Mišios tiesiogiai - sekmadienio Šventų Mišių transliacija
09-20, 10:30 - 12:30
ARCHYVAS
Mišios tiesiogiai iš Išlaužo parapijos
09-20, 11:25 - 12:45
ARCHYVAS
Mišios tiesiogiai iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos
2026-09-13
2026-09-13
2026-09-06
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2026-08-30
2026-08-30
2026-08-23
2026-08-23
2026-08-16
2026-08-16
2026-08-09
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2026-06-14
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