Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijoje lokį nušovusiam vyrui skirta 31,2 tūkst. eurų bauda

2026-10-23 14:58 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-23 14:58
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos kaimynės Latvijos Uogrės savivaldybėje rudąjį lokį nušovusiam medžiotojui skirta 31,2 tūkst. eurų bauda, naujienų agentūrai LETA pranešė prokuratūros viešųjų ryšių specialistė Kristīnė Paeglė.

Lokys (nuotr. stop kadras)

Lietuvos kaimynės Latvijos Uogrės savivaldybėje rudąjį lokį nušovusiam medžiotojui skirta 31,2 tūkst. eurų bauda, naujienų agentūrai LETA pranešė prokuratūros viešųjų ryšių specialistė Kristīnė Paeglė.

REKLAMA
0

Baudžiamasis procesas dėl saugomo gyvūno nužudymo padarant didelę žalą aplinkai buvo užbaigtas spalio 22 d. Pierigos prokurorui priėmus nutarimą dėl bausmės skyrimo medžiotojui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latvijoje lokį nušovusiam medžiotojui skirta 31,2 tūkst. eurų bauda

2025 m. spalį medžiodamas Uogrės savivaldybėje kaltinamasis iš medžioklės bokštelio tyčia vieną kartą šovė į rudąjį lokį. Gyvūnas dėl patirto sužalojimo neišgyveno, nugaišo.

REKLAMA
REKLAMA

Nušovus lokį aplinkai padaryta 29,6 tūkst. eurų žala. Latvijos gamtos apsaugos agentūra pareikalavo atlyginti šią žalą, o kaltinamasis ją visiškai atlygino.

REKLAMA

Kaip pažymėjo K. Paeglė, kaltinamasis pripažino savo kaltę padaręs nusikalstamą veiką, gailėjosi dėl savo veiksmų ir sutiko, kad baudžiamasis procesas būtų užbaigtas, pritaikant prokuroro siūlomą bausmę.

Kaip pranešta anksčiau, 2025 m. spalio 31 d. policija gavo informacijos iš Valstybinės miškų tarnybos darbuotojų, kurie nustatė, kad Taurupės valsčiuje medžiotojas neteisėtai nušovė lokį.

REKLAMA
REKLAMA

Įvykio vietoje buvo aptikti du 1972 ir 1976 metų gimimo vyrai. Teisėsaugos pareigūnai pradėjo baudžiamąjį procesą ir paėmė medžioklinius ginklus bei neteisėtai nušautą gyvūną.

Lokį nušovė 1972 m. gimęs vyras. Tyrimo metu nustatyta, kad kitas vyras nusikalstamoje veikoje nedalyvavo, todėl baudžiamasis procesas jo atžvilgiu buvo nutrauktas.

Neteisėtai nušautam rudajam lokiui buvo treji metai.

Už saugomų gyvūnų nužudymą Latvijos Baudžiamajame įstatyme numatyta iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė, lygtinė laisvės atėmimo bausmė, viešieji darbai arba bauda.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Medžioklė buvo oficialiai leidžiama ir vyko naktį, kai leidžiama medžioti šernus, mangutus ir lapes. Per medžioklę buvo naudojamas šaunamasis ginklas su termovizoriniu taikikliu.

Medžiotojas buvo įsitaisęs aukštesnėje vietoje netoli laukinių gyvūnų šėrimo aikštelės. Tokiose aikštelėse, kurios pirmiausia įrengiamos šernams šerti, dažnai lankosi ir lokiai.

Latvijoje lokių medžioklė draudžiama – šie gyvūnai priklauso saugomai rūšiai.

Šiuo metu Latvijoje stebimas nuoseklus rudųjų lokių populiacijos augimas – jų skaičius siekia apie 200 individų. Palyginimui, Estijoje gyvena daugiau kaip 1 tūkst. lokių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų