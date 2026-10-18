Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Sinkevičiaus – svarbus perspėjimas gyventojams dėl Pasvalio rajone galimai aptikto drono

2026-10-18 09:51 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-18 09:51
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienio rytą dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus, pranešama apie galimai aptiktas drono nuolaužas Pasvalio rajone. Gyventojai perspėjami nesiartinti prie nuolaužų ir jų neliesti – įvykį tiria policija, kariuomenė.

Iš Sinkevičiaus – svarbus perspėjimas gyventojams dėl Pasvalio rajone galimai aptikto drono

Sekmadienio rytą dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus, pranešama apie galimai aptiktas drono nuolaužas Pasvalio rajone. Gyventojai perspėjami nesiartinti prie nuolaužų ir jų neliesti – įvykį tiria policija, kariuomenė.

REKLAMA
7

„Dar vienas neramus rytas, tačiau mūsų tarnybos situaciją kontroliuoja. Iš Lenkijos pusės įskridusio drono ieškoma Pasvalio rajone prie Juodžionių kaimo. Labai svarbus perspėjimas gyventojams: nesiartinti prie nuolaužų ir jų neliesti. Dabar svarbiausia – žmonių saugumas“ , – žinią pasiuntė premjeras Mindaugas Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NKVC: Pasvalio rajone galimai rastos drono nuolaužos 

Juodžionių kaime, Pasvalio rajone, galimai rastos į Lietuvą įskridusio drono nuolaužos, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).

REKLAMA
REKLAMA

NKVC prašo gyventojų radus nuolaužas ar kitus įtartinus objektus nesiartinti ir skambinti pagalbos numeriu 112.

REKLAMA

Aplinkiniams gyventojams dėl pavojingų nuolaužų siunčiamas GPIS perspėjimo signalas.

Lietuvos kariuomenės duomenimis, dronas į Lietuvą galimai įskrido iš Lenkijos.

NKVC kiek anksčiau pranešė, kad policija tiria gautus pranešimus Pasvalio rajone apie galimą sprogimą.

Sekmadienio ryte Šiaulių ir Panevėžio apskrityse buvo paskelbtas raudonas oro pavojaus signalas, o Kaune buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas. Maždaug po valandos, apie 8 val., oro pavojus Lietuvoje buvo atšauktas.

Kaip rašė BNS, dėl oro pavojaus buvo pakelti NATO naikintuvai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Tarnybos situaciją kontroliuoja :D
Tarnybos situaciją kontroliuoja :D
2026-10-18 10:05
Nuo Lenkijos sienos iki tų Juodžionių minimum 220km. Tai gaunasi kad skraidanti urinos bomba perskrido skersai visą gerovės valstybę, kol galiausiai pati nukrito.
Bet jūs nesijaudinkit, jum tarnybos situaciją kontroliuoja...
Atsakyti
Aga
Aga
2026-10-18 10:11
Tai jei iskrido iš Lenkijos tai kodėl lenkai neinformavo Lietuvos tarnybu kad atskrenda dronas ?
Atsakyti
Judai
Judai
2026-10-18 10:13
nei vieno švento sekmadienio ,kad newisprotis kau-nas su ilganose medalių kolekcija neišsityčiotu iš gyventojų ?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų