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Nuo lapkričio 1-osios žada piginti šią paslaugą: kainuotų perpus mažiau

Papildyta 15.10 val.
2026-10-20 14:47 / šaltinis: ELTA
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2026-10-20 14:47
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Seimas po pateikimo pritarė siūlymui dėl aukštų degalų kainų laikinai taikyti 50 proc. nuolaidą tarpmiestinių autobusų bilietams. Lengvatą numatoma taikyti nuo lapkričio 1 d. iki šių metų pabaigos.

Pinigai (J. Elinskas / BNS nuotr.)

Seimas po pateikimo pritarė siūlymui dėl aukštų degalų kainų laikinai taikyti 50 proc. nuolaidą tarpmiestinių autobusų bilietams. Lengvatą numatoma taikyti nuo lapkričio 1 d. iki šių metų pabaigos.

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Už Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas po pateikimo antradienį balsavo 74 Seimo nariai, 1 buvo prieš, 9 susilaikė.

Seimas svarstys 50 proc. nuolaidą tarpmiestinių autobusų bilietams

Parlamentarai taip pat bendru sutarimu pritarė siūlymui projektą svarstyti skubos tvarka.

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Atsakydama į parlamentarų klausimus, Dovilė Sujetaitė teigė, kad prie valstybės iniciatyvos mažinti viešojo transporto bilietų kainas galėtų prisidėti ir savivaldybės, pritaikydamos laikinas lengvatas vietinio susisiekimo maršrutuose.

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„Daugiau nei trečdalis savivaldybių taiko nemokamą susisiekimą vietinio susisiekimo maršrutais. Manome, kad jos galėtų solidarizuotis su valstybe ir galbūt taikyti tam tikrą tikslinę laikiną priemonę vietiniam susisiekimui – miesto, priemiesčio ir tarpsavivaldybiniuose maršrutuose. Taip būtų pasiektas didesnis šios priemonės efektas nacionaliniu lygiu“, – antradienį Seime sakė D. Sujetaitė.

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„Vietinis susisiekimas yra savivaldybių savarankiškoji funkcija. Savivaldybės jau dabar gali solidarizuotis, imtis iniciatyvos ir lyderystės, taip pat nustatyti tam tikras laikinas ar tikslines priemones. Jos pačios reguliuoja bilietų kainas“, – pažymėjo ji.

Kalbėdama apie siūlomos nuolaidos veiksmingumą, D. Sujetaitė pabrėžė, kad panaši priemonė jau buvo išbandyta mažinant traukinių bilietų kainas.

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„Vertinome įvairias alternatyvas, taip pat pavasarį, balandžio–gegužės mėnesiais, įgyvendintą traukinių bilietų kainų mažinimo priemonę. Ji parodė, kad priemonė buvo efektyvi ir naudinga – žmonės ja naudojosi, buvo pritraukta naujų keleivių“, – teigė ji.

„Matydami, kad priemonės, skirtos viešajam transportui skatinti, pasiteisino, jas plečiame ir į tarpmiestinį autobusų susisiekimą“, – pridūrė D. Sujetaitė.

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Vyriausybė Susisiekimo ministerijos siūlymui jau pritarė. Preliminariais skaičiavimais, laikina nuolaida tarpmiestinių autobusų bilietams valstybės biudžetui kainuotų apie 3,15 mln. eurų.

Numatoma, kad bilietų kainų kompensavimo baze būtų laikomos rugsėjo 1 d. galiojusios konkretaus vežėjo kainos.

Tokia pat 50 proc. nuolaida traukinių bilietams pradėta taikyti jau anksčiau. Ji galios iki metų pabaigos ir valstybei kainuos apie 2,8 mln. eurų.

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ELTA primena, kad degalų kainoms išliekant aukštame lygyje, politikai siūlė skirtingus sprendimus jas mažinti, tarp jų – priemones dėl akcizo.

Visgi premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad tai būtų biudžetui brangi priemonė, o Prezidentūra ragino pirmiausia orientuotis į gyventojų pajamų didinimą.

indeliai.lt

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