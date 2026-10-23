Latvijoje lokį nušovusiam vyrui skirta 31,2 tūkst. eurų bauda

Baudžiamasis procesas dėl saugomo gyvūno nužudymo padarant didelę žalą aplinkai buvo užbaigtas spalio 22 d. Pierigos prokurorui priėmus nutarimą dėl bausmės skyrimo medžiotojui.
Latvijoje lokį nušovusiam medžiotojui skirta 31,2 tūkst. eurų bauda
2025 m. spalį medžiodamas Uogrės savivaldybėje kaltinamasis iš medžioklės bokštelio tyčia vieną kartą šovė į rudąjį lokį. Gyvūnas dėl patirto sužalojimo neišgyveno, nugaišo.
Nušovus lokį aplinkai padaryta 29,6 tūkst. eurų žala. Latvijos gamtos apsaugos agentūra pareikalavo atlyginti šią žalą, o kaltinamasis ją visiškai atlygino.
Kaip pažymėjo K. Paeglė, kaltinamasis pripažino savo kaltę padaręs nusikalstamą veiką, gailėjosi dėl savo veiksmų ir sutiko, kad baudžiamasis procesas būtų užbaigtas, pritaikant prokuroro siūlomą bausmę.
Kaip pranešta anksčiau, 2025 m. spalio 31 d. policija gavo informacijos iš Valstybinės miškų tarnybos darbuotojų, kurie nustatė, kad Taurupės valsčiuje medžiotojas neteisėtai nušovė lokį.
Įvykio vietoje buvo aptikti du 1972 ir 1976 metų gimimo vyrai. Teisėsaugos pareigūnai pradėjo baudžiamąjį procesą ir paėmė medžioklinius ginklus bei neteisėtai nušautą gyvūną.
Lokį nušovė 1972 m. gimęs vyras. Tyrimo metu nustatyta, kad kitas vyras nusikalstamoje veikoje nedalyvavo, todėl baudžiamasis procesas jo atžvilgiu buvo nutrauktas.
Neteisėtai nušautam rudajam lokiui buvo treji metai.
Už saugomų gyvūnų nužudymą Latvijos Baudžiamajame įstatyme numatyta iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė, lygtinė laisvės atėmimo bausmė, viešieji darbai arba bauda.
Medžioklė buvo oficialiai leidžiama ir vyko naktį, kai leidžiama medžioti šernus, mangutus ir lapes. Per medžioklę buvo naudojamas šaunamasis ginklas su termovizoriniu taikikliu.
Medžiotojas buvo įsitaisęs aukštesnėje vietoje netoli laukinių gyvūnų šėrimo aikštelės. Tokiose aikštelėse, kurios pirmiausia įrengiamos šernams šerti, dažnai lankosi ir lokiai.
Latvijoje lokių medžioklė draudžiama – šie gyvūnai priklauso saugomai rūšiai.
Šiuo metu Latvijoje stebimas nuoseklus rudųjų lokių populiacijos augimas – jų skaičius siekia apie 200 individų. Palyginimui, Estijoje gyvena daugiau kaip 1 tūkst. lokių.
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