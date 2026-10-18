Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Robertas Kaunas – apie paskelbtą pavojų: dėl oro sąlygų nustatyti, koks objektas įskrido, nebuvo galima

2026-10-18 08:55 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-10-18 08:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad dėl oro sąlygų naikintuvų pilotai negalėjo tiksliai nustatyti, koks objektas sekmadienį galimai įskrido į oro erdvę.

Kaunas – apie paskelbtą pavojų: dėl oro sąlygų nustatyti, koks objektas įskrido, nebuvo galima (nuotr. Josvydo Elinsko)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad dėl oro sąlygų naikintuvų pilotai negalėjo tiksliai nustatyti, koks objektas sekmadienį galimai įskrido į oro erdvę.

REKLAMA
1

„Objektas įskrido į Lietuvos oro erdvę ir buvo sekamas. Pranešimai (apie oro pavojų – ELTA) išsiųsti Kauno, Šiaulių, Biržų rajonams. Deja, dėl sudėtingų oro sąlygų taikos metu turime prievolę identifikuoti objektą, o dėl sudėtingų oro sąlygų naikintuvų pilotai negalėjo tiksliai identifikuoti, kas skrenda, ar tai yra dronas ir kokio pavojaus lygio tai objektas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu vyksta stebėjimas ir su kariuomene bendraujame“, – LRT radijui sekmadienį sakė R. Kaunas.

REKLAMA
REKLAMA

 

Ministras tvirtino, kad bus apžiūrima teritorija ties Biržais, kur dingo signalas apie galimą objektą.

REKLAMA

R. Kaunas teigė, jog yra tikimybė, kad dronas nuskrido į Latviją.

Jis pažymėjo, kad šiuo atveju būtent dėl to, kad nepavyko nustatyti, koks objektas galimai įskrido į šalies oro erdvę, naikintuvų pilotai nepriėmė sprendimo naikinti tą objektą.

„Tiek Lietuvos radarai, tiek naikintuvų radarai fiksavo objektą, bet turime prievolę identifikuoti ir vizualiai – aiškiai matyti objektą, kuris skrenda. Deja, naikintuvų pilotai dėl rūko, debesuotumo negalėjo to atlikti. (...) Todėl nebuvo priimtas sprendimas objektą naikinti“, – aiškino R. Kaunas.

REKLAMA
REKLAMA

Dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus

Sekmadienio rytą, po 7 val., Panevėžio, Šiaulių apskrityse buvo paskelbtas raudonas oro pavojus. Maždaug po valandos oro pavojus buvo atšauktas. 

Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, kad dėl į Lietuvos teritoriją galimai įskridusio neatpažinto objekto pakelti NATO naikintuvai.

Anot Lietuvos kariuomenės, į Biržų rajoną, kur dingo signalas apie galimą objektą, vyksta kariai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Galimas taikinys radaruose nebefiksuojamas, naikintuvai grįžta į bazę. Į signalo dingimo vietą Biržų rajone antžeminei apžiūrai vyksta kariai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ informavo kariuomenė.

Paskutinį kartą oro pavojus skelbtas spalio 3 d.

Pastarąjį kartą, spalio 3 d., oro pavojus su statusu „Geltona“ maždaug 40 minučių buvo paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje.

REKLAMA

Žyma buvo užfiksuota už Lietuvos ribų, ji dingo objektui nepasiekus Vilniaus. Buvo pradėtos galimo drono paieškos, tačiau neidentifikavus objekto, jos buvo nutrauktos. 

Lietuvos kariuomenė primena, kad statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“. 

Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.

REKLAMA

Kaip skelbė ELTA, rugsėjį į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos buvo įskridęs sprogmenį turėjęs dronas. 

Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog į šalies oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų