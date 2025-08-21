kalendorius - 2026 gruodžio 2d.
Gruodžio 2-oji yra 336-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 337-oji. Iki metų pabaigos lieka 29 dienos.
Gruodžio 2-ąją minima diena prieš prekybą žmonėmis ir prostituciją. 1949 metais Jungtinės Tautos priėmė konvenciją, skirtą kovai su šiais nusikaltimais. Lietuvoje prekyba žmonėmis ir prostitucija buvo kriminalizuota 1998 metais. Šie nusikaltimai dažnai kyla iš skurdo ir prastų socialinių sąlygų. Moterys, įtrauktos į prostituciją, dažnai neturi kito pasirinkimo.
Žiemą, kai pradedame skaičiuoti dienas iki Kalėdų, danguje ryškiai sužiba Grįžulo Ratai. Senovėje buvo tikima, kad šis žvaigždynas yra Perkūno vežimas. Vasarą jis yra nukreiptas į viršų, o žiemą – į apačią, į požemio karalystę. Tai tamsos metas.