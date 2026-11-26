Atlaikiusi net 13 operacijų Simona šiandien lieja ašaras ir kelia klausimus dėl galimų ją sužalojusio vyro ryšių pačioje policijoje.
Situaciją aiškinasi laidos „Be Tabu“ komanda.
Nuo mažens apie uniformą svajojusi ir mėgstamiausios laidos „Farai“ herojus sekusi Simona tarnyboje niekada nesislėpė už kolegų nugarų. Per devynerius metus jai teko matyti visko – vyko gaudynės per Jonavos laukus, ją puolė kirviu, o kartą ramindama triukšmadarį daugiabutyje ji akimirksniu atsidūrė ant mirties slenksčio.
„Jis norėjo uždaryti duris, o aš koją užkišau. Ir taip jis čikšt – man pistoletą įrėmė. Stoviu, tas ginklas įremtas, ir galvoju, ką dabar daryti?“ – kraupų įvykį prisiminė ji. Tąkart jai pasisekė, nes į namus per balkoną įsiveržė „Aras“. Vėliau teisme paaiškėjo, kad vyras turėjo du tikrus ginklus ir tiesiog norėjo, kad pareigūnai jį nušautų.
Susižeidė gelbėdama kolegą
Lemtingas vakaras išaušo 2023-iųjų liepą. Pareigūnai gavo pranešimą, kad į vestuvių šventę sodyboje atvažiavo neblaivus, teleskopine lazda ginkluotas vyras. Įtariamajam spaudžiant gazą, Simona puolė gelbėti kolegos.
„Užkišau rankas, atidariau dureles, važiavo automobilis, mano mažylis pirštukas įstrigo durelėse. Krūtine jaučiu tarnybinį transporterį, o per nugarą man braukė „Mercedes“. Meldžiausi, kad kojų nesutraiškytų“, – siaubingą akimirką pasakojo Simona.
Nors pirštas degė, ji dar vijosi bėglį, o į medikus kreipėsi tik ryte. Diagnozė buvo negailestinga – įplyšusi sausgyslė ir progresuojantis rankos nervų pažeidimas. Skausmai tapo nepakeliami, o moteriai ilgainiui prireikė net 13 operacijų.
„Mano ranka, pavyzdys gal juokingas, bet kaip dešrelė kabo. Kai užgauni pažeistą nervą, neverkti negali – susigraudinti tai mažų mažiausiai,“ – atvirai rėžė ji.
Skaudus smūgis: atleido iš darbo
Kol Simona varstė chirurgų duris, iš tyrėjos sulaukė skambučio, kuris atėmė žadą – ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nes pareigūnė esą nepatyrė jokio sužalojimo. Nors vėliau teismas sprendimą panaikino, o Imuniteto tarnyba pripažino traumą tarnybine, 2024-ųjų rudenį Simonai buvo nustatytas didesnis nei 50 procentų neįgalumas. Lapkritį suskambo telefono skambutis iš personalo skyriaus.
„Pasakė: „Nepyk, neįgalių pareigūnų nėra.“ Čia man buvo šokas. Viena iš operacijų buvo privačioje klinikoje, susimokėjau neblogą sumą, kad nereikėtų laukti pusmečio, nes žiauriai norėjau pasveikti. O jie taip: ačiū, viso gero. Aš praradau viską, nes man policija buvo viskas“, – nesulaikydama ašarų kalbėjo S. Šniukštaitė.
Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis tikino, kad išeities nebuvo – remiantis medikų komisijos išvada, ji pripažinta netinkama tarnybai, tačiau už borto palikta Simona, anot jo, tikrai nebuvo.
„Jai buvo pasiūlytos pareigos policijoje, būtent statutinės, ne pareigūno karjeros valstybės tarnautojo, tačiau ji nesutiko. Tiesiog, kol tęsiasi ta visa byla, tai toks pasiūlymas iš policijos tikrai buvo“, – tikino R. Matonis.
Tačiau pati Simona šį pasiūlymą vadino pasityčiojimu. Kaip pasakojo Simona, jai buvo išmokėta beveik 25 tūkst. eurų kompensacija, kuri ištirpo gydymui, o šiandien moteris teismuose pati bylinėjasi su ją sužalojusiu vyru. Simona atskleidė ir intriguojančią detalę – šis pažeidėjas Jonavoje buvo puikiai žinomas, o jai kyla pasvarstymų ir dėl galimų įtariamojo ryšių policijoje.
„Jo sesuo policijos pareigūnė buvo tuo metu, kai ir aš dirbau Jonavoje. Po to įvykio ji išėjo dirbti į Kauną, į kitą komisariatą. Vyresnysis brolis taip pat buvęs policijos pareigūnas“, – pastebėjo S. Šniukštaitė.
Šiandien Simonai nustatytas neįgalumas jau panaikintas – teisiškai ji laikoma sveika, tačiau skausmai niekur nedingo, o kelias atgal į tarnybą uždarytas. Moteris neslepia ašarų ir dabar tikisi vieno – kad teismai pagaliau pasibaigs.
Visą pokalbį pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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