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TV3 naujienos > Užsienis

Oro pavojus Latvijoje: pakelti NATO naikintuvai

2026-10-18 08:30 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 08:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienį, spalio 18 d., nuo 7.40 val. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) Bauskės, Aizkrauklės ir Uogrės savivaldybėse paskelbė apie galimą oro pavojų, praneša naujienų portalas „Baltijas Balss“.

NATO naikintuvai (ELTA nuotr.)
GALERIJA (37)

Sekmadienį, spalio 18 d., nuo 7.40 val. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) Bauskės, Aizkrauklės ir Uogrės savivaldybėse paskelbė apie galimą oro pavojų, praneša naujienų portalas „Baltijas Balss“.

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Baltijos šalių oro erdvėje pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai.\

(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

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Trijose Latvijos savivaldybėse paskelbė apie grėsmę oro erdvėje

Kariuomenės duomenimis, Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, kad galėtų nedelsdamos reaguoti į galimas grėsmes.

Be to, Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos sustiprino oro gynybą prie rytinės šalies sienos, ten dislokuodamos papildomus dalinius.

Tačiau paskelbtame Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų pranešime nenurodoma, koks konkretus objektas paskatino paskelbti grėsmę, ar buvo užfiksuotas Latvijos oro erdvės pažeidimas ir kiek laiko galios sustiprintos parengties priemonės.

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