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Latvija tikrina kiekvieną iš Rusijos ir Baltarusijos įvežamą grūdų krovinį

2026-10-22 17:36 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-22 17:36
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Latvijos valstybės pajamų tarnyba nuo rugsėjo tikrina kiekvieną grūdų krovinį, įvežamą iš Rusijos ir Baltarusijos, ketvirtadienį televizijos TV3 laidoje „900 sekundžių“ pranešė tarnybos generalinė direktorė Baiba Šmite-Roķe.

Grūdai. Asociatyvi archyvo nuotrauka (nuotr. Gedimino Bartuškos)

Latvijos valstybės pajamų tarnyba nuo rugsėjo tikrina kiekvieną grūdų krovinį, įvežamą iš Rusijos ir Baltarusijos, ketvirtadienį televizijos TV3 laidoje „900 sekundžių“ pranešė tarnybos generalinė direktorė Baiba Šmite-Roķe.

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Pasak jos, tikrinami visų grūdų krovinių dokumentai, kad būtų išsiaiškinta, ar grūdai nėra įvežami iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų.

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Grūdų kilmę tikrina laboratorijose

Tarnybos vadovė pažymėjo, kad Maisto ir veterinarijos tarnyba ima tranzitinių grūdų krovinių mėginius ir siunčia juos į laboratorijas Prancūzijoje bei Jungtinėje Karalystėje, kad būtų nustatyta, ar šie grūdai nėra kilę iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų.

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Jei rezultatai patvirtins, kad grūdai yra iš okupuotų Ukrainos teritorijų, apie tai bus informuoti jų gavėjai, o Latvijoje ši informacija gali tapti pagrindu apriboti konkretaus vežėjo veiklą ir galbūt uždrausti jam tęsti grūdų tranzitą per šalį.

Tarnybos generalinė direktorė atkreipė dėmesį, kad per devynis šių metų mėnesius grūdų tranzito iš Rusijos ir Baltarusijos apimtis buvo 2,7 karto didesnė nei pernai.

indeliai.lt

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