3 žmonas turintis Gytis Volkavičius paviešino dar 2 žmonas: šalia jo – naujos moterys

Socialiniame tinkle jis paviešino vaizdo įrašą su moterimis ir pristatė jas kaip savo „žmoneles“.
Paviešino įrašą
„Radau dar dvi žmoneles. Jos puikiai tiks mūsų šeimai – griežtesnės musulmonės“, – prie paviešinto vaizdo įrašo rašė Gytis.
Primename, kad kiek anksčiau rašėme, kad į Filipinus ketvirtosios žmonos ieškoti išvykęs Gytis Volkavičius susidūrė su netikėtumais – vyras sužinojo, kad gauti leidimą dar vienai žmonai gali būti sudėtinga.
Apie tai jis papasakojo Facebook.
Atskleidė, kad viena žmona gali nesutikti
Ten vyras atskleidė, kad pirmasis nesklandumas buvo išspręstas – peticijos dėl dar vienos žmonos rašyti nereikės. Nepaisant to, padidinti savo šeimą jam galima tik su leidimais iš kitų žmonų. Anot jo, viena iš jų sutikti nenori.
G. Volkavičius kalbėjo:
„Šiandien sužinojau naujieną: jei norite turėti paskutinę, ketvirtą žmonelę, turite rašyti peticiją. Nes tai yra jau paskutinoji žmona, kurią gali turėti pagal Islamą. Peticijos svarstymas užtrunka iki pusės metų. Visiška naujiena. Kaip tik kalbinau šariato teisėją, ir jis pasakė, kad reikia peticijos, nes tokia tvarka Filipinuose.
„Turiu pažįstamų, nuėjau pas vieną šariato ekspertę. Ji man pasakė, kad ši tvarka galioja tik filipiniečiams. Aš esu europietis, man tai negalioja, peticijos rašyti nereikia.
Bet sužinojau dar vieną naujieną: pasirodo, dabar reikės leidimo ketvirtai žmonai ne tik iš Dženesos, bet dar ir iš Michelle bei Novelyn. Visos trys žmonos turi pasirašyti, jei noriu turėti ketvirtą. Na, klausykite, iš Michelle, manau, negausiu... Bet pabandyti verta.“
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