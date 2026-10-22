Latvijoje gyventojai sulaukė perspėjimų apie oro pavojų: kariuomenė papasakojo apie detales

Kariuomenė paaiškino, kad ketvirtadienį perspėjimas buvo paskelbtas remiantis pirminiais radiolokatorių duomenimis apie Latvijos oro erdvėje pastebėtą dar neatpažintą objektą. Dėl to buvo paskelbtas geltonojo lygio perspėjimas, reiškiantis galimą grėsmę, dėl kurios gyventojams nereikia nedelsiant imtis veiksmų.
Toliau analizuodama realiuoju laiku gaunamus radiolokatorių duomenis ir stebėdama objekto judėjimą, kariuomenė nustatė, kad neatpažintas objektas nebuvo bepilotis orlaivis ir nekėlė grėsmės.
Kariuomenės teigimu, šį kartą NATO Baltijos šalių oro policijos misijos naikintuvai nebuvo pakelti, nes sprendimas juos siųsti priimamas atsižvelgiant į įvairius saugumo ir techninius kriterijus.
Pranešta, kad ketvirtadienį apie 12.30 val. Kraslavos ir Rėzeknės savivaldybėse buvo paskelbtas geltonojo lygio perspėjimas apie galimą oro pavojų. Maždaug po 40 minučių paskelbta, kad grėsmė praėjo. Apie tai minėtų savivaldybių gyventojams buvo išsiųsti nauji perspėjimai į mobiliuosius telefonus. Geltonasis yra žemesnis iš dviejų grėsmės lygių, todėl gyventojams nereikia imtis jokių veiksmų.
Kariuomenės pranešime sakoma, kad Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos kartu su NATO sąjungininkėmis nuolat stebi oro erdvę, kad galėtų nedelsdamos reaguoti į galimas grėsmes. Prie rytinės Latvijos sienos dislokuoti papildomi padaliniai, taip sustiprinant šalies oro gynybos pajėgumus.
Rusijai tęsiant agresiją prieš Ukrainą gali pasikartoti incidentai
Latvijos kariuomenė perspėjo, kad Rusijai tęsiant agresiją prieš Ukrainą gali pasikartoti incidentai, kai užsienio šalių bepiločiai orlaiviai priartėja prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrenda.
LETA taip pat pranešė, kad šiemet Latgalos ir Vidžemės gyventojai jau ne kartą į mobiliuosius telefonus gavo perspėjimus apie galimą oro pavojų. Kai kurie dronai nukrito ir sprogo Latvijos teritorijoje.
Šie incidentai greičiausiai buvo susiję su Rusijos ir Ukrainos kare naudojamais dronais, priartėjusiais prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskridusiais. Kai kuriais atvejais dronai į Latvijos oro erdvę iš tikrųjų neįskrido, o perspėjimai gyventojams buvo siunčiami labiau atsargumo sumetimais.
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