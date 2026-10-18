Iš Sinkevičiaus – svarbus perspėjimas gyventojams dėl Pasvalio rajone galimai aptikto drono

„Dar vienas neramus rytas, tačiau mūsų tarnybos situaciją kontroliuoja. Iš Lenkijos pusės įskridusio drono ieškoma Pasvalio rajone prie Juodžionių kaimo. Labai svarbus perspėjimas gyventojams: nesiartinti prie nuolaužų ir jų neliesti. Dabar svarbiausia – žmonių saugumas“ , – žinią pasiuntė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
NKVC: Pasvalio rajone galimai rastos drono nuolaužos
Juodžionių kaime, Pasvalio rajone, galimai rastos į Lietuvą įskridusio drono nuolaužos, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
NKVC prašo gyventojų radus nuolaužas ar kitus įtartinus objektus nesiartinti ir skambinti pagalbos numeriu 112.
Aplinkiniams gyventojams dėl pavojingų nuolaužų siunčiamas GPIS perspėjimo signalas.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, dronas į Lietuvą galimai įskrido iš Lenkijos.
NKVC kiek anksčiau pranešė, kad policija tiria gautus pranešimus Pasvalio rajone apie galimą sprogimą.
Sekmadienio ryte Šiaulių ir Panevėžio apskrityse buvo paskelbtas raudonas oro pavojaus signalas, o Kaune buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas. Maždaug po valandos, apie 8 val., oro pavojus Lietuvoje buvo atšauktas.
Kaip rašė BNS, dėl oro pavojaus buvo pakelti NATO naikintuvai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
Bet jūs nesijaudinkit, jum tarnybos situaciją kontroliuoja...