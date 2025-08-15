kalendorius - 2026 lapkričio 26d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Lapkričio 26-oji yra 330-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 331-oji. Iki metų pabaigos lieka 35 dienos.
Lapkričio 26-ąją minima šv. Silvestro diena. Senovės lietuviai šią dieną siejo su vestuvėmis, galbūt todėl, kad anksčiau vestuvės dažniausiai vykdavo rudenį, iki Kalėdų. Šią dieną buvo atliekami įvairūs burtai, siekiant sužinoti, kada mergina ištekės ir iš kurios pusės atvyks jaunikis. Pavyzdžiui, merginos ryte išbėgdavo į lauką, apkabindavo tvoros stulpus ir skaičiuodavo. Jei skaičius būdavo lyginis, tai reikšdavo, kad šiemet ištekės. Tačiau verta paminėti, kad panašūs burtai buvo atliekami ir per Kūčias. Vedybos buvo labai svarbios, nes senovėje tik susituokę jaunuoliai buvo laikomi subrendusiais ir pilnamečiais. Vedybos buvo brandos ritualas.