Latvijoje rastas nukritęs nepilotuojamas orlaivis

Šiuo metu tiriama drono kilmė ir įvykio aplinkybės. Nacionalinėse ginkluotosiose pajėgose (NGP) pradėtas tarnybinis tyrimas, siekiant įvertinti incidento aplinkybes ir priimtus sprendimus, praneša NGP.
Šį rytą Valstybės policija gavo informaciją, kad Alūksnės apskrities Liepnos parapijos miške rasti galimi nepilotuojamo orlaivio nuolaužos. Atvykus į įvykio vietą ir patikrinus sunkiai pasiekiamą miško teritoriją, informacija pasitvirtino.
Gynybos ministerija praneša, kad rastas objektas yra užsienio gamybos nepilotuojamas orlaivis.
Šiuo metu atsakingos institucijos tęsia darbą įvykio vietoje, aiškinamos įvykio aplinkybės.
Tuo tarpu Nacionalinės ginkluotosios pajėgos praneša, kad spalio 18 d. buvo gauta informacija apie sprogimui panašų triukšmą Alūksnės apskrities Liepnos valsčiuje. Gavus informaciją iš Valstybės policijos, Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pradėjo išsamią oro erdvės stebėjimo sistemų duomenų analizę, kurios metu buvo gauta informacija apie galimą neidentifikuoto objekto judėjimą Latvijos oro erdvėje.
Remdamosi gauta informacija, Nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bendradarbiaudamos su Valstybės policija, pradėjo galimos objekto nukritimo vietos paiešką. Paieškos darbai buvo tęsiami ir spalio 19 d. Po dviejų dienų paieškos darbai buvo nutraukti, nes tuo metu turima informacija nebuvo pakankama, kad būtų galima patvirtinti objekto nukritimo faktą ir nustatyti jo galimą buvimo vietą.
Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pabrėžia, kad norint identifikuoti galimą grėsmę ore, būtina įvertinti kelių stebėjimo sistemų duomenis ir taktinę situaciją. Incidento metu turima informacija nebuvo pakankama, kad būtų galima vienareikšmiškai identifikuoti nepilotuojamą orlaivį ir patvirtinti galimą grėsmę, todėl nebuvo įvykdyti nustatyti kriterijai, leidžiantys skleisti perspėjimą per mobiliojo ryšio tinklą.
Per incidentą civiliai gyventojai nenukentėjo, o civilinei infrastruktūrai nebuvo padaryta žalos. Dėl šio incidento nebuvo nustatyta jokios tolesnės grėsmės civilių gyventojų saugumui.
Rusijos pradėtas karas Ukrainoje ir su juo susijusi karinė veikla toliau kelia saugumo riziką regione. Rusijos naudojamos elektroninės karo veiksmų priemonės gali turėti įtakos nepilotuojamų orlaivių ryšių ir navigacijos sistemų veikimui, todėl neatmetama galimybė, kad pasikartos panašūs incidentai, kai užsienio nepilotuojami orlaiviai priartės prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskris.
Nacionalinės ginkluotosios pajėgos toliau stebi Latvijos oro erdvę ir bendradarbiauja su atsakingomis valstybės institucijomis, siekdamos laiku nustatyti galimas grėsmes ir atitinkamai į jas reaguoti.
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