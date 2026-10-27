Istoriniai rinkimai Izraelyje: Netanyahu gresia prarasti ne tik valdžią, bet ir neliečiamybę

Jis beveik 30 metų išlieka viena svarbiausių Izraelio politikos figūrų, o dabar rizikuoja užleisti valdžią savo pagrindiniam varžovui – buvusiam Ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo vadui Gadi Eisenkotui.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Tokiu plakatu, ant kurio puikuojasi užrašas „Išgelbėkime Izraelio demokratiją“ Tel Avivo oro uoste izraeliečiai pasitinka savo artimuosius. Dalyvauti rinkimuose iš užsienio į namus grįžta rekordiškai daug piliečių – daugiau nei 70 tūkstančių.
Jie plūsta į Izraelį, kad galėtų dalyvauti parlamento rinkimuose – pirmuosiuose po „Hamas“ įvykdyto spalio 7-osios išpuolio.
„Izraelyje nėra balsavimo užsienyje, todėl norint dalyvauti rinkimuose privaloma fiziškai būti Izraelyje“, – minėjo pagalbos koalicijos narė Ora Peled Nakash.
„Ką tik atvykau iš San Francisko, kad iš tikrųjų balsuočiau už viltį, už pokyčius, ir šis skrydis yra skrydis už pokyčius“, – sakė Izraelio pilietis Offiras Gutelzonas.
Kliba Netanyahu premjero posto kėdė
Šiuos rinkimus ekspertai ne veltui vadina vienais svarbiausių šalies istorijoje. Pagrindinė kova vyksta tarp jau 30 metų valdžioje esančio Izraelio premjero Benjamino Netanyahu ir jo varžovo – buvusio Ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo vado Gadi Eisenkoto. Remiantis apklausomis, abu kandidatai ir jų partijos eina koja kojon.
„Balsuokite teisingai, tai mes ir darome. Dėl Izraelio valstybės ateities“, – kalbėjo Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
B. Netanyahu, kuris teisiamas dėl kaltinimų korupcija, tvirtai laikosi ministro pirmininko posto. Praradęs pareigas jis prarastų ir neliečiamybę, o tai padidintų tikimybę atsidurti kalėjime.
„Jis tiek kartų žlugo kaip lyderis, kad daugiau neturėtų būti politikoje“, – pridūrė Izraelio pilietis Galas Messikas.
Tačiau rinkėjai kur kas labiau piktinasi ir kaltina B. Netanyahu tuo, kad jis nesugebėjo užkirsti kelio „Hamas“ išpuoliui. Teroristai nužudė daugiau nei 1200 žmonių.
„Nematau jokios teisėtos priežasties, kodėl ši vyriausybė vėl dalyvauja rinkimuose. O mums, man, mano tikslas yra priversti kiekvieną izraelietį prisiminti spalio 7-ąją“, – aiškino Izraelio pilietė Ofri Bibas Levy.
Netanyahu varžovas Eisenkotas smerkia karą Gazos Ruože
Pagrindinis B. Netanyahu varžovas Gadi Eisenkotas, per šį karą Gazos Ruože netekęs sūnaus ir dviejų sūnėnų, kaltina premjerą strategijos stoka ir karinių veiksmų vilkinimu dėl savanaudiškų interesų.
„Aš čia stovėjau ir pažadėjau, kad praėjus 18 mėnesių nuo tos akimirkos, kai suformuosime vyriausybę, įsipareigoju išardyti „Hamas“ karinę-valdymo struktūrą arba ją sunaikinti. Šio įsipareigojimo laikysiuosi“, – sakė kandidatas į ministro pirmininko postą Gadi Eisenkotas.
Tačiau rinkimų intriga ta, kad pergalė negarantuoja ministro pirmininko posto nei B. Netanyahu, nei G. Eisenkotui. Izraelio parlamente – Knesete – yra 120 vietų, o vyriausybei suformuoti reikia mažiausiai 61. Šiuo metu prognozės nerodo, kad nė vienas iš jų turėtų reikiamą daugumą, todėl po rinkimų Izraelio gali laukti ilgas koalicinių derybų etapas.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.