irano derybininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas sekmadienį pagrasino imtis greitesnių ir ryžtingesnių atsakomųjų veiksmų į JAV atakas.
JAV kariuomenė sunaikino tris IRGC priklausančius Irano naftos tanklaivius po atakų prieš amerikiečių laivus
JAV kariuomenė šeštadienį pranešė, kad smogė trims su Islamo revoliucinės gvardijos korpusu (IRGC) susijusiems naftos tanklaiviams ir juos sunaikino po to, kai ši Irano karinė organizacija apšaudė amerikiečių karo laivus. „Po nesėkmingų Irano atakų CENTCOM visam laikui išvedė iš rikiuotės IRGC priklausančius naftos tanklaivius „M/T Downy“ prie Chargo salos krantų ir „M/T Stark 1“ netoli Džasko.
JAV ambasadorius: Izraelis neplanuoja iškeldinti žmonių iš Gazos Ruožo prieš jų valią
JAV ambasadorius Izraelyje šeštadienį pareiškė, kad nėra jokio plano priverstinai iškeldinti palestiniečius iš Gazos Ruožo. Kiek anksčiau Izraelio ministrai išdėstė idėjas, kaip iš šios karo nualintos teritorijos išvaryti du milijonus žmonių. „Galiu kategoriškai jums pasakyti, kad Izraelis neplanuoja iškeldinti žmonių iš Gazos Ruožo prieš jų valią“, – žurnalistams sakė ambasadorius Mike'as Huckabee, lankydamasis pas palestiniečių kilmės amerikiečius Vakarų Krante.
Artimieji Rytai 2026-09-05
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Sprogimai prie Chargo salos Persijos įlankoje: žiniasklaida mini galimą išpuolį prieš Irano tanklaivį
Praėjus kelioms dienoms po to, kai vėl įsiplieskė kovos su Jungtinėmis Valstijomis, Irano žiniasklaida šeštadienį pranešė apie kelis sprogimus netoli šalies pagrindinio naftos centro Chargo salos, esančios Persijos įlankoje. Naujienų agentūra „Fars“ nurodė, kad jos korespondentas girdėjo sprogimus, tačiau dūmų nesimatė, o naujienų agentūra SNN teigė, kad netoli salos „JAV taikiniu tapo Irano tanklaivis“. Nei JAV, nei Irano pareigūnai situacijos dar nekomentavo.
Artimieji Rytai 2026-09-05
Izraelio išpuoliai Pietų Libane: žuvo trys žmonės, 23 sužeisti
Per Izraelio atakas Pietų Libane, Libano sveikatos ministerijos duomenimis, penktadienį žuvo trys žmonės, o dar 23 buvo sužeisti. Ministerijos duomenimis, tarp sužeistųjų yra moterų, vaikų ir medicinos darbuotojų. Izraelio kariuomenė pranešė, kad surengė ataką Pietų Libane po to, kai Irano remiama „Hezbollah“ grupuotė pradėjo dronų smūgį prieš Izraelio karius. Pasak Libano naujienų agentūros NNA, Izraelio kariuomenė atakavo taikinius visame Pietų Libane.
Trumpas nesureikšmina karo su Iranu: mums tai menkniekis
JAV nepasiekiant laimėjimų konflikte su Iranu, prezidentas Donaldas Trumpas bando sumenkinti karą su Islamo Respublika. „Aš tai vadinu kariniu konfliktu, nes mums tai menkniekis. Tai nėra kažkoks didelis dalykas“, – sakė jis penktadienį per spaudos konferenciją Ovaliniame kabinete, prieš pradėdamas girtis savo tariamais laimėjimais. Žurnalistui paklausus, ar 18 žuvusių JAV karių yra „menkniekis“, D. Trumpas iš pradžių neatsakė.
Artimieji Rytai 2026-09-05
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J. D. Vance`as rėžė: karas su Iranu nėra karas
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as ketvirtadienį pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu, toliau tęsiantis smūgiams. J. D. Vance'as tai pareiškė daugėjant ženklų, kad prezidentas Donaldas Trumpas bando užbaigti jo administraciją įklampinusį konfliktą. JAV viceprezidentas J. D. Vance'as: karas su Iranu nėra karas „Nevadinčiau to karu.
Artimieji Rytai 2026-09-04
Iš Trumpo – netikėtas pasiūlymas: siūlo Hormuzo sąsiaurį pavadinti „Trumpo sąsiauriu“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį iškėlė idėją Hormuzo sąsiaurį pervadinti „Trumpo sąsiauriu“, nepaisydamas to, kad, tęsiantis karui su Iranu, dėl šio strateginės svarbos vandens kelio tebeverda ginčai.
Artimieji Rytai 2026-09-02
Benjaminas Netanyahu metė kaltinimus saugumo pareigūnams: „Kodėl jie manęs nepažadino?“
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį apkaltino saugumo pareigūnus sąmoningai jo nepažadinus 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ išpuolių rytą. Tai įvyko praėjus dienai po to, kai jo žmona pareiškė, esą vienas opozicijos veikėjas iš anksto žinojo apie šį puolimą. B. Netanyahu artėjant įtemptiems rinkimams sulaukė aštrios kritikos nacionalinėse diskusijose dėl to, kas atsakingas už saugumo nesėkmes, kurios 2023-iųjų spalio 7-ąją virto katastrofa.
Artimieji Rytai 2026-09-02
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Iranas paskelbė „lemiamą operaciją“: JAV bazes atakuoja raketomis ir dronais
Irano žiniasklaida pranešė, kad šalies kariuomenė antradienį pradėjo „lemiamą operaciją“ prieš JAV taikinius regione, Vašingtonui surengus naują smūgių bangą. Naujienų agentūra „Tasnim“ paskelbė, kad „prasidėjo lemiama Irano ginkluotųjų pajėgų operacija atsakant priešui JAV“. „JAV bazės ir interesai regione yra atakuojami Irano raketomis ir dronais“, – sakoma pranešime.
Karas vėl įsiplieskė: Trumpas žada skaudų atsaką
JAV duos atkirtį Irano išpuoliams prieš amerikiečių taikinius Artimuosiuose Rytuose, pirmadienį pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), kurį cituoja televizija „Fox News“. Karas po mėnesio pauzės vėl įsiplieskė – Iranas pirmadienį pranešė, kad, atsakydamas į amerikiečių smūgius jo teritorijai, atakavo JAV karinius taikinius Jordanijoje. Šis išpuolis žymi naują įtampos protrūkį jau pusę metų trunkančiame kare.
Artimieji Rytai 2026-08-31
Trumpas dirbtinio intelekto įrašu pasiuntė žinutę Iranui, Iranas atkerta: išjuoktina
Iranas atkirto JAV prezidentui Donaldui Trumpui, paskelbusiam dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą. D. Trumpas naktį paskelbė dirbtinio intelekto sukurtą vaizdo įrašą, kuriame, pasak jo, matyti, kaip „į šipulius sudaužoma“ svarbi Irano naftos eksporto infrastruktūra Chargo saloje. Pasak valstybinės naujienų agentūros „Nournews“, Irano nacionalinės naftos bendrovės generalinis direktorius Hamidas Bovardas pareiškė, kad veikla Chargo saloje nenutrūko.
Artimieji Rytai 2026-08-31
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Artimieji Rytai. JAE neigia teiginius, kad Iranas raketomis puolė JAV pajėgų bazę
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) pirmadienį paneigė teiginius, kad Teheranas raketomis taikėsi į bazę, kurioje dislokuoti JAV kariai. Vietoj to JAE paskelbė virš savo vandenų perėmę Irano droną.
Artimieji Rytai 2026-08-31
Smūgis Gazos ligoninės teritorijoje: Izraelis taikėsi į „Hamas“ vadą
Izraelio kariuomenė pranešė šeštadienį smogusi „Hamas“ vadui, buvusiam vienoje iš Gazos Ruožo ligoninių. Tuo pat metu vietos sveikatos apsaugos pareigūnai informavo apie keturis žmones, žuvusius per Izraelio smūgius kitose teritorijos vietose. Tai naujausias kraujo praliejimas karo nuniokotoje teritorijoje, vykstantis nepaisant 2025 metų spalį įsigaliojusių JAV remiamų paliaubų, Izraeliui toliau tęsiant taikymąsi į palestiniečius, kurie, pasak kariuomenės, yra kovotojai.
Vakarų Krante – naujakurių išpuolis: įsikišo ir Netanyahu
Dešimtys izraeliečių naujakurių šeštadienį užpuolė palestiniečių kaimą Kusrą, esantį okupuoto Vakarų Kranto šiaurėje. Tai įvyko po beveik tris savaites regione tvyrojusios įtampos. Šis incidentas sulaukė itin reto ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasmerkimo. Anksčiau rugpjūtį grupė naujakurių ėmė blokuoti tiekimą į palestiniečių namus netoli Nabulo esančio kaimo pakraštyje. Gyventojai liko įkalinti viduje, o šis veiksmas sulaukė neįprastai griežtos JAV ambasadoriaus kritikos.
Artimieji Rytai 2026-08-30
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Gazos Ruože – Izraelio ataka: taikėsi į „Hamas“ vadą
Izraelio kariuomenė pranešė šeštadienį smogusi „Hamas“ vadui Gazos Ruožo ligoninės komplekse. Palestiniečių teritorijos sveikatos apsaugos pareigūnai teigė, kad per Izraelio smūgius kitur žuvo trys žmonės. Kraujas toliau liejasi karo nuniokotame Gazos Ruože, nepaisant JAV remiamų paliaubų, įsigaliojusių 2025 m. spalį. Izraelis toliau taikosi į ginkluotus palestiniečius.
Artimieji Rytai 2026-08-29
Pezeshkianas pripažino, kad sankcijos daro poveikį Irano ekonomikai
Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas pripažino, kad JAV sankcijos jo šaliai daro žalą ekonomikai, nors vos prieš keletą dienų jis tvirtino, kad jos nieko nepasieks. „Kai kas sako, kad sankcijos neturi jokio poveikio; tiems žmonėms aš tikrai nežinau, ką pasakyti“, – penktadienį vėlai vakare interviu valstybinei televizijai sakė M. Pezeshkianas. „Esame karo padėtyje ir turime susitaikyti su šiomis karo meto aplinkybėmis“, – pridūrė jis.
Irane – paniškas pirkimas, degalinėse nusidriekė ilgos eilės
Kilus būgštavimams dėl atsargų trūkumo, Teherano degalinėse nusidriekė ilgos eilės. Motoristai Irano sostinėje vidury nakties laukė prie degalinių, penktadienį pasakojo gyventojai. Pranešama, kad kai kuriais atvejais eilės buvo daugiau nei kilometro ilgio. Šią savaitę vykusiame ministrų kabineto posėdyje prezidentas Masoudas Pezeshkianas pripažino problemas, kilusias dėl karo, kurį vasario pabaigoje pradėjo JAV ir Izraelis.
Artimieji Rytai 2026-08-28
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„Situacija be išeities“: CNN palygino Putino ir Trumpo karus
JAV CŽA vadovas Johnas Ratcliffe‘as šią savaitę atskrido į Maskvą, kad praneštų rusams, jog jie pralaimi savo katastrofišką karą Ukrainoje, o tai taip pat daro įtaką ir JAV lyderiui, atsižvelgiant į jo konfliktą su Iranu. Kaip rašo CNN, Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas susiduria su panašia dilema – jie negali pasiekti savo karinių tikslų, tačiau negali tiesiog pasitraukti ir išsaugoti savo reputacijos.
Artimieji Rytai 2026-08-28
Trumpas apie Irano lyderį Khamenei: „Nemanau, kad jis miręs“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė manantis, kad Irano aukščiausiasis lyderis, viešai nesirodantis nuo tada, kai vasarį perėmė valdžią po tėvo nužudymo, tebėra gyvas. „Nemanau, kad jis miręs. Jis buvo labai sunkiai sužeistas. Kairė kūno pusė, ranka, koja – viskas. (...) Bet nemanau, kad jis miręs“, – sakė D. Trumpas per pokalbį su konservatyviu radijo laidų vedėju Glennu Becku. Oficialiai Mojtaba Khamenei toliau vadovauja JAV ir Izraelio užpultai šaliai.
Artimieji Rytai 2026-08-26
Nerimas Irane: netyla kalbos apie galimą naujojo aukščiausiojo lyderio mirtį
Irano aukščiausiajam lyderiui Mojtaba Khamenei visiškai nesirodant viešumoje, šalyje ir už jos ribų vis garsiau spėliojama, kad jis galbūt sunkiai negaluoja ar net yra miręs, taip pat kyla naujų klausimų, kas iš tiesų valdo Islamo Respubliką, rašo JAV žurnalas „The Atlantic“. Beveik prieš šešis mėnesius po savo tėvo ajatolos Ali Khamenei mirties aukščiausias politines ir religines pareigas Irane perėmęs M. Khamenei praėjusią savaitę nepasirodė Teherane vykusiose šermenų apeigose, nors oficialia...
Artimieji Rytai 2026-08-26
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JAV vadovaujama taryba įspėjo „Hamas“ dėl laidomų aitvarų Gazos Ruože
JAV vadovaujama taryba, prižiūrinti Gazos Ruožo taikos planą, antradienį įspėjo palestiniečių islamistų grupuotę „Hamas“ dėl aitvarų laidymo. Tai padaryta Izraeliui pagrasinus atsakomaisiais smūgiais. „Visa karinė veikla Gazos Ruože turi liautis, įskaitant aitvarų laidymą. Šią žinią tiesiogiai perdavėme per nustatytą mechanizmą“, – teigė su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs prezidento Donaldo Trumpo „Taikos tarybos“ pareigūnas. „Izraelis taip pat privalo laikytis ugnies nutraukimo.
Ar Trumpui nusibodo karas Irane?
JAV prezidentas Donaldas Trumpas tikėjosi, kad karinė operacija prieš Iraną bus žaibiška, tačiau nuo karo pradžios praėjo pusė metų ir, atrodo, kad jam karas nusibodo, rašo naujienų agentūra AFP. JAV prezidentas, pasak AFP, kartais net nepripažįsta, kad karas vyksta ir meta šešėlį ant jo antrosios kadencijos.
Artimieji Rytai 2026-08-25
Netanyahu: „Iranas bandė nužudyti vieną iš mano sūnų“
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu pirmadienį pareiškė, kad Iranas bandė nužudyti vieną iš jo sūnų, skelbia „Reuters“. Jis nepateikė daugiau detalių – neaišku nei kada tai galėjo įvykti, nei kuris jo sūnus buvo galimas taikinys. Apie tai jis prakalbo interviu Izraelio žiniasklaidai. Benjaminas Netanyahu: „Iranas bandė nužudyti vieną iš mano sūnų“ Šių metų spalio 27 d. Izraelyje vyks parlamento rinkimai.
Artimieji Rytai 2026-08-25
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Iranas grūmoja Vašingtonui: įspėja apie „dar vieną pralaimėjimą“
Irano ekonomikos ministras Ali Madanizadehas pirmadienį prognozavo „dar vieną pralaimėjimą“ Jungtinėms Valstijoms. Jis teigė, kad Iranas turi dvejų metų planą, skirtą kovoti su naujomis Vašingtono sankcijomis. „Jie padarė viską, ką galėjo, kad išbandytų Irano žmonių ir šalies pareigūnų ryžtą, tačiau kiekvieną kartą patirdavo nesėkmę. Panašu, kad jie nori patirti dar vieną pralaimėjimą“, – valstybinei televizijai sakė A. Madanizadehas.
Benjaminas Netanyahu: „Iranas mėgino nužudyti mano sūnų“
Pirmadienį Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Iranas bandė nužudyti vieną iš dviejų jo sūnų, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. „Nutiko kažkas neįtikėtino: Iranas nusitaikė į vieną iš mano sūnų.
Artimieji Rytai 2026-08-24
Susikirto Netanyahu ir Erdoganas: „Antisemitinis diktatorius“
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą penktadienį pavadino antisemitiniu diktatoriumi ir pažadėjo, kad Izraelis toliau ryžtingai kovos prieš Turkijos bandymus destabilizuoti regioną. „Erdoganas yra antisemitinis diktatorius, kuris vykdė kurdų žudynes, remia teroristinės organizacijos „Hamas“ vykdomas žudynes ir engia savo paties tautą“, – teigiama B. Netanyahu biuro pareiškime.
Artimieji Rytai 2026-08-21
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Turkija išdavė Benjamino Netanyahu arešto orderį
Turkija išdavė tarptautinį Benjamino Netanyahu arešto orderį ir kaltina Izraelio ministrą pirmininką genocidu, susijusiu su Izraelio pajėgų įvykdytu pagalbos Gazos Ruožui flotilės perėmimu, penktadienį paskelbė turkų teisingumo ministras. Turkija tapo aršia Izraelio karo Gazos Ruože, kurį išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ 2023 metų spalio 7-osios išpuoliai prieš žydų valstybę, kritike.
Artimieji Rytai 2026-08-21
Irano prezidentas: atėjo laikas užbaigti karą iš „galios pozicijos“
Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas penktadienį pareiškė, kad atėjo laikas užbaigti kelis mėnesius trunkantį karą Artimuosiuose Rytuose su JAV. Jo teigimu, Teheranas yra stipresnėje pozicijoje nei Vašingtonas.
Artimieji Rytai 2026-08-21
Analitikai: Iranas nebeapsiribos atsokomaisiais veiksmais
Praėjus šešiems mėnesiams nuo karo su Jungtinėmis Valstijomis pradžios, Irano kariuomenė ėmė signalizuoti apie perėjimą nuo atsakomųjų veiksmų prie puolimo, atkreipia dėmesį naujienų agentūros AFP kalbinti analitikai. Pasak jų, tai gali rodyti Teherano įsitikinimą, kad jis turi pakankamai svertų savo reikalavimams įgyvendinti ir išeiti iš susidariusios aklavietės.
Artimieji Rytai 2026-08-20
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„Susidurs su didžiuliais padariniais“: Trumpas skelbia ekonominį karą Irano partneriams
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad pradeda naują didelę kampaniją, nukreiptą prieš Irano ekonomiką, ir pagrasino „didžiulėmis“ bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius. Sustiprinto ekonominio spaudimo kampanijos imamasi tuo metu, kai karas artėja prie šešto mėnesio ir nematyti jokių tiesioginių diplomatinių ar karinių išeičių, o gyvybiškai svarbus Hormuzo sąsiauris tebėra blokuojamas.
Artimieji Rytai 2026-08-20
Po pranešimų apie Irano svarstymus smogti Europai – NATO reakcija: darysime viską, kas būtina
Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad Iranas įvertino galimybes smogti smogti JAV svarbiems kariniams objektams Europoje, jeigu prezidentas Donaldas Trumpas įsakytų vėl eskaluoti karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką, trečiadienį NATO pareiškė esanti pasirengusi „reaguoti į bet kokią grėsmę“, rašo CNN.
Artimieji Rytai 2026-08-19