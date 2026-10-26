Latvijoje prasideda milžiniškos pratybos: į kelius išriedės karinė technika

Spalio 26 – lapkričio 2 d. brigados kariai ir karinė technika iš Adažių ir Ceri karinių bazių keliais bei geležinkeliais vyks į pratybų vietas Rytų Latvijoje.
Karinės pratybos vyks Jėkabpilio, Aizkrauklės, Daugpilio, Alūksnės, Balvų, Gulbenės, Maduonos, Rėzeknės ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybėse, taip pat Rėzeknės mieste.
Per pratybas brigados padaliniai vykdys pajėgų perdislokavimo, logistikos, vadovavimo ir ryšių užduotis, taip pat stiprins bendradarbiavimą su Latvijos nacionalinėmis ginkluotosiomis pajėgomis.
Įvardytas pratybų tikslas
Pratybų tikslas – patikrinti brigados gebėjimą dideliais atstumais perdislokuoti, aprūpinti padalinius ir koordinuoti jų veiklą.
Brigados vadas pulkininkas Davidas Brassard'as pabrėžė, kad pratybos parodys brigados gebėjimą dideliais atstumais perdislokuoti kovai pasirengusias pajėgas, užtikrinti jų veiklą lauko sąlygomis ir visų pratybų metu užtikrinti veiksmingą vadovavimą, valdymą bei ryšius.
Pasak D. Brassard'o, brigados sėkmė taip pat priklauso nuo jos gebėjimo veikti už karinių bazių ribų ir užtikrinti veiksmingą ryšį visoje mūšio erdvėje.
Lapkričio 4–8 d. padaliniai sutvarkys teritorijas, kuriose vyko pratybos, ir grįš į savo karines bazes.
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