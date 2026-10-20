Per 1,5 mėnesio 15 kilogramų atsikratęs Volkavičius atskleidė, ką valgė: išleistos sumos atima žadą

Kaip jam tai pavyko, domėjosi TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Be tabu“ komanda.
Gytis Volkavičius svėrė 105 kilogramus
„Dar visai nesenai, praeitų metų gale, svėriau 105 kilogramus. Žinokit, jausmas visai kitoks. Šiandien ir tada. Tai nesulyginami dalykai. Ir, kaip sakau, jau būdavo ir judėti sunku. Kaip sakant, pasilenkti, paimt daiktą, batą užsirišti, jau reikėdavo ir pakvėpuot giliau“, – pasakojo G. Volkavičius.
105 kilogramai Gyčiui jau buvo ne juokas. O dar tos patyčios, kad sveria daugiau nei visos trys žmonos kartu sudėjus.
„Komentuodavo išvien, kad žmonos gražios, lieknos, o pats apsileidęs, pats apaugęs, kaip sakant, neprisižiūri. Tai aš sakau, reikia jau ir man vieną kartą imti jauti už ragų. Juo labiau, kad žinau metodus kaip“, – tikino G. Volkavičius.
Buvo atėjęs toks laikas, kad Gyčiui su žmonom buvo sunku tilpti į šeimyninį automobilį.
„Dabar žinokit vargstu, nes neužtenka to, kad trys žmonelės turi atvažiuoti į darbą. Į mūsų grožio saloną, dar turiu vežti sulčiaspaudę, nes tik vieną turiu tokią gerą. Tai turiu ir į namus vežtis vakare spaudžiu sultis ir dieną darbe. Visi telpam. Dabar numetę svorio, tai visi telpam“, – pasakojo G. Volkavičius.
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Lieknėjimo receptas labai paprastas – per dieną tereikia išgerti 13 stiklinių šviežiai spaustų sulčių!
„Šiaip jokių riebalų šioje terapijoje nėra. Nevartojami riebalai, visiškai, išskyrus linų sėmenų aliejų. Vienintelį leidžiama kelis šaukštus. Nevartojama druska. Taip pat nevartojami jokie perdirbti produktai. Valgamos tik daržovės pagrinde, savo garuose virtos daržovės, ryte avižų košė su stikline apelsinų sulčių, o paskui jau žaliosios sultys iš obuolio ir įvairių salotų lapų – ten raudono kopūsto lapas, burokėlio lapas, žalioji paprika, vat tokios žaliosios, labai naudingos, labai gausios enzimais sultys“, – savo receptu dalijosi G. Volkavičius.
Rytą vakarą, žiemą, vasarą, Gytis gyvas tik ant daržovių ir vaisių.
„Jūs matytumėt, koks daržovių kiekis, kad ir čia truputį pasižiūrėkite – tai čia yra, kaip sakau, tik pietums. Čia pietums, čia nieko, kaip tik va, išvirta yra hipokrato sriuba. Hipokrato sriuba, labai įdomi sudėtis irgi – poras, salieras, bulvės, svogūnai, česnakai, petražolės šaknis. Va, tokie įdomūs labai pomidorai dar.
Paskui baklažanų salotos. Noriu pasakyti, kad jokių padažų, jokių majonezų, jokių pieno produktų negali primaišyti. Tai yra grynai baklažanas, kartu sumaišytas su svogūnėliais, pomidoriukais ir tiesiog užpiltas obuolių sidro actu. Ir viskas“, – savo maistą laidoje rodė G. Volkavičius.
Maistui išleidžia po 100 eurų per dieną
Toks mitybos būdas – brangus.
„Nėra pigu. Galiu pasakyti, kad viena diena, grubiai, kartu su tais visais papildais, kainuoja apie 100 eurų. Tai per mėnesį gali gautis ir 3 tūkst. eurų. Bet jau čia yra griežta metodika su papildais, su viskuo“, – pasakojo G. Volkavičius.
O kaip Gytis apskritai pasiekė 105 kilogramus? Pasirodo, viskas prasidėjo nuo meilės. Tiksliau nuo trečios žmonos Mišelės veganiškų picų.
„Kada atvyko pas mane į gyvenimą Mišelė, pradėjo kepti veganiškas pizzas. Tai dar, kai susipažinau su ja, dabar nenoriu pameluoti, bet gal kokius tik 89 kg svėriau, ar 90 kg, bet jau po Mišelės, tai virš 100 prasidėjo“, – pasakojo Gytis.
Kilogramai sėkmingai tirpsta, tačiau dar liko pilvas – su juo sunkiau.
„Buvo pilvas, labai didelis, dar nepavyko numesti, nes sunku, su pilvo riebalais sunkiausia. Anksčiau sakydavo, kad devynis mėnesius laukiuosi, dabar tik keturis“, – juokėsi Gytis.
Metė svorį dėl būsimos žmonos
Tačiau žmonoms Gyčio sulieknėjimas nelabai patinka.
„Kai jis yra meškiukas, jis toks minkštas. Todėl aš visada sakau: „O, Dieve, jeigu aš jį apkabinu...“ Jis atrodo toks mažas. Anksčiau jis buvo toks minkštas, mums labiau patinka, kai jis didesnis, bet dabar jis irgi atrodo gerai“, – teigė viena iš žmonų.
„Dabar jis atrodo geriau, todėl mes nebesigėdijame su juo vaikščioti lauke“, – tikino kita žmona.
Gyčio sulieknėjimas įgyvendintas ne vien dėl patogumo ir grožio. Yra labai svarbus tikslas.
„Tai aš nedariau veltui. Tai jau dabar ketvirta žmonelė tikrai bus. Jau tikrai bus. Tai vardan ko aš čia stengiuosi“, – pripažino G. Volkavičius.
Krenta kilogramai – auga žmonų skaičius. Gyvenimu ir gamta paremta matematika.
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Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.