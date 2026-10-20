Nuo lapkričio 1-osios žada piginti šią paslaugą: kainuotų perpus mažiau

Už Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas po pateikimo antradienį balsavo 74 Seimo nariai, 1 buvo prieš, 9 susilaikė.
Seimas svarstys 50 proc. nuolaidą tarpmiestinių autobusų bilietams
Parlamentarai taip pat bendru sutarimu pritarė siūlymui projektą svarstyti skubos tvarka.
Atsakydama į parlamentarų klausimus, Dovilė Sujetaitė teigė, kad prie valstybės iniciatyvos mažinti viešojo transporto bilietų kainas galėtų prisidėti ir savivaldybės, pritaikydamos laikinas lengvatas vietinio susisiekimo maršrutuose.
„Daugiau nei trečdalis savivaldybių taiko nemokamą susisiekimą vietinio susisiekimo maršrutais. Manome, kad jos galėtų solidarizuotis su valstybe ir galbūt taikyti tam tikrą tikslinę laikiną priemonę vietiniam susisiekimui – miesto, priemiesčio ir tarpsavivaldybiniuose maršrutuose. Taip būtų pasiektas didesnis šios priemonės efektas nacionaliniu lygiu“, – antradienį Seime sakė D. Sujetaitė.
„Vietinis susisiekimas yra savivaldybių savarankiškoji funkcija. Savivaldybės jau dabar gali solidarizuotis, imtis iniciatyvos ir lyderystės, taip pat nustatyti tam tikras laikinas ar tikslines priemones. Jos pačios reguliuoja bilietų kainas“, – pažymėjo ji.
Kalbėdama apie siūlomos nuolaidos veiksmingumą, D. Sujetaitė pabrėžė, kad panaši priemonė jau buvo išbandyta mažinant traukinių bilietų kainas.
„Vertinome įvairias alternatyvas, taip pat pavasarį, balandžio–gegužės mėnesiais, įgyvendintą traukinių bilietų kainų mažinimo priemonę. Ji parodė, kad priemonė buvo efektyvi ir naudinga – žmonės ja naudojosi, buvo pritraukta naujų keleivių“, – teigė ji.
„Matydami, kad priemonės, skirtos viešajam transportui skatinti, pasiteisino, jas plečiame ir į tarpmiestinį autobusų susisiekimą“, – pridūrė D. Sujetaitė.
Vyriausybė Susisiekimo ministerijos siūlymui jau pritarė. Preliminariais skaičiavimais, laikina nuolaida tarpmiestinių autobusų bilietams valstybės biudžetui kainuotų apie 3,15 mln. eurų.
Numatoma, kad bilietų kainų kompensavimo baze būtų laikomos rugsėjo 1 d. galiojusios konkretaus vežėjo kainos.
Tokia pat 50 proc. nuolaida traukinių bilietams pradėta taikyti jau anksčiau. Ji galios iki metų pabaigos ir valstybei kainuos apie 2,8 mln. eurų.
ELTA primena, kad degalų kainoms išliekant aukštame lygyje, politikai siūlė skirtingus sprendimus jas mažinti, tarp jų – priemones dėl akcizo.
Visgi premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad tai būtų biudžetui brangi priemonė, o Prezidentūra ragino pirmiausia orientuotis į gyventojų pajamų didinimą.