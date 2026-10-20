Baltarusija griebėsi naujų veiksmų prieš Latviją: prabilo apie „nedraugišką retoriką“

Remdamasi vyriausybės spaudos tarnyba, BELTA pranešė, kad draudimas taikomas įvairioms Latvijoje pagamintoms prekėms, įskaitant žuvies konservus ir įvairius pramonės gaminius.
„Šis sprendimas priimtas dėl to, kad Latvija santykiuose su Baltarusija ir toliau laikosi nekonstruktyvaus požiūrio ir vartoja nedraugišką retoriką“, – pareiškė Baltarusijos vyriausybės spaudos tarnyba.
Kaip pranešta anksčiau, naktį į spalio 6 d. agresyviai nusiteikę kaukėti ir ginkluoti vyrai mėgino neteisėtai pervesti 20 migrantų iš Baltarusijos į Latviją. Migrantus lydėję asmenys grasino Latvijos kariams, kurie neleido jiems kirsti sienos.
Po kelių valandų grupė kaukėtų vyrų įsiveržė į Latvijos teritoriją ir apgadino sienos stebėjimo infrastruktūrą. Atsakomybę už incidentą esą prisiėmė nežinoma grupuotė, tačiau ekspertai mano, kad tai greičiausiai buvo Baltarusijos specialiųjų tarnybų surengta provokacija.
Lukašenkos kaltinimai Latvijai
Baltarusijos režimo galva Aliaksandras Lukašenka savo ruožtu apkaltino Latviją inscenizavus šį incidentą siekiant gauti lėšų iš Europos Sąjungos (ES).
ELTA primena, kad Latvija, kaip ir Lietuva bei Lenkija, ne kartą kaltino Baltarusiją organizuotai gabenant migrantus iš krizių regionų prie ES išorinės sienos. Šalių vyriausybės į tai reagavo stiprindamos sienos apsaugą ir statydamos pasienio užtvaras, kurias migrantai iki šiol dažniausiai bandydavo įveikti savadarbėmis kopėčiomis arba panaudodami metalo žirkles. Tačiau pastaruoju metu pasienio pareigūnai vis dažniau aptinka ir požeminių tunelių.
Taip pat pranešta, kad Latvijos vyriausybė sustiprintos sienos apsaugos režimą šalies pasienyje su Baltarusija pratęsė iki 2026 m. pabaigos.
Šiemet Latvijos ir Baltarusijos pasienyje sustabdytų neteisėtų migrantų skaičius jau viršijo praėjusių metų rodiklį.
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