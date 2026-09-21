3 žmonas turintis musulmonas Gytis prabilo apie baikerių išpuolį: „Man buvo...“

Transliacijos metu jis išsamiai papasakojo apie savo šeimos struktūrą, požiūrį į moterų laisves, santuokos teisinius ypatumus bei ateities planus.
Trečiojo Kauno muftiato įkūrimas ir moterų teisės
Gytis Volkavičius paskelbė naujieną – jis savo iniciatyva įkūrė Trečiąjį muftiatą. Tokį sprendimą priimti paskatino tai, jog kiti musulmonai jo nelabai nori priimti dėl per daug laisvo požiūrio į savo žmonas:
„Šitam muftiate bus iš tikrųjų šiek tiek kitokios vertybės – pirmas dalykas, jokios grėsmės Lietuvai. Antras dalykas – laiminga šeima. Mūsų muftiate bus skatinama turėti kuo daugiau žmonų ir kuo daugiau vaikų, o tada ir daugiau laimės turėsite.“
Aptardamas moterų padėtį, Gytis pabrėžė, kad jo bendruomenėje moterims bus suteikiama daugiau laisvės, palyginti su griežto islamo šalimis, pavyzdžiui, Iranu ar Afganistanu, kur moterys privalo dengti veidus burkomis ar hidžabais. Kadangi esamos jo žmonos yra krikščionės, jis teigia neturintis teisės riboti jų laisvės ar versti nešioti hidžabo.
Tiesa, Gytis pridūrė, jog hidžabas vyrams turi praktinį pliusą – pridengta moteris mažiau traukia kitų vyriškių dėmesį gatvėje ar darbe, todėl sumažėja rizika ją prarasti. Tačiau jis pasirinko pasitikėjimą ir laisvę. Kartu jis pažymėjo, kad jei ateityje vestų gimusią musulmonę iš griežtos šeimos, galbūt paprašytų jos nešioti hidžabą, nes tai atitiktų jos prigimtį.
Trys žmonos ir skirtingi jų charakteriai
Transliacijoje Gytis atskleidė, kad visos trys jo žmonos yra labai skirtingos ir atlieka nevienodus vaidmenis jo gyvenime:
Novelyn: Ramiausia iš žmonų. Su ja Gyčiui gera būti sunkiais gyvenimo momentais, sergant ar norint ramiai gėrėtis saulėlydžiu, nors kartais su ja pasidaro šiek tiek nuobodu.
Mišelė: Energinga ir aktyvi. Su ja niekada nebūna nuobodu, tačiau trūksta ramybės. Ji yra puiki kompanionė aktyvioms kelionėms ir veiksmui.
Dženesa: Šeimos tvarkos ir buities simbolis, esanti viduriukas tarp ramybės ir ugnies. Su ja Gytis kartu gyvena ilgiausiai (apie 6–7 metus), todėl jų santykiuose dabar daugiau buities. Dženesa yra pirmoji oficialiai Lietuvoje registruota žmona, kuri davė sutikimą kitoms Gyčio santuokoms.
Gytis atvirai prisipažino, kad nepajėgia dėmesio visoms žmonoms padalinti visiškai lygiai, nors islame tai yra privaloma. Jis teigė nesantis tobulas ir pripažįsta darantis nuodėmių.
Multi-santuokos idėja jam kilo keliaujant po pasaulį ir matant, kad daugpatystė kitose kultūrose yra visiškai įprastas reiškinys. Kad įrodytų santuokų teisėtumą, Gytis tiesioginio eterio metu pademonstravo oficialius Filipinuose išduotus santuokos sertifikatus bei savo atsivertimo į islamą dokumentą.
Ateities planuose – dar ambicingesni žingsniai. Gytis pranešė kitą savaitę skrendantis į Filipinus ieškoti ketvirtosios žmonos.
„Aš pasiryžčiau tokiai avantiūrai vėl, nes aš labai norėčiau dar tokios griežtos musulmonės vienos. Pas mane per daug ta šeima tokia atsipalaidavus“, – kalbėjo Gytis.
Pozicija dėl baikerių incidento prie Kauno mečetės
Žiūrovams paklausus apie incidentą, kai prie Kauno mečetės buvo palikta kiaulės galva, Gytis išreiškė dvejopus jausmus:
„Nenorėjau būti paklaustas šio klausimo. Na, bet jau atsakysiu.“
Iš pagarbos savo tėvui, kuris praeityje buvo baikeris ir pažinojo minimus asmenis, Gytis atsisakė viešai teisti ar kritikuoti baikerius:
„Mano tėtis yra buvęs baikeris ir aš jau vien iš pagarbos jam neturiu teisės nieko kalbėt apie baikerius, nes kai kurie baikeriai, kurie buvo paminėti žiniasklaidoj, mano tėtis juos man minėdavo ir su jais švęsdavo baikerių suvažiavimus ar kitas šventes. Ir aš neturiu teisės nieko sakyt vien iš pagarbos tėvui. Nes tie baikeriai, tai yra jo pažįstami.“
Tačiau kaip musulmonui jam buvo labai liūdna ir skaudu stebėti pažemintus tikinčiuosius.
„Iš kitos pusės, man buvo gaila stebėti tuos musulmonus. Man net ašaros akyse kaupėsi. Juk tu susirenki maldai... Iš tikrųjų man buvo labai gaila, jie jautėsi turbūt pažeminti, paniekinti galbūt kažkaip... Buvo gaila žiūrėti į juos. Tik tiek galiu pasakyt, aš asmeniškai kaip musulmonas, aišku, negaliu pritarti tokiems dalykams, ką padarė baikeriai, bet, kaip sakiau, iš pagarbos savo tėvui, aš tiesiog net nereikšiu savo nuomonės. Tiesiog šiuo atveju patylėsiu, bet man buvo labai liūdna.“
Gytis iškėlė klausimą, į kurį atsakė tiesioginėje transliacijoje: kodėl musulmonai Kaune priversti melstis lauke – taip yra todėl, kad istorinė mečetė yra per maža ir nepajėgia sutalpinti visų atvykusių imigrantų.
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Vyriausybe tik neduokite jokiu zemiu ar baznyciom statyti ir tt. Cia Lietuva ir Krikscionybe! Gal jis pasiustas is Rusijos specialiai. Paskui privaziuos ju milijonai! Kaskoks ruskelis pakeites tikejima isivaizduoja Ponu Dievu! Varykite atgal ir jokiu bendruomeniu musulmonisku . Cia Europa!