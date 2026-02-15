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Mišios tiesiogiai - sekmadienio Šventų Mišių transliacija

 

Tiesiogiai
Įrašai
09-20, 10:30 - 12:30
ARCHYVAS
Mišios tiesiogiai iš Išlaužo parapijos
09-20, 11:25 - 12:45
ARCHYVAS
Mišios tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos
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Šv. Mišių informacija ir naujienos

 

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