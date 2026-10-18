Oro pavojus Latvijoje: pakelti NATO naikintuvai

Baltijos šalių oro erdvėje pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai.\
Trijose Latvijos savivaldybėse paskelbė apie grėsmę oro erdvėje
Kariuomenės duomenimis, Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, kad galėtų nedelsdamos reaguoti į galimas grėsmes.
Be to, Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos sustiprino oro gynybą prie rytinės šalies sienos, ten dislokuodamos papildomus dalinius.
Tačiau paskelbtame Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų pranešime nenurodoma, koks konkretus objektas paskatino paskelbti grėsmę, ar buvo užfiksuotas Latvijos oro erdvės pažeidimas ir kiek laiko galios sustiprintos parengties priemonės.
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