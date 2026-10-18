Latvijoje buvo paskelbtas oro pavojus: įspėjimą gavo iš Lietuvos

Šių savivaldybių gyventojams kiek po 7 val. 40 min. išsiųstas oranžinis perspėjimo pranešimas į mobiliuosius telefonus.
Perspėjimas dėl galimo pavojaus buvo atšauktas po maždaug pusvalandžio.
Reaguojant į galimą pavojų, buvo pakelti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai.
Uogrės savivaldybės meras Andris Krauja naujienų agentūrai LETA sakė, kad savivaldybė gavo informacijos apie oro erdvės grėsmę iš Lietuvos.
„Niekas iš tikrųjų nebuvo įskridęs į Latvijos oro erdvę; perspėjimas buvo preliminarus, atsižvelgiant į (skraidančio objekto) skrydžio trajektoriją“, – sakė A. Krauja.
Latvijos kariuomenė trijose savivaldybėse buvo paskelbusi perspėjimą dėl grėsmės oro erdvei
Kaip anksčiau pranešta, pastaraisiais mėnesiais Latgalos ir Vidžemės gyventojai ne kartą gavo įspėjimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvei, o Latvijoje taip pat sudužo keli dronai. Kelis kartus tokius dronus numušė ir NATO šalių naikintuvai.
Visi incidentai su dronais buvo susiję su tais, kurie priartėjo prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskridusiais; tai greičiausiai buvo dronai, kurie dalyvauja Rusijos kare prieš Ukrainą.
Kaip rašė BNS, sekmadienio rytą apie oro erdvės grėsmes taip pat buvo paskelbta ir Lietuvoje – Kauno, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.
Lietuvos kariuomenė kiek vėliau pranešė, kad oro pavojaus signalas šalyje atšauktas.
Pasvalio rajone galimai rastos į Lietuvą įskridusio drono nuolaužos, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
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