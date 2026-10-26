Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijoje prasideda milžiniškos pratybos: į kelius išriedės karinė technika

2026-10-26 10:37 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 10:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nuo pirmadienio iki lapkričio 8 d. Latvijoje dislokuota NATO daugianacionalinė brigada surengs didžiausias iki šiol savo karines pratybas „Resolute Reforger 2026“, kuriose dalyvaus apie 3 tūkst. karių ir 1 tūkst. karinių transporto priemonių bei technikos vienetų, o jų metu vyks plataus masto pajėgų perdislokavimas, naujienų agentūrai LETA pranešė brigados štabas.

Latvijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)

Nuo pirmadienio iki lapkričio 8 d. Latvijoje dislokuota NATO daugianacionalinė brigada surengs didžiausias iki šiol savo karines pratybas „Resolute Reforger 2026“, kuriose dalyvaus apie 3 tūkst. karių ir 1 tūkst. karinių transporto priemonių bei technikos vienetų, o jų metu vyks plataus masto pajėgų perdislokavimas, naujienų agentūrai LETA pranešė brigados štabas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio 26 – lapkričio 2 d. brigados kariai ir karinė technika iš Adažių ir Ceri karinių bazių keliais bei geležinkeliais vyks į pratybų vietas Rytų Latvijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Karinės pratybos vyks Jėkabpilio, Aizkrauklės, Daugpilio, Alūksnės, Balvų, Gulbenės, Maduonos, Rėzeknės ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybėse, taip pat Rėzeknės mieste.

REKLAMA

Per pratybas brigados padaliniai vykdys pajėgų perdislokavimo, logistikos, vadovavimo ir ryšių užduotis, taip pat stiprins bendradarbiavimą su Latvijos nacionalinėmis ginkluotosiomis pajėgomis.

Įvardytas pratybų tikslas

Pratybų tikslas – patikrinti brigados gebėjimą dideliais atstumais perdislokuoti, aprūpinti padalinius ir koordinuoti jų veiklą.

Brigados vadas pulkininkas Davidas Brassard'as pabrėžė, kad pratybos parodys brigados gebėjimą dideliais atstumais perdislokuoti kovai pasirengusias pajėgas, užtikrinti jų veiklą lauko sąlygomis ir visų pratybų metu užtikrinti veiksmingą vadovavimą, valdymą bei ryšius.

Pasak D. Brassard'o, brigados sėkmė taip pat priklauso nuo jos gebėjimo veikti už karinių bazių ribų ir užtikrinti veiksmingą ryšį visoje mūšio erdvėje.

Lapkričio 4–8 d. padaliniai sutvarkys teritorijas, kuriose vyko pratybos, ir grįš į savo karines bazes.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų