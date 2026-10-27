Verslininkai skundžiasi darbuotojų trūkumu: „Lietuviai dirbti nenori“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Darbuotojams Lietuvoje reikalaujant vis didesnių algų ir geresnių darbo sąlygų, kai kuriose picerijose Lietuvoje jau sukiojasi ir lankytojus aptarnauja robotai. Tinklas „Čili pica“, turintis 5 robotus, jų planuoja įsigyti ir daugiau.
„Svetingumo rinkoje trūksta žmonių, norinčių dirbti, jaučiamas trūkumas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Žiūrime į robotą kaip į pagalbą padavėjui, nuimti monotonišką darbą“, – kalbėjo „Čili pizza“ skaitmeninės transformacijos vadovas Giedrius Kvakšys.
„Robotas žmonių neatstoja, bet nemaža pagalba didžiulio užimtumo metu. Pvz., dienos pietūs ar kitas laikotarpis, kada turime didesnį srautą, robotas nepakeičiamas pagalbininkas“, – sakė „Čili pizza“ atstovas Laurynas Puodžiūnas.
Verslininkai kelti algų neketina
Jau 25 metus Panevėžyje veikiančiame viešbutyje su restoranu darbuojasi apie 50 darbuotojų. Tačiau įmonės savininkė pasakoja, kad juos išlaikyti darosi vis sunkiau. Mat darbuotojai nori vis didesnių algų, o tam esą reikėtų kelti paslaugų kainas, tačiau klientai už paslaugas mokėti dar daugiau, vargu, ar išgalėtų.
„Lietuviai dirbti nenori ar net neįstengia paprasčiausių darbų dirbti, kambarinės, valytojos, padavėjo, o valstybė padarė viską, kad negalėtume iš užsienio atsivežti darbuotojų.
Dabar ypatingai apsunkintos sąlygos, 3 darbuotojus bandome atsivežti, metus laiko vargstame. Kvotos labai sumažintos“, – aiškino viešbučio „Romantic“ savininkė Dalia Remeikaitė.
Viešbučio savininkė pasakoja, kad jau svarsto, kaip išsiversti su mažiau darbuotojų.
„Pradėjome žiūrėti daugiau, kaip sumažinti darbuotojų, kad darbuotojų reikėtų mažiau. Supratome Vyriausybės požiūrį, kad viešbučių, restoranų sektoriuje, kad skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančių reikalas“, – pasakojo D. Remeikaitė.
Apie tai, kad verslui visoje Lietuvoje trūksta darbuotojų, kartoja ir su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitikę Lietuvoje investuojantys verslininkai.
Verslui trūksta ir juodadarbių, ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Tačiau visuomenėje kyla nerimas dėl plūstančių imigrantų galimų pavojų, tad investuotojai prašo vyriausybės įdarbinti daugiau bent aukštos kvalifikacijos imigrantų.
„Kas yra svarbiausia, vienas dalykų buvo darbo jėgos imigracija. Bet mes kalbėjome išimtinai apie talentų, daug uždirbančių, aukštos kvalifikacijos žmonių imigraciją.
Jų yra tarp iš užsienio atvykusių darbuotojų šiuo metu tik 5 proc. Lietuvoje, o mūsų tikslas, kad paaugtų iki 50 proc.“ – minėjo „Investuotojų forumo“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
Aukštos kvalifikacijos imigrantai Lietuvoje laukiami išskėstomis rankomis
Vyriausybė tokiems verslininkų planams neprieštarauja.
„Kai kalbame apie aukštą pridėtinę vertę, nėra ribojimų ir nėra kvotų tokiems specialistams atvykti. Yra klausimas, kiek mes patrauklūs esame čia veikiančiais verslais ir infrastruktūra. Tai priklauso nuo bendro darbo. Bet kai kalbame apie aukštą pridėtinę vertę, konkuruojame su Singapūru, JAV, Vokietija“, – tikino ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Visgi verslo atstovai perspėja, kad nemažėjant mokesčiams, algas darbuotojams kels vis lėčiau.
„Galimybės toliau kilti atlyginimams praktiškai išsisemia. Anksčiau atlyginimai augo mažėjančio pelno sąskaita, įmonių pelningumas mažėja ir šiemet pirmą kartą mažesnis už ES vidurkį. Taip ilgai toliau negalės tęstis. Įmonės toliau nebeinvestuos, ilgalaikėje perspektyvoje nebeturės galimybės uždirbti, konkuruoti, arba turės mažėti atlyginimai ar prasidės atleidimai“, – aiškino „Investuotojų forumo“ vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas.
Investuotojų forumas apgailestauja, kad dėl Rusijos keliamos geopolitinės įtampos regione Lietuvoje naujos plyno lauko investicijos sustojo. Tad su vyriausybe tariasi, kaip nuo kitų metų vidurio sumažinti reinvestuojamo pelno mokestį, mažinti biurokratiją, spausti šešėlyje veikiančius verslus.
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