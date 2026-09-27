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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gytis Volkavičius ir jo 3 žmonos atsidūrė teisėsaugos akiratyje: „Tai yra gėda ir labai nemalonu“

2026-09-27 10:30 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-09-27 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gytis Muhamad Volkavičius gyvena įdomų gyvenimą – turi tris žmonas. O paskutiniu metu viskas tapo dar įdomiau. Į šeimos santykius įsikišo policija. 

Gytis Muhamad Volkavičius gyvena įdomų gyvenimą – turi tris žmonas. O paskutiniu metu viskas tapo dar įdomiau. Į šeimos santykius įsikišo policija. 

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Kas vyksta šeimoje, aiškinosi TV3 televizijos laidos „Be Tabu“ komanda. 

Gytis su vaikais keliavo atostogauti. Grįžo pavargęs, todėl žmonos Mišelės paprašė masažo. Mišelė irgi buvo pavargusi po darbo dienos masažo salone. Vyro prašymas įsiutino.

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„Nu tai ką, viskas sekė įvykių grandine tokia, raktai buvo metami, paskui buvo toks pultelis išjungti šviesoms, tą pultelį irgi metė, na ir prasidėjo. Aš pradėjau tada ant jos, kodėl jinai daužo inventorių, nes man tai labai nepatinka. Tada pradėjo šaukti. Šaukia, šaukia, neina nutildyti“, – paskoja Gytis. 

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(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gytis Volkavičius su žmonomis ir vaikais

Gytis žmonai Mišelei pasakė – nakvok salone, jei tokia pikta. Mišelė jam atsakė filipinietiškai. Atmosfera tiek įkaito, kad kažkas porai iškvietė policiją. 

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„Iškart patruliai iššoka, pareigūnai. Atsidaro autobusiuko durys, trise iššoka, aš toks apakęs žiūriu. Kas čia vyksta, kas čia vyksta? Mes jau tada išėjome į lauką, nes buvome realiai beveik ant laiptų. Mišelė labai šaukė, ten dar tokį plakatą nuvertė, dar metė maišą, kažkas turbūt žmonėms pasirodė, kad gal kas užpuolė kosmetologę, išeinančią iš darbo, o ką tu gali žinoti, jie nežinojo gal, kad aš ten esu“, – sako G. Volkavičius.

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Piktinasi, kodėl vos per plauką negavo smurto orderio

Policijos pareigūnai porą atskyrė. Vyras tikina, kad smurto šeimoje nebuvo. 

„Bet man buvo žiauriai skaudu, kodėl buvo svarstoma mano atžvilgiu? Vien dėl to, kad aš esu vyras? Vien dėl to, kad aš esu vyras, to užtenka? Sakau, žmona ant manęs šaukia, o smurto orderį man svarstot?“ – klausia Gytis. 

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Pareigūnai orderio galimybę svarstė, bet neišdavė. Pareigūnų įsikišimas Gytį labai sukrėtė. 

„Nuėjęs į automobilį, aš verkiau. Sakau, jeigu mes dagyvenom iki to, kad pas mus jau pareigūnai važiuoja, tai, sakau, atsiprašau, bet tai yra gėda ir tai yra labai nemalonu. Su Novelyn niekada taip nėra buvę, su Janisa nėra buvę. Būna apsipykimų, bet ne policija. Policija nevažiuoja“, – sako vyras ir patikino, kad dabar su žmona Mišele jiedu susitaikė.

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Nauja žmonos profesija

Visgi po poros dienų, pasak Gyčio, pora vėl susipyko. Tik šįkart policijos nebekvietė. 

Mišelė dabar turi naują darbą – pradėjo šokti striptizą. 

„Prieš šokius Mišelė kartais mane truputį pacheatindavo (liet. Išduodavo). Taip jau atvirai papasakosiu. Tai būdavo tokių atvejų, kad aš išvykstu kažkur toliau ir grįžtu po kažkiek tai laiko ir randu jos telefone žinučių. Buvo tokių atvejų, kad su vienu futbolą išėjo žiūrėti, su kitu „Megoje“ susitiko kavos išgerti. Su trečiu dviračiais važinėjo“, – pasakoja Gytis. 

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Naujoje žmonos darbovietėje Gytis nėra buvęs. 

„Iš tikrųjų, šokiai yra mano streso mažinimo priemonė. Taigi, jei turiu kažką panašaus į problemą, aš tiesiog noriu šokti. Aš išreiškiu savo jausmus šokiu“, – kodėl pradėjo šokti striptizą, pasakoja Mišelė. 

Kaip baigėsi ši Gyčio ir vienos iš žmonų Mišelės istorija, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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