Štai ką filipinietės Gyčio Volkavičiaus žmonos mano apie lietuvišką maistą: „Jūs neįsivaizduojate...“

G. Volkavičius tikino, kad dėl maisto kyla nesutarimų tarp žmonų ir jo mamos.
„Mano filipinietės, jūs neįsivaizduojate, kaip jos nemėgsta lietuviško maisto. Visą laiką pykstasi su mano mama apie tai, nes mano mama gamina, jai atrodo labai skanu, o joms atrodo tragedija. Nes aš mamos paprašau, kad į darbą įdėtų kokią dėžutę“, – dalijosi vyras.
„Valgo atšieptais dantimis“
Anot G. Volkavičiaus, žmonos pripratusios prie visai kitokių skonių, todėl vyro mamos gaminamą maistą valgo it per prievartą.
„Mano mama mėgsta truputį tuose riebaluose labiau pakepinti viską, o joms kažkaip yra per riebu, neskanu. Jos rūkytų išvis nevalgo – nepriprasta jų šalyje. Tokių visokių yra niuansų, o tie visi lietuviški patiekalai – cepelinai, šaltibarščiai – valgo tokiais atšieptais dantimis, nesimėgauja per daug. Joms kažkoks beskonis tas maistas, jos mėgsta daugiau stipresnio skonio“, – tikino vyras.
Laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis juokavo, kad galbūt moterims patiktų cepelinai, jei į juos būtų įdėta daugiau aitriosios paprikos. Kartu su M. Stasiuliu laidos vedėja Keitė Arai taip pat stebėjosi, kaip gali nepatikti cepelinai.
„Į lietuvišką cepeliną „spjauna“, – stebėjosi laidos vedėjai.
Daugiau apie filipiniečių valgymo ypatumus – straipsnio pradžioje.
Laida „KK2 savaitė“ – nuo rugsėjo 2 d., trečiadieniais, 20.00 val. per TV3!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.