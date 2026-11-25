Atviras moters prisipažinimas – laidoje „Be tabu“.
Atskleidė, kiek išleidžia
Pasak Seimo narės Lauros, ji stengiasi investuoti ne tik į gražų, bet ir kokybišką drabužį.
„Labai sunku pasakyti, bet tikrai išleidžiu, nes vis tiek stengiuosi kokybiškų drabužių nusipirkti. Kokybiški drabužiai dažniausiai būna tikrai gražūs drabužiai“, – sakė ji ir pabrėžė, kad dar pinigų išleidžia manikiūrui bei plaukų priežiūrai.
Laidos metu jos pasiteiravo, ar grožiui ir drabužiams ji išleidžia apie 1 tūkst. eurų.
„Manau, kad taip“, – atsakė L. Asadauskaitė.
Laidos ištrauką stebėkite straipsnio viršuje.
Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.