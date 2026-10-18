Robertas Kaunas – apie paskelbtą pavojų: dėl oro sąlygų nustatyti, koks objektas įskrido, nebuvo galima

„Objektas įskrido į Lietuvos oro erdvę ir buvo sekamas. Pranešimai (apie oro pavojų – ELTA) išsiųsti Kauno, Šiaulių, Biržų rajonams. Deja, dėl sudėtingų oro sąlygų taikos metu turime prievolę identifikuoti objektą, o dėl sudėtingų oro sąlygų naikintuvų pilotai negalėjo tiksliai identifikuoti, kas skrenda, ar tai yra dronas ir kokio pavojaus lygio tai objektas.
Šiuo metu vyksta stebėjimas ir su kariuomene bendraujame“, – LRT radijui sekmadienį sakė R. Kaunas.
Ministras tvirtino, kad bus apžiūrima teritorija ties Biržais, kur dingo signalas apie galimą objektą.
R. Kaunas teigė, jog yra tikimybė, kad dronas nuskrido į Latviją.
Jis pažymėjo, kad šiuo atveju būtent dėl to, kad nepavyko nustatyti, koks objektas galimai įskrido į šalies oro erdvę, naikintuvų pilotai nepriėmė sprendimo naikinti tą objektą.
„Tiek Lietuvos radarai, tiek naikintuvų radarai fiksavo objektą, bet turime prievolę identifikuoti ir vizualiai – aiškiai matyti objektą, kuris skrenda. Deja, naikintuvų pilotai dėl rūko, debesuotumo negalėjo to atlikti. (...) Todėl nebuvo priimtas sprendimas objektą naikinti“, – aiškino R. Kaunas.
Dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus
Sekmadienio rytą, po 7 val., Panevėžio, Šiaulių apskrityse buvo paskelbtas raudonas oro pavojus. Maždaug po valandos oro pavojus buvo atšauktas.
Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, kad dėl į Lietuvos teritoriją galimai įskridusio neatpažinto objekto pakelti NATO naikintuvai.
Anot Lietuvos kariuomenės, į Biržų rajoną, kur dingo signalas apie galimą objektą, vyksta kariai.
„Galimas taikinys radaruose nebefiksuojamas, naikintuvai grįžta į bazę. Į signalo dingimo vietą Biržų rajone antžeminei apžiūrai vyksta kariai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ informavo kariuomenė.
Paskutinį kartą oro pavojus skelbtas spalio 3 d.
Pastarąjį kartą, spalio 3 d., oro pavojus su statusu „Geltona“ maždaug 40 minučių buvo paskelbtas Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje.
Žyma buvo užfiksuota už Lietuvos ribų, ji dingo objektui nepasiekus Vilniaus. Buvo pradėtos galimo drono paieškos, tačiau neidentifikavus objekto, jos buvo nutrauktos.
Lietuvos kariuomenė primena, kad statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Kaip skelbė ELTA, rugsėjį į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos buvo įskridęs sprogmenį turėjęs dronas.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog į šalies oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.
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