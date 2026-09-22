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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gytis Volkavičius atsivėrė, kaip jis prigavo žmoną su kitais: „Taip jau atvirai papasakosiu...“

2026-09-22 10:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 10:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kaunietis Gytis Volkavičius, turintis tris žmonas, laidoje „Be Tabu“ atvirai papasakojo apie netradicinį jų šeimos gyvenimą. Viena jo žmonų Michelle šoka striptizą, o vyras tikina jos sprendimui neprieštaravęs. Vis dėlto poros santykiuose netrūko ir pavydo bei pasitikėjimo išbandymų.

Kaunietis Gytis Volkavičius, turintis tris žmonas, laidoje „Be Tabu“ atvirai papasakojo apie netradicinį jų šeimos gyvenimą. Viena jo žmonų Michelle šoka striptizą, o vyras tikina jos sprendimui neprieštaravęs. Vis dėlto poros santykiuose netrūko ir pavydo bei pasitikėjimo išbandymų.

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Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gytis Volkavičius laidoje „Be Tabu“

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Patyrė skaudų smūgį

Laidos metu vyras ne tik papasakojo apie incidentą su žmona, į kurį teko įsikišti ir policijos pareigūnams, bet ir atskleidė, kad iš vienos savo žmonų yra patyręs skaudų smūgį.

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Viena iš G. Volkavičiaus žmonų Michelle šoka striptizą. Tačiau prieš pradėdama save realizuoti šioje srityje, moteris ne kartą susitikinėjo su kitais vyrais.

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„Man būnant pas jos tėvus Filipinuose, ji tuo metu buvo Lietuvoje – atsiuntė ekrano kopiją. Sako: „Mane kviečia šokti, ar galiu? Pažadu tavęs neišduoti.“ Na, tai eik, ką aš galiu padaryti – pats likimas tave surado. Tu norėjai, ir tave kviečia. Per „Instagram“ pamatė jos seksualumą, jos šokius, ir išleidau dirbti į striptizo klubą“, – laidoje kalbėjo jis.

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Tiesa, Gytis neslėpė, kad dėl žmonos gastrolių jam jau buvo kilę įtarimų. Pasirodo, Michelle buvo susitikusi su keliais vyrais.

„Prieš šituos visus šokius Michelle kartais mane pacheatindavo (aut. past. – apgaudinėdavo). Taip jau atvirai papasakosiu... Randu jos telefone žinučių. Buvo tokių atvejų, kad su vienu futbolą išėjo žiūrėti, su kitu „Megoje“ susitiko kavos išgerti, su trečiu – dviračiais važinėjosi. Tiksliau, ji su paspirtuku, o jis su dviračiu. Ir klausdavau – kas čia? Mes iš tiesų susipykdavome dėl to. Po kiekvieno tokio atvejo sakydavau, kad negaliu daugiau pasitikėti, nes to jau yra per daug“, – atviravo Gytis.

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Pasak moters, pradėjusi dirbti striptizo klube ji atsiribojo nuo kitų vyrų dėmesio ir visą savo energiją skyrė šokiams. 

„Susirašinėju su tiek daug lietuvių vyrų, bet kai pradėjau šokti, visus juos pamiršau ir atsidaviau šokiams“, – teigė Michelle.

Paklaustas, ar pats Gytis lankosi žmonos darbo vietoje, vyras atsakė nė nedvejodamas: „Ne, nenoriu. Ir aš ne tokio kirpimo žmogus, kad eičiau į tokias vietas. Esu buvęs naktiniuose klubuose, bet niekada nesu buvęs striptizo klube.“

Visas reportažas – straipsnio viršuje.

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

 

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jo
jo
2026-09-22 10:38
senai aisku kad jos visos prostes ..ir tave islaiko veiloka
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Šou verslas
Šou verslas
2026-09-22 10:33
Žmogus tapo šaumenu - visos televizijos jį kviečia, kanalai aprašinėja, o jis su striptizo šokėja kuri turinį :)
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Į muilą jį
Į muilą jį
2026-09-22 10:35
Trijų kur...ų savadautojas
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