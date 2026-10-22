Palygino kainas Lietuvoje ir Latvijoje – šokiruojantys skirtumai: pamatykite savo akimis

Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad dėl aukštų kuro, dujų ir elektros kainų gali kilti ir maisto produktų kainos – ypač daržovių. Anot ekonomisto, aukštesnes maisto kainas Lietuvoje galima aiškinti rinkos dydžiu: „Kai kurie maisto produktai pas mus yra brangesni, nes yra maža rinka.“
Kyla klausimas: kiek už maistą tenka mokėti netoli esančių šalių gyventojams? Latvijos ir Lietuvos prekybos centruose apsilankę naujienų portalo tv3.lt žurnalistai lygino maisto produktų kainas.
Mėsos skyriuje – pusės euro skirtumai
Maisto prekių kainos Latvijos ir Lietuvos „Rimi“ prekybos centruose per daug nesiskyrė. Vis dėlto mėsos skyriuje buvo pastebėti keli skirtumai.
Latvijoje iš Olandijos importuota smulkinta kiauliena ir jautiena kainuoja beveik 3 eurus. Lietuvoje – toks pat (išskyrus kilmės šalį) produktas be nuolaidos kainuoja daugiau nei pusketvirto euro. Kainų skirtumas siekia 0,40 euro.
Skiriasi ir kitų mėsos produktų kainos. Smulkinta jautiena Latvijoje kainuoja 3,39 eurus. To pačio prekės ženklo ir kilmės šalies produktas Lietuvoje kainuoja 0,50 euro brangiau. Pažymėtina ir tai, kad lietuviškos kilmės produktas Lietuvoje kainuoja brangiau nei Latvijoje.
Pasiteiravus, kodėl lietuviškos prekės Lietuvoje kainuoja brangiau nei užsienio šalyse, ekonomistas A. Izgorodinas teigia, kad už vietinę produkciją gyventojams neretai tenka sumokėti daugiau dėl to, kad jie yra lojalesni vietiniams prekės ženklams.
„Mūsų maisto produktai Lietuvoje yra geriau žinomi mūsų vartotojams negu Latvijos vartotojams – jie turi savo žvaigždes. [...] Kai esi žinomas, turi tam tikrą pirkėjų lojalumą ir prekę galima parduoti už aukštesnę kainą“, – kainų skirtumus komentavo A. Izgorodinas.
Tam tikriems prekių ženklams įėjus į kitas rinkas įmonės turi konkuruoti ir užtikrinti tam tikrą rinkos dalį, o tada jau gali didinti kainas, sako ekonomistas.
„Deja, bet tokia realybė – vietos vartotojai iš dalies sumoka vadinamą eksporto plėtros kompensaciją, nes vietiniai vartotojai yra lojalesni vietinei produkcijai“, – aiškino ekonomistas.
Už kumpį – 2 eurų daugiau
Panašų skirtumą tarp lietuviškos produkcijos Latvijoje ir Lietuvoje žurnalistai pastebėjo ir „Maximos“ prekybos centre. Latvijos „Maximoje“ lietuviški ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai kainuoja 1,81 eurų. Lietuvoje už tokią pačią prekę tektų mokėti 0,38 euro daugiau; iš viso – 2,19 eurų.
Pusė kilogramo ispaniško serano kumpio Lietuvoje kainuoja beveik 11 eurų. Toks pat produktas Latvijoje – beveik 9 eurus. Kainų skirtumas – 2 eurai.Kainų skirtumai Lietuvoje ir Latvijoje
O bri sūris su riešutais vienoje Vilniaus „Maximoje“kainuoja 0,20 euro brangiau nei Latvijoje.
Kainų skirtumą galima pastebėti ir daržovių skyriuje. Trumpavaisiai agurkai iš Lenkijos Rygos „Maximoje“ kainuoja nuo 0,30–0,50 euro pigiau nei Lietuvoje. Vienoje Vilniaus „Maximoje“ už kilogramą trumpavaisių agurkų gali tekti sumokėti nuo 2,79 iki 2,99 eurų.
Pasak A. Izgorodino, aukštos kainos energetikos rinkoje gali lemti maisto produktų brangimą. Kaip teigia A. Izgorodinas, labiausiai gali kilti daržovių kainos.
„Manau, kad labiausiai pajausime daržovių kainų augimą, nes tai yra tas segmentas, kuris yra jautrus energetikai“, – aiškino ekonomistas.
Už kiaušinius – keliasdešimt centų daugiau
Latvijos „Lidl“ pieno skyriuje – skirtumai nedideli. TačiauLietuvoje už to pačio prekės ženklo pieną „Lidl“gali tekti sumokėti 4 centais daugiau.
Viename Vilniaus „Lidl“ vidutinio (M) dydžio kiaušiniai net su nuolaida kainuoja 0,38 euro brangiau nei Latvijoje. Kaimyninėje valstybėje už tokius kiaušinius gyventojai moka 1,81 eurų, Lietuvoje (be nuolaidos) – 2,25 eurus.
Vis dėlto dideli (L) kiaušiniai Latvijoje kainuoja daugiau nei Lietuvoje. Panašaus prekės ženklo dideli kiaušiniai Lietuvoje kainuoja 2,49 eurus, o Latvijoje – 2,53 eurus.
Lietuvoje brangesni ir putpelių kiaušiniai. Latvijoje be nuolaidos jie kainuoja 1,44 eurus, o Lietuvoje – 1,59 eurus.
Maisto kainų prognozės – kas brangs labiausiai?
Ekonomistas A. Izgorodinas teigia, kad tikėtina, jog šių metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje pastebėsime didesnes maisto kainas.
„Išeisime [...] iš maisto kainų kritimo, kuri matome dabar, ir po truputį pereisime prie maisto kainų metinės stagnacijos. Mano spėjimas – ties metų pabaiga ir kitų metų pradžia tikriausiai matysime metinį kainų augimą“, – teigė ekonomistas.
Anot A. Izgorodino, labiausiai turėtų brangti daržovių kainos.
„Manau, kad labiausiai pajausime daržovių kainų augimą, nes tai yra tas segmentas, kuris yra jautrus energetikai“, – aiškino ekonomistas.
Maisto kainoms, pasak A. Izgorodino, didelę įtaką darys energetikos kainų augimas. Ekonomistas pažymi, kad naftos kaina išlieka aukšta. Nurodoma, kad naftos barelis kainuoja daugiau nei 100 JAV dolerių.
„Mane labiausiai neramina dujų ir atitinkamai elektros [kainos]. Šiuo metu dujų kaina Europoje yra brangiausia nuo 2023 metų pradžios. Manau, kad nuo dabartinio lygio kitų metų pirmą ketvirtį ji gali pakilti apie 20 proc., kadangi Europa įeina į šaltąjį sezoną su rekordiškai žemu lygiu dujų saugyklose.
Tai atitinkamai reiškia, kad pirmą metų ketvirtį ir šių metų gale brangs ir elektra. Manau, kad aukšta naftos kaina, pakilusi dujų ir elektros kaina gali pakelti maisto kainas į viršų“, – teigė ekonomistas.
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