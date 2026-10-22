Pasak jos, tikrinami visų grūdų krovinių dokumentai, kad būtų išsiaiškinta, ar grūdai nėra įvežami iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų.
Grūdų kilmę tikrina laboratorijose
Tarnybos vadovė pažymėjo, kad Maisto ir veterinarijos tarnyba ima tranzitinių grūdų krovinių mėginius ir siunčia juos į laboratorijas Prancūzijoje bei Jungtinėje Karalystėje, kad būtų nustatyta, ar šie grūdai nėra kilę iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų.
Jei rezultatai patvirtins, kad grūdai yra iš okupuotų Ukrainos teritorijų, apie tai bus informuoti jų gavėjai, o Latvijoje ši informacija gali tapti pagrindu apriboti konkretaus vežėjo veiklą ir galbūt uždrausti jam tęsti grūdų tranzitą per šalį.
Tarnybos generalinė direktorė atkreipė dėmesį, kad per devynis šių metų mėnesius grūdų tranzito iš Rusijos ir Baltarusijos apimtis buvo 2,7 karto didesnė nei pernai.