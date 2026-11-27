„Dantų implantai – visam gyvenimui“, „Graži šypsena vos per kelias dienas“, „Visi nauji dantys – ant keturių implantų“ – tokiais pažadais šiandien viliojami pacientai, o odontologai susiduria su vis dažnesniu ir, pasak gydytojos implantologės A. Pyragiūtės, sunkiai suprantamu reiškiniu: žmonės nebenori gydyti savų dantų. Jie ateina į kliniką prašydami dantis pašalinti ir pakeisti implantais. Net tada, kai natūralius dantis dar galima išsaugoti. „Jauni žmonės ateina ir sako: pašalinkite visus dantis, susukite implantus ir bus ramu. O aš juos atkalbinėju. Sakau, palaukime dar dešimt, o gal ir penkiolika metų. Gydykime, prižiūrėkime, išsaugokime tai, ką turime. Nes Dievas sukūrė dantis. Ir kad ir kaip toli pažengtų medicina, niekas geriau už jį dantų nesukurs“, – sako ilgametę patirtį turinti klinikos „Dentaplanas“ chirurgė.
Pasak gydytojos, implantacija yra vienas didžiausių šiuolaikinės odontologijos laimėjimų. Tačiau problema prasideda tada, kai medicininė procedūra žmonių akyse tampa paprastu, greitu ir amžinu sprendimu. Reklamose dažnai nutylima, kad implantai gali sukelti ir komplikacijų, nekalbama ir apie periimplantitą – uždegimą, dėl kurio tirpsta kaulas aplink implantą. Mokslinių tyrimų duomenimis, su tokia problema susiduria beveik kas penktas implantus turintis pacientas.
Gydytoja neslepia, kad ją stebina, kaip lengvai žmonės šiandien pasiryžta atsisakyti savų dantų. Ypač tuomet, kai sprendimą lemia ne medicininė būtinybė, o reklama ar įsitikinimas, kad implantams nereikės tokios atsakingos priežiūros kaip natūraliems dantims. „Gražių šypsenų reklama žmonėms sudaro įspūdį, kad įsriegei implantą ir viskas – visam gyvenimui. Bet taip nėra. Juk gali lūžti ant implanto uždėtas dantis, gali kas nors atsicementuoti, gali net tekti jį keisti. Juk ir patys implantai lūžta. Tai yra metalo gabaliukas, keturių milimetrų skersmens. Jis nėra amžinas“, – aiškina itin sudėtingų implantologinių atvejų specialistė.
Tačiau, anot jos, yra dar viena problema, apie kurią pacientai dažnai nesusimąsto. „Implantas įtvirtinamas žandikaulyje. Tame pačiame kaule, kuriame buvo įsitvirtinęs natūralus dantis. Jeigu kaulas tirpsta prie natūralaus danties, jis gali tirpti ir prie implanto. Tik prie savo danties šį procesą sustabdyti ir gydyti dažnai yra gerokai lengviau. O prie implanto – jau visai kita istorija. Kartais gydymas būna labai sudėtingas ir kainuoja daugiau negu pats implantas“, – sako daugiau nei 14 metų dirbanti implantologė.
Periodontologė taip pat pabrėžia, kad implantas jokiu būdu nėra blogas pasirinkimas. Priešingai – praradus dantį, tai yra puikus būdas atkurti kramtymo funkciją ir estetiką. Tačiau jis neturėtų tapti pirmuoju pasirinkimu vien todėl, kad žmogus nebenori rūpintis savo dantimis. „Aš šioje srityje dirbu jau 14 metų, nuolat lankausi tarptautinėse konferencijose, mokausi, matau, kokios yra galimybės. Implantacija yra nuostabus dalykas, kai danties jau nebėra arba jo nebeįmanoma išsaugoti. Bet jeigu savas dantis dar gali funkcionuoti, vienareikšmiškai sakau – gydykime jį. Nes savą dantį gydyti dažnai yra lengviau, negu vėliau gydyti komplikacijas prie implanto“, – sako principingai į savo darbą žiūrinti A. Pyragiūtė.
Visi dantys – ant keturių implantų. Ar tikrai stebuklas?
Dar viena tendencija, kuri implantologei kelia nerimą, yra vis labiau populiarėjantis viso dantų lanko atkūrimas ant keturių implantų. Internete gausu reklamų, žadančių, kad net ir labai prastos būklės dantis galima pašalinti, o vietoj jų įsriegti keturis implantus ir pritvirtinti naują dantų lanką. „Dabar labai išpopuliarėjęs toks gydymas – viskas ant keturių implantų. Pašalina visus dantis, įsriegia keturis implantus ir atstato visą žandikaulį. Internete daugybė reklamų. Ir žmonės pradeda galvoti: tai kam man dabar gydyti tuos dantis? Kai reikės, išraus visus, įsriegs keturis implantus ir bus gražu“, – pasakoja gydytoja.
Tačiau, anot jos, žmogaus dantys ir implantai veikia skirtingai. „Mes gimstame su atskirais dantimis. Kodėl jie atskiri? Nes kai kramtome – morką, mėsą ar bet ką kitą – mūsų dantys juda. Jie yra šiek tiek paslankūs, prisitaiko, amortizuoja krūvį. O implantas nejuda. Kai ant keturių implantų sujungi visą dantų lanką, tos natūralios amortizacijos nebelieka. Natūralus dantis kaule šiek tiek „spyruokliuoja“ – raištis sugeria kramtymo jėgą ir siunčia smegenims signalą, kiek stipriai kandame. Implantas su kaulu suauga standžiai: nei amortizacijos, nei to jutimo nėra. Todėl žmogus su dantimis ant implantų dažnai kanda stipriau, nei pats jaučia, ypač jei naktį griežia dantimis“, – aiškina implantologė, per metus atliekanti daugiau nei 500 implantacijų.
Gydytojos teigimu, toks gydymo metodas yra svarbus šiuolaikinėje odontologijoje, tačiau tai nėra universalus sprendimas kiekvienam pacientui. „Tai gali būti labai geras metodas žmogui, kuris jau neturi dantų arba jų išsaugoti nebeįmanoma. Bet kai ateina jaunas žmogus, kuris dar gali išsaugoti savus dantis, ir prašo viską pašalinti – aš nesutinku. Nes kai 10–12 dantų laiko keturi implantai, kiekvienam tenka didelė apkrova, o galiniai dantys dar veikia kaip svertas. Pasekmės gali būti įvairios: nuskilę ar lūžę dirbtiniai dantys, atsilaisvinę ar lūžę varžtai, įtrūkęs protezo karkasas, o perkrova gali prisidėti ir prie kaulo nykimo aplink implantus. Retais atvejais lūžta ir pats implantas.
Jaunas žmogus gyvens, kramtys, turės tuos dantis naudoti dešimtmečius. Reikia galvoti ne tik apie tai, kaip atrodys rytoj, bet ir apie tai, kas bus po dešimties ar dvidešimties metų.“
Įsukti implantą gali daug kas. Bet ar jis funkcionuos visą gyvenimą?
Pasak gydytojos, šiuolaikinėje odontologijoje svarbiausia ne pati procedūra, o ilgalaikis rezultatas. „Aš galiu įsukti varžtelį. Tam nereikia stebuklo. Bet mokslas kalba apie tai, kad žmogui būtų patogu, kad jis galėtų normaliai kramtyti ir kad tas darbas džiugintų kuo ilgiau. Nes įsriegti galima. O kas bus po penkerių metų? Po dešimties? Štai čia ir prasideda gydytojo kompetencija“, – sako daugiau nei 14 metų dirbanti chirurgė.
Anot itin sunkių implantacijos atvejų specialistės, pacientai dažnai domisi implantų gamintojais, kainomis, procedūros trukme, tačiau per retai klausia apie gydymo prognozę, galimas komplikacijas ir ilgalaikę priežiūrą. „Žmogus turi suprasti, kad implantas nėra daiktas, kurį nusipirkai ir pamiršai. Jį reikia prižiūrėti. Jam reikia reguliarios profesionalios burnos higienos, kontrolės, kartais reikia ką nors pataisyti ar pakeisti. Nėra taip, kad įsriegei ir daugiau gyvenime nebereikės eiti pas odontologą. Mano nuomone, dantį šalinti tikslinga tik tada, kai jo išsaugoti nebeįmanoma: jei lūžusi šaknis, dantis taip stipriai pažeistas, kad nebeįmanoma jo atkurti arba jo išsaugojimas trukdytų įgyvendinti visą gydymo planą. Implantas yra puikus sprendimas, kai danties nebėra ar jo išgelbėti neįmanoma. Bet ne tada, kai taip tiesiog paprasčiau.“
Jeigu galima išsaugoti savą dantį, kodėl turėtume jį šalinti?
Gydytoja pastebi, kad pacientų požiūrį į dantų gydymą keičia ir šiuolaikinis gyvenimo tempas. Žmonės nori greito rezultato, gražios šypsenos ir kuo mažiau vizitų pas odontologą. Tačiau ji įsitikinusi, kad medicinoje ne visada greičiausias sprendimas yra geriausias. „Aš suprantu žmogų, kuris pavargo gydyti dantis. Kuris daug metų vaikšto pas gydytojus, skiria tam daug pinigų, laiko, jėgų. Ir tada jam atrodo – viskas, išrausiu, susidėsiu implantus ir baigsis problemos. Bet problemos nebūtinai baigsis. Jos gali būti kitokios. Ir kartais daug sudėtingesnės. Be to, implantas nėra amžinas. Moksliniai tyrimai rodo, kad po dešimties metų burnoje išlieka daugiau nei 90 proc. implantų, tačiau tai nereiškia, kad visi jie išlieka visiškai sveiki ir nereikalauja papildomo gydymo“, – sako odontologė.
Ji ragina pacientus prieš priimant negrįžtamą sprendimą pasitarti su specialistais ir įvertinti visas galimybes. „Aš nesu prieš implantus. Aš pati juos sriegiu ir žinau, koks tai nuostabus dalykas. Bet esu už tai, kad žmogus kuo ilgiau turėtų savo dantis. Nes kai jų nebelieka, kelio atgal nebėra. Ir kad ir kokias technologijas turėtume, savas dantis vis tiek yra savas.“
Pasak gydytojos, svarbiausias šiuolaikinės odontologijos tikslas turėtų būti ne kuo daugiau implantų, o kuo ilgiau išsaugoti natūralius žmogaus dantis. „Implantas gali pakeisti prarastą dantį. Tačiau jis niekada netaps geresnis už sveiką natūralų dantį. Todėl mūsų tikslas turėtų būti ne šalinti, o išsaugoti“, – apibendrina A. Pyragiūtė.
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