Iš 3 žmonas turinčio Gyčio Volkavičiaus – netikėtumas: „Priėmiau sprendimą“

G. Volkavičius socialiniuose tinkluose paskelbė, kad priėmė sprendimą įkurti trečiąjį mutfiatą.
Gytis Volkavičius skelbia žinią
Muftiatas – musulmonų religinė institucija, koordinuojanti religinį gyvenimą ir sprendžianti su islamo praktika susijusius klausimus.
„Šiandien važiuodamas iš Vilniaus į Kauną apsisprendžiau ir priėmiau sprendimą įkurti trečiąjį muftiatą.
Šiame muftiate jokių grėsmių Lietuvai nebus. Bus gimstamumo skatinimas, žmonų gausa. Aš jau parodžiau Lietuvai pavyzdį su trimis žmonomis. Mūsų muftiate bus skatinama turėti kuo daugiau žmonų ir vaikų. O tada ir daugiau laimės turėsite.
Kitas dalykas, mūsų muftiate bus šiek tiek daugiau laisvės moterims. Kai yra griežta politika, paremta Islamu, įstatymai kuriami pagal Islamą, Koraną ir moterys automatiškai turi mažiau teisių, ypač tose valstybėse, kur religija susipynusi su politika.
Čia yra Lietuva, čia nėra jokia Islamo šalis. Juolab, kad mano žmonos krikščionės, tai aš greičiau jas prarasčiau, negu apdengčiau hidžabu.
O kadangi jos yra krikščionės, aš negaliu riboti jų laisvių, jos turi savo pasirinkimą. Jeigu būtų musulmonės, tada būtų kita kalba. Ir jeigu dar kada susirasčiau tikrą musulmonę, galbūt tada kitaip ir elgčiausi. Taigi, bus daugiau teisių moterims“, – teigė G. Volkavičius.
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