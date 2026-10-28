Lietuvoje baigiasi merų ir savivaldybių tarybų rinkimų dalyvių registracija – prasideda pareiškinių dokumentų priėmimas

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, iki antradienio vakaro šios politinės kampanijos dalyviais registravosi 18 partijų, 39 politiniai komitetai ir trys save išsikėlę asmenys.
Lietuvoje baigiama savivaldos rinkimų dalyvių registracija
Neužsiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais – nei partijos, nei politiniai komitetai, nei fiziniai asmenys – negalės dalyvauti rinkimuose.
Be to, tik įregistruoti politinės kampanijos dalyviai gali priimti aukas ir įgyti turtinių prievolių dėl politinės kampanijos išlaidų.
Partijų pareiškinius dokumentus VRK priims iki gruodžio 7 dienos. Politiniai komitetai ir kandidatai dokumentus privalo teikti savivaldybių rinkimų komisijoms. Jiems nustatytas terminas – iki gruodžio 17 dienos.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną. Bus renkama 60 merų ir 1494 tarybos nariai.
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