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TV3 naujienos > Be tabu

Pabendravusi su Karolinos Meschino šeima Inga Ruginienė liko priblokšta: „Mane tikrai nustebino“

„Be Tabu“
2026-11-14 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Netekusi premjerės posto, Inga Ruginienė susidūrė su žiauria realybe – dalis tariamų bičiulių tiesiog išgaravo. Tačiau skandalais apipintas vizitas į Vatikaną pas popiežių politikei padovanojo visiškai netikėtas pažintis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė atskleidė, kad skrydžio metu užgimė šilta draugystė su garsiąja Karolinos Meschino šeima.

Netekusi premjerės posto, Inga Ruginienė susidūrė su žiauria realybe – dalis tariamų bičiulių tiesiog išgaravo. Tačiau skandalais apipintas vizitas į Vatikaną pas popiežių politikei padovanojo visiškai netikėtas pažintis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė atskleidė, kad skrydžio metu užgimė šilta draugystė su garsiąja Karolinos Meschino šeima.

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I. Ruginienės namuose apsilankė laidos Be Tabu komanda.

Inga Ruginienė susibendravo su Karolinos Meschino šeima

Tame pačiame lėktuve į Romą skridusi Karolina Meschino su šeima buvusiai premjerei paliko neišdildomą įspūdį ir privertė persvarstyti savo požiūrį į žinomus nuomonės formuotojus.

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„Mane tikrai nustebino ir kartu turbūt ir pati savimi šiek tiek nusivyliau, kad dar vis stereotipais gyvenu. Nes, kai tu galvoji ir iš toli matai garsų žmogų, influencerį, tau vis atrodo vienaip, nes mes visi turime tam tikrų išankstinių nuomonių. Bet tai yra dar vienas labai teigiamas atradimas, kai pamatai, kad tai nuostabiai šilti ir paprasti žmonės“, – atviravo I. Ruginienė.

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FOTOGALERIJA. Inga Ruginienė pravėrė namų duris Grigiškėse – iš Turniškių išsigabeno ne bet ką: „Visai neseniai suvalgėme“

Politikė neslėpė, kad po garsiojo skrydžio bendravimas nutrūkęs nebuvo:

„Ir dabar jau ne vieną vakarienę vakarieniavome, ir mielai dar vakarieniausiu, ir tikiuosi, kad ta draugystė tęsis.“

Tiesa, garsioji kelionė į Vatikaną, valstybei kainavusi 8 tūkst. eurų, I. Ruginienei iki šiol kelia galvos skausmą – ar teks šiuos pinigus grąžinti iš savo kišenės, sprendžia teismas.

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„Dabar viskas nusikėlė į teismą, nes man atrodo, kad aš elgiausi taip, kaip praktikoje kiti premjerai elgėsi, ir aš tikrai nieko blogo nepadariau. Reikia šitą klausimą išspręsti iki galo, nes ir dabar niekas nežino, kaip iš tikrųjų reikia elgtis“, – teisinosi ministrė.

Ingos Ruginienės namus ir kulinarinius sugebėjimus pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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