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TV3 naujienos > Verslas

Verslininkai skundžiasi darbuotojų trūkumu: „Lietuviai dirbti nenori“

2026-10-27 15:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 15:08
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Verslininkai skundžiasi, kad vis sunkiau susirasti darbuotojų, tenka pirkti robotus ar net stabdyti plėtrą. Na, o Vyriausybė sutinka daugiau į šalį įleisti tik aukštos kvalifikacijos imigrantų. Su Investuotojų forumu Vyriausybės vadovas tariasi, kaip patenkinti verslo poreikius ir užsimena apie mokestines lengvatas.

Verslininkai skundžiasi, kad vis sunkiau susirasti darbuotojų, tenka pirkti robotus ar net stabdyti plėtrą. Na, o Vyriausybė sutinka daugiau į šalį įleisti tik aukštos kvalifikacijos imigrantų. Su Investuotojų forumu Vyriausybės vadovas tariasi, kaip patenkinti verslo poreikius ir užsimena apie mokestines lengvatas.

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Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Darbuotojams Lietuvoje reikalaujant vis didesnių algų ir geresnių darbo sąlygų, kai kuriose picerijose Lietuvoje jau sukiojasi ir lankytojus aptarnauja robotai. Tinklas „Čili pica“, turintis 5 robotus, jų planuoja įsigyti ir daugiau.

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„Svetingumo rinkoje trūksta žmonių, norinčių dirbti, jaučiamas trūkumas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Žiūrime į robotą kaip į pagalbą padavėjui, nuimti monotonišką darbą“, – kalbėjo „Čili pizza“ skaitmeninės transformacijos vadovas Giedrius Kvakšys.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Restorano „Paukščių takas“ atidarymas

„Robotas žmonių neatstoja, bet nemaža pagalba didžiulio užimtumo metu. Pvz., dienos pietūs ar kitas laikotarpis, kada turime didesnį srautą, robotas nepakeičiamas pagalbininkas“, – sakė „Čili pizza“ atstovas Laurynas Puodžiūnas.

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Verslininkai kelti algų neketina

Jau 25 metus Panevėžyje veikiančiame viešbutyje su restoranu darbuojasi apie 50 darbuotojų. Tačiau įmonės savininkė pasakoja, kad juos išlaikyti darosi vis sunkiau. Mat darbuotojai nori vis didesnių algų, o tam esą reikėtų kelti paslaugų kainas, tačiau klientai už paslaugas mokėti dar daugiau, vargu, ar išgalėtų.   

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„Lietuviai dirbti nenori ar net neįstengia paprasčiausių darbų dirbti, kambarinės, valytojos, padavėjo, o valstybė padarė viską, kad negalėtume iš užsienio atsivežti darbuotojų.

Dabar ypatingai apsunkintos sąlygos, 3 darbuotojus bandome atsivežti, metus laiko vargstame. Kvotos labai sumažintos“, – aiškino viešbučio „Romantic“ savininkė Dalia Remeikaitė.

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Viešbučio savininkė pasakoja, kad jau svarsto, kaip išsiversti su mažiau darbuotojų.   

„Pradėjome žiūrėti daugiau, kaip sumažinti darbuotojų, kad darbuotojų reikėtų mažiau. Supratome Vyriausybės požiūrį, kad viešbučių, restoranų sektoriuje, kad skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančių reikalas“, – pasakojo D. Remeikaitė.  

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Apie tai, kad verslui visoje Lietuvoje trūksta darbuotojų, kartoja ir su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitikę Lietuvoje investuojantys verslininkai.

Verslui trūksta ir juodadarbių, ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Tačiau visuomenėje kyla nerimas dėl plūstančių imigrantų galimų pavojų, tad investuotojai prašo vyriausybės įdarbinti daugiau bent aukštos kvalifikacijos imigrantų.   

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„Kas yra svarbiausia, vienas dalykų buvo darbo jėgos imigracija. Bet mes kalbėjome išimtinai apie talentų, daug uždirbančių, aukštos kvalifikacijos žmonių imigraciją.

Jų yra tarp iš užsienio atvykusių darbuotojų šiuo metu tik 5 proc. Lietuvoje, o mūsų tikslas, kad paaugtų iki 50 proc.“ – minėjo „Investuotojų forumo“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.

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Aukštos kvalifikacijos imigrantai Lietuvoje laukiami išskėstomis rankomis

Vyriausybė tokiems verslininkų planams neprieštarauja.   

„Kai kalbame apie aukštą pridėtinę vertę, nėra ribojimų ir nėra kvotų tokiems specialistams atvykti. Yra klausimas, kiek mes patrauklūs esame čia veikiančiais verslais ir infrastruktūra. Tai priklauso nuo bendro darbo. Bet kai kalbame apie aukštą pridėtinę vertę, konkuruojame su Singapūru, JAV, Vokietija“, – tikino ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

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Visgi verslo atstovai perspėja, kad nemažėjant mokesčiams, algas darbuotojams kels vis lėčiau.   

„Galimybės toliau kilti atlyginimams praktiškai išsisemia. Anksčiau atlyginimai augo mažėjančio pelno sąskaita, įmonių pelningumas mažėja ir šiemet pirmą kartą mažesnis už ES vidurkį. Taip ilgai toliau negalės tęstis. Įmonės toliau nebeinvestuos, ilgalaikėje perspektyvoje nebeturės galimybės uždirbti, konkuruoti, arba turės mažėti atlyginimai ar prasidės atleidimai“, – aiškino „Investuotojų forumo“ vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas.

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Investuotojų forumas apgailestauja, kad dėl Rusijos keliamos geopolitinės įtampos regione Lietuvoje naujos plyno lauko investicijos sustojo. Tad su vyriausybe tariasi, kaip nuo kitų metų vidurio sumažinti reinvestuojamo pelno mokestį, mažinti biurokratiją, spausti šešėlyje veikiančius verslus. 

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

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Melas
Melas
2026-10-27 15:18
Dividendams pinigų yra, tik algoms nėra. Nustokit nusukinėt darbo valandas nuo darbuotojų, tuomet visi noriai dirbs ir nereikės verkt, kad nėra darbuotojų. Kai vienam užkrauna kelių darbus ir nesumoka, turim tokį vaizdelį.
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Idomu
Idomu
2026-10-27 15:10
O lietuviai moketi normalias algas nori?
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Sakykit tautai aiškiai
Sakykit tautai aiškiai
2026-10-27 15:26
Apsaugok dieve nuo aukštos kvalifikacijos migrantų! Būtent jiems leidžiama iškart įsivežti šeimas, Kasčiūnas jiems žadėjo "žaliąjį koridorių", supaprastintas procedūras. Va kodėl jų daugėja, ir jų vaikigalių. Paaiškinkit tautai, kas yra aukšta kvalifikacija! Suvirintojas, šaltkalvis irgi turi būt aukštos kvalifikacijos. Tai va musliai ir susiveža skarotas gimdyves ir senas motinas, penktadienį visi šliaužia į meetę melstis pasipuošę. Jų aukštos kvalifikacijos darbuotojai tai ne kokie nors aukštų manierų europiečiai. Tai tie patys apsišikę smirdantys indusai, kurie prausiasi ir šika gange, o paskui iš jo geria, murziai uzbekai, kur laiptinėse savo skudurus džiausto, pakistancai, kurie nori vest 9-metes mergaites. Nepasimaukit ant mito, kad 'aukšta kvalifikacija' iš purvinų šalių tai kažkoks gėris! Kaip ir ant mito, kad Lietuvoje "migracija valdoma".
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