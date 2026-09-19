Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > KK2 savaitė

Štai ką filipinietės Gyčio Volkavičiaus žmonos mano apie lietuvišką maistą: „Jūs neįsivaizduojate...“

2026-09-19 10:45 / šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „KK2 savaitė“ / aut.
2026-09-19 10:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Laidoje „KK2 savaitė“ apsilankęs poligaminius santykius propaguojantis Gytis Volkavičius atskleidė, kad jo ir žmonų filipiniečių maisto skoniai nesutampa. Anot vyro, moterys baidosi lietuviškos virtuvės patiekalų.

Laidoje „KK2 savaitė“ apsilankęs poligaminius santykius propaguojantis Gytis Volkavičius atskleidė, kad jo ir žmonų filipiniečių maisto skoniai nesutampa. Anot vyro, moterys baidosi lietuviškos virtuvės patiekalų.

REKLAMA
14

G. Volkavičius tikino, kad dėl maisto kyla nesutarimų tarp žmonų ir jo mamos.

(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gytis Volkavičius su žmonomis ir vaikais

„Mano filipinietės, jūs neįsivaizduojate, kaip jos nemėgsta lietuviško maisto. Visą laiką pykstasi su mano mama apie tai, nes mano mama gamina, jai atrodo labai skanu, o joms atrodo tragedija. Nes aš mamos paprašau, kad į darbą įdėtų kokią dėžutę“, – dalijosi vyras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Valgo atšieptais dantimis“

Anot G. Volkavičiaus, žmonos pripratusios prie visai kitokių skonių, todėl vyro mamos gaminamą maistą valgo it per prievartą.

REKLAMA
REKLAMA

„Mano mama mėgsta truputį tuose riebaluose labiau pakepinti viską, o joms kažkaip yra per riebu, neskanu. Jos rūkytų išvis nevalgo – nepriprasta jų šalyje. Tokių visokių yra niuansų, o tie visi lietuviški patiekalai – cepelinai, šaltibarščiai – valgo tokiais atšieptais dantimis, nesimėgauja per daug. Joms kažkoks beskonis tas maistas, jos mėgsta daugiau stipresnio skonio“, – tikino vyras.

REKLAMA

Laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis juokavo, kad galbūt moterims patiktų cepelinai, jei į juos būtų įdėta daugiau aitriosios paprikos. Kartu su M. Stasiuliu laidos vedėja Keitė Arai taip pat stebėjosi, kaip gali nepatikti cepelinai.

„Į lietuvišką cepeliną „spjauna“, – stebėjosi laidos vedėjai.

Daugiau apie filipiniečių valgymo ypatumus – straipsnio pradžioje.

Laida „KK2 savaitė“ – nuo rugsėjo 2 d., trečiadieniais, 20.00 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gytis Volkavičius su šeima, policija (tv3.lt koliažas)
3 žmonas turintis Gytis pripažino – situacija namuose nelengva, kartą atvyko ir policija: „Įsėdau į mašiną ir apsiverkiau“ (32)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
oi bėda,
oi bėda,
2026-09-19 11:12
atsigrūdo paskui bi..bi ir dejuoja, kad neskanu. Lai grįžta namo pas savus ir ėda tai, kas joms skanu!
Atsakyti
ojeee,
ojeee,
2026-09-19 11:45
su tokiu genofondu po keleto metų į gatvę eitume užrištom akim! Ar bent jau juodais akiniais, kad neapaktume nuo tokio gražaus ,,genofondo'', kurį kartais parodo!
Atsakyti
Jeps
Jeps
2026-09-19 15:12
Kas is to cirko daro zvaigzdes....kasdien po naujiena....kam tai idomu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų