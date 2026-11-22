A. Petravičienės-Gansauskienės jubiliejaus šventėje apsilankė TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Be Tabu“ komanda.
Agnė Petravičienės jubiliejus
„Tokia pat nulieta, tokia pat jauna, kaip ir prieš 20 metų. Tai Agnė, sakyčiau, kaip vynas, jis nesensta, tik tai bręsta ir nuo to brendimo dar gražesnis ir geresnis pasidaro“, – sakė Arvydas Martinėnas-Vudis.
„Ji pasiutusi, kokie 35“, – sakė Danutė.
„Labai gerai atrodo. Gerai atrodo, ponia. 40, ne daugiau, jeigu taip“, – sakė Bronė ir Vytautas.
Kaip ir pridera tikram draugui Agnės pasveikinti atvyko Radžis!
„Radži, tu galėtum patikėt, kad Agnei jau 50? – O jūs galit patikėti? Aš tai tikrai negaliu patikėti. Bet laikas eina, visiems eina. Tik tarp mūsų su ja skirtumas dešimt metelių, bet kaip aš sakau, ji tikrai gerai atrodo, ir visi galvoja, kad aš vyresnis už ją. Bet noriu pasakyti, kad ji pirma sulaukė 50. Aš vėliau sulauksiu“, – patikino Radži Aleksandrovičius.
„Aš suprantu, kad man 50 iš tikrųjų, bet aš nesuvokiu. Niekaip nesuvokiu. Man atrodo, kad 50 ir aš yra du skirtingi dalykai. Tai man, bet kaip ir ne man. Man čia įvyko asmenybės susidvejinimas, žinokit. Niekaip nesuvokiu. Suprantu, bet nesuvokiu“, – negalėjo patikėti jubiliatė A. Petravičienė-Gansauskienė.
Agnė Petravičienės jaunatviškumo paslaptis
Scenos žmogui privalu atrodyti gerai. O Agnė ir atrodo gerai.
„Nieko aš nedarau, tiesiog, žinokit, mažai valgau, gal dėl to. Ir kremais, aš visiems ta pati sakau: aš netepu brangiais kremais veido ir labai retai naudoju kreminę pudrą. Ką žinau, vitaminą E geriu, nesportuoju ir miegu ant nugaros. Tai čia svarbu, žinokit, iš tikrųjų, ant nugaros miegojimas. – Raukšlių nebūna? – Taip, truputėlį tiesesnis tas veidas gaunasi. Žinokit, kaip pasakyt, gal ateity tikrai, neatsižadu, gal leisiuosi botoksą ar ką ten, nes jau man čia tokia raukšlė daros, tokia pykčio ir aš pikta, gi pikta. Gal reikės. Kol kas bijau, žinokit, badytis, nors viskas krenta, bet yra kaip yra“, – savo grožio paslaptis ir baimes pripažino A. Petravičienė.
Į jubiliejinę šventę atlėkė ir Agnės vaikystės draugė Daiva su vyru Kęstu. Va toje vaikystėje tai Agnė buvo labai pasiutus.
„Bet gal papasakok tą atvejį, kada šokot iš antro aukšto ant žvyro krūvos. – Tai tiesiog mes sugalvojom, kad mums reikia kaip su parašiutais nusileisti. Tai išsiskleidėm skėčius ir su skėčiu iššokom. Ačiū Dievui, kad liko kojos sveikos ir pačios sveikos“, – kalbėjo Daiva su vyru Kęstu.
O Ineta į jubiliejų atskrido net iš Londono.
„Mes esam draugės. Taip, ir atvykome čia pas ją iš Londono. Specialiai, taip. Šiandien atvykom, rytoj išskrendame, būtinai, kad paminėtume jos šventę. – Tai sveikinti net ir gėlės iš Londono spėjot? – Taip, viską spėjau. Viską, taip. Geras skrydis, nevėlavo. – Kiek metų pažįstamos? – Mes pažįstamos kokią... Nemažai metų, negaliu net pasakyti. Žinai, draugystė metų neskaičiuoja, aš kai sakau“, – tikino A. Petravičienės draugė Ineta.
Agnė Petravičienė prakalbo apie sveikatos problemas
Agnė savo svečiams surengė šventinį jubiliejinį koncertą Alytaus rajono kultūros centre. Padainavo garsiausius šlagerius! Jubiliatė persirengė net ne vieną ir net ne du kartus!
„Jei viskas gerai, tai keturi, bet iš karto įspėjau, tai nebus kažkokios prabangios suknelės, kažkas stebuklingo. Dėl visai paprastos priežasties. Jos galėjo būti prabangesnės ir geresnės. Tiesiog aš negaliu nešioti. Va, va, Lietuva, „Batelių“ autorė negali nešioti batelių. Aš visiškai negaliu eiti ant kulniuko ir man labai apskritai sunku visą laiką pristaikyti batus, kad ir žemus, nes jeigu žemi batai, tai jei dydis geras, tai visą laiką užkulnis smunka. O bateliai vėl dabar aš jų negaliu nešioti, tai aš kažką taip... Taip sumarinavau, žinokit, iš tikrųjų. Taip jau, kaip sakyt, šiaip ne taip. Aš nusivylusi, bet senatvė. Senatvė. Atejo netikėtai. Tai gal taip“, – pasakojo A. Petravičienė.
Kartu su Agne jubiliejinė scenoje pasirodė ir trys princai!
„Pas mane trys princai, taip. Vienas caras praktiškai. Tai trys princai – Radži Aleksandrovičius, Deividas Bastys, Arvydas Martinėnas–Vudis“, – sakė A. Petravičienė.
„Kaip jauties būdamas princu? – Yra Rytis Cicinas, yra Radži, o mes tie kiti princai. Turbūt Vudis ir aš. – Tai šiandien karaliumi nepretendavai tapti? – Aš manau, kad tikrasis karalius yra Agnės vyras, o čia tie mes princai šalia scenos princai“, – tikino Deividas Bastys.
„Manau, kad šį vakarą nebus nei karalių, nei dar kažko. Bus tik mūsų vienintelė karalienė Agnė. Šiandien jos vakaras“, – patikino Radži.
Prisiminė, kai su Radži miegojo vienoje lovoje kartu su šuniu
Su Radži Agnė pora jau dvidešimt vienerius metus. Jie – kaip ugnis ir ledas. Vienas be kito negali, bet negali ir vienas su kitu.
„Mes negalime sakyti, kad mes ne pora. Tai visi gi juoktųsi. Taip, mes kažkokia prasme esam pora. Tik tai ne ta, nu... Suprantat, nebūtinai, kaip sakyt, jei tu pora, tai nereiškia, kad tu turi miegoti su tuo žmogumi. Nors mes ir miegoję kartu, iš tikrųjų, aš, jis ir jo šuo. – Ir šuo? – Taip. – O kas per vidurį? – Šuo, šuo, šuo, šuo. Ir toks juokas, aš dar atsimenu, sakiau, nu, Radži, bet pamatytų dabar kas nors“, – prisiminė A. Petravičienė.
„Mes pora, mes pora. Mes pora, kap tvora jau 20 metų. – O dar vienas kitą pažnaibot, paerzinat? – Pažnaibom, paerzinam, bet šiandien aš būsiu geras jai, nes jos gimtadienis. Nors vieną dieną pabūsiu geras“, – patikino Radži.
Radži savo partnerei paruošė įpūdingą dovaną. Pačios Agnės portretą!
„Labai graži staigmena, manau, kad jai patiks, nes šitas daiktas buvo siųstas net iš Vokietijos, užsakytas. Čia pas mus kol kas nedaro tokių dalykų, bet manau, kad ją atspindės tas daiktas ir jai tikrai patiks. Taip kad kokia ji bebūtų vidumi, sakykime, išorėje tokia atrodo kieta, bet viduje vis tiek ji yra moteris ir tas moteriškumas bus jai įteiktas. – Kiek kainavo dovana? – Daug, labai daug, neišsimokės per dešimt metų“, – juokėsi Radži.
Trečiasis Agnės vyras Artūras Gansauskas Radžiui nepavydi.
„Agnė jaudinasi, ruošėsi kelias savaitės, mačiau, namie kas darosi, tai ji tikrai... Aišku, kam man jaudintis, aš grožėsiuosi gražiu renginiu, o ji turės dirbti. – Tai šiandien netgi pasiruošęs kamerą turit ir filmuosit, įamžinsit viską? – Filmuosiu, prašė filmuoti, fotografuoti, nes paskui visos socialinės medijos bus užkištos“, – kalbėjo A. Petravičienės-Gansauskienės vyras Artūras Gansauskas.
Po koncerto Agnė išsivežė pilną karutį gėlių. Beje, koncertu balius nesibaigė. Baliauninkai persikėlė į kaimo turizmo sodybą!
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Laidą „Be Tabu“ žiūrėkite pirmadieniais-ketvirtadieniais 19:30 per TV3!
Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Be Tabu“.