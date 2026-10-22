Drono nebuvo: Latvijoje kilęs oro pavojus atšauktas

Kariuomenė paaiškino, kad ketvirtadienį tikėtinas oro pavojus buvo paskelbtas remiantis pirminiais radarų duomenimis, rodžiusiais vis dar neatpažintą objektą Latvijos oro erdvėje.
Dėl to buvo paskelbtas geltonojo lygio pavojus, reiškiantis potencialią grėsmę, nereikalaujančią skubių visuomenės veiksmų.
Toliau išanalizavusios tiesioginius radarų duomenis ir sekusios objekto judėjimą, ginkluotosios pajėgos padarė išvadą, kad neatpažintas objektas nebuvo dronas ir jokios grėsmės nekėlė.
Ginkluotųjų pajėgų teigimu, šį kartą NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai nebuvo pakelti.
Apie 12 val. 30 min. ketvirtadienį rytinėse Kraslavos ir Rėzeknės savivaldybėse buvo paskelbtas geltonojo lygio pavojus dėl galimos oro grėsmės.
Grėsmė praėjo
Maždaug po 40 minučių pranešta, kad grėsmė praėjo.
Kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, kad užtikrintų galimybę nedelsiant reaguoti į galimas grėsmes, sakoma ginkluotųjų pajėgų pareiškime.
Kariškiai pažymi, kad tęsiantis Rusijos agresijai Ukrainoje yra tikimybė pasikartoti incidentams, kai užsienio dronai priartėja prie Latvijos oro erdvės arba į ją patenka.
Kaip anksčiau pranešta, pastaraisiais mėnesiais Latgalos ir Vidžemės gyventojai ne kartą gavo įspėjimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvei, o Latvijoje taip pat sudužo keli dronai. Kelis kartus tokius dronus numušė ir NATO šalių naikintuvai.
Visi incidentai su dronais buvo susiję su tais, kurie priartėjo prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskridusiais; tai greičiausiai buvo dronai, kurie dalyvauja Rusijos kare prieš Ukrainą.
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