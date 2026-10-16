Neįtikėtina, ko Tailande paragavo 1 iš 3 Gyčio Volkavičiaus žmonų: moters reakcija pasako viską

Gyčio pasidalintame vaizdo įraše užfiksuotas jo žmonos Mišelės susidūrimas su egzotiška vietine virtuve.
Vabalų ragavimas ir neįprasti potyriai
Vaizdo įraše matyti, kaip Mišelė gatvėje laiko maišelį su keptais vabzdžiais ir nusprendžia išbandyti šį Tailande populiarų užkandį.
Prieš įsimetama kąsnį į burną, ji nusijuokia ir pasakoja apie „egzotišką maistą Tailande“.
Išbandžiusi neįprastą skanėstą, Mišelė parodo nykštį į viršų, taip patvirtindama, kad užkandis jai patiko. Vaizdo įrašo pabaigoje pavaizduotas ir pats gatvės maisto prekystalis, kuriame gausiai išdėliotos įvairios keptos kirmėlės, žiogai bei kiti vabzdžiai.
„Michelle Tailande valgo vabalus“, – trumpai ir aiškiai prie pasidalinto vaizdo įrašo parašė G. Volkavičius.
Parodė pusnuogės žmonos nuotraukas
Primename, kad kol verslininkas Gytis Volkavičius vieši Filipinuose, kur ieško ketvirtosios sutuoktinės, jo išrinktoji Mišelė leido laiką ir Norvegijoje. Tiesa, viešnagės metu ji pasidalijo itin atviromis ir dėmesį traukiančiomis nuotraukomis.
Šeštadienio rytą G. Volkavičius socialiniuose tinkluose paviešino kelis kadrus iš žmonos Mišelės atostogų Osle.
Vis dėlto didžiausio susidomėjimo sulaukė pirmoji nuotrauka, kurioje Mišelė užfiksuota prie atviro lango su gėrimu rankoje.
Nuotraukoje moteris nusimetusi viršutinę aprangos dalį ir pozuoja nusisukusi nuo fotoaparato, vilkėdama tik juodas kelnaites.
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