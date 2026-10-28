Izraelyje – lemiami rinkimai: suskaičiavus pusę balsų, Netanyahu lenkia opoziciją

Suskaičiavus 50,1 proc. balsalapių, prognozuojama, kad B. Netanyahu blokas parlamente gaus 56 iš 120 vietų.
Tuo metu opozicijos blokui numatomos 49, o arabų partijoms – 15 vietų.
Rezultatai dar gali kisti
Šie daliniai rezultatai dar gali kisti, be to, kelių balsavusiųjų apklausų duomenimis, abiejų stovyklų pozicijos yra apylygės ir nė viena jų neturi daugumos.
Antradienį Izraelio opozicijos blokas šiek tiek lenkė ministro pirmininko stovyklą.
Trumpas: parama Benyaminui Netanyahu „labai padėjo“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad jo išreikšta parama šią savaitę vykusiuose rinkimuose Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu „labai padėjo“.
„Manau, kad paskelbus apie paramą, tai jam labai padėjo“, – kalbėdamas apie B. Netanyahu lėktuve „Air Force One“ žurnalistams sakė D. Trumpas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.