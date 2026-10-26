Prašo leidimo atverti ugnį į tvoras griaunančius įsibrovėlius iš Baltarusijos: „Vanduo jų nesustabdo“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Latvijos-Baltarusijos pasienis. Daugpilio užkardos vadas pasakoja, kaip nelegalai bando veržtis į Latviją ir tuo pačiu Europos Sąjungą.
„Jie prie tvoros atsineša kopėčias ir bando perlipti. Spygliuotą vielą nukerpa, bet dabar ją jau sutvarkėme. Ir tai dažniausiai daro ne prie kamerų. Paskaičiuoja atstumą nuo paskutinės kameros ir tikisi, kad čia jų nematysime“, – sakė Latvijos pasienio tarnybos Daugpilio užkardos vadas Valdis Jukšas.
Latviai turi 173 kilometrų ilgio sieną su Baltarusija. Bet vaizdo kameromis stebi tik 130 kilometrų ruožą. Tad pastaraisiais metais būtent į Latviją dažniausiai ir krypsta nelegalų srautai.
„Vanduo jų nesustabdo. Jie pralenda, mes tai užfiksuojame kameromis ir tuomet prasideda persekiojimas ir gaudymas. Mums patogu, kai jie negali naudotis pralaida, matome, kad armatūra nenupjauta, pralaida nesinaudojama“, – kalbėjo V. Jukšas.
Per pralaidas nelegalai bando patekti į Lietuvą. Bet kaip matyti pasieniečių paviešintame vaizdo įraše, greitai atvykus pareigūnams, nelegalų planas neišdegė – apsisuko ir grįžo atgal į Baltarusijos teritoriją. Latvių pareigūnas pasakoja, kad dažnai nelegalai tampa ir savotiškais įkaitais.
„Baltarusijos viduje yra pastatyta tvora, už maždaug kilometro, nors kai kuriose vietose ir dar arčiau. Tikslas, kad migrantai nebūtų nekontroliuojami. Migrantai stebimi, kad jie negalėtų laisvai judėti visoje Baltarusijos teritorijoje. Vyksta nuolatinis spaudimas, o pačiam migrantui, kuris galbūt jau nori grįžti į savo gimtą šalį, tokia galimybė nesuteikiama“, – aiškino V. Jukšas.
Nelegalai siaubia Latvijos pasienį
Bet baltarusių tarnybos ne tik stumdo nelegalus po miškus – jie gadina ir latvių įrangą – tvorą, vaizdo stebėjimo kameras, elektros pastotes. Jei per visus praėjusius metus latviai fiksavo 23 gadinimo atvejus, tai šiemet šis skaičius jau patrigubėjo. Įranga gadinta 61 kartą.
„Tie pažeidėjai, diversantai, į Latviją patenka išpjovę skylę tvoroje. Ir ateina ne vienas, o keli. Du stebi aplinką, o trečias gadina infrastruktūrą, kamerą, ar skirstymo dėžę. Ir kai tik pamato pasienio apsaugos pareigūnus, ar karius, jie greitai bėga atgal į Baltarusiją“, – pasakojo V. Jukšas.
Dėl tokių išpuolių, o taip pat ir išpuolio prieš latvių karius pasienyje, latvių pasieniečiai prašo politikų keisti įstatymus – nori turėti galimybę iš karto šauti į įsibrovėlius, jeigu kyla grėsmė. Dabar to iš karto jie daryti negali.
„Reikia duoti žodinį įspėjimą, tada įspėjamąjį šūvį į orą ir tik tuomet galima šauti. Ir tik, jeigu jie užpuola. Tuo metu pažeidėjas, ar diversantas, jis dingsta atgal į Baltarusiją“, – pasakojo V. Jukšas.
Kaip lenkai tvarkosi su nelegalais: „Mes šaudome juos“
Lietuvoje pasieniečiai negali net įspėjamojo šūvio paleisti – tą draudžia įstatymas, nors vidaus reikalų ministras jau siūlo šią tvarką keisti. O griežčiausiai šiuo atžvilgiu nusiteikę lenkai. Prieš keletą metų vienas nelegalas prisitvirtino peilį prie ilgo pagalio ir taip sužeidė sieną saugojusį lenkų karį, vėliau jis mirė.
„Kaip žinote, vienas mūsų karys buvo užmuštas. Su ietimi. Ir mūsų parlamentas, visos politinės jėgos pakeitė įstatymą, kad mes galėtume naudoti kovinius šovinius“, – minėjo Lenkijos europarlamentaras Dominikas Tarčinskis.
Šis lenkų europarlamentaras jau keletą metų vykdo informacinę kampaniją – visame pasaulyje aiškina, kad Lenkija nepriims nelegalų ir naudoja šūkį „Būkite, kaip Lenkija“.
„Ar žinote, ką mes dabar darome? Mes šaudome juos. Jeigu tu bandai peržengti sieną ir sužaloti mūsų karius, tu būsi negyvas. Aš tą sakiau parlamente, sakiau neikite prie Lenkijos sienos, nes jūs būsite negyvi. Nušauti“, – pridūrė D. Tarčinskis.
Per praėjusią parą mūsų pasieniečiai į Lietuvą neįleido 21 nelegalo, nors kartais būna parų, kai nelegalų pareigūnai nesutinka. Bet vėstant orams, greičiausiai mažės ir pačių nelegalų srautas.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
PAGARBA jiems!!!!