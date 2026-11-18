Šioje atkaklioje dvikovoje netrūko ir gražių krepšinio momentų. Projekte „Verta pamatyti“ šį kartą varžosi trys ryškūs epizodai: taiklus Dustino Slevos metimas iš toli, meistriška Mariaus Grigonio ataka ir įspūdingas Sterlingo Browno dėjimas.
Kuris iš jų vertas geriausiojo vardo? Kviečiame dar kartą išvysti šias akimirkas ir balsuoti už savo favoritą!
1. Taiklus Dustino Slevos metimas iš toli
2. Meistriška Mariaus Grigonio ataka
3. Įspūdingas Sterlingo Browno dėjimas
Fielmann kviečia nepraleisti įspūdingiausių akimirkų! Peržiūrėk tris rungtynių epizodus, išrink savo favoritą ir dalyvauk žaidime – kiekvieną mėnesį vienas balsavęs ir užsiregistravęs dalyvis laimės 100 € vertės „Fielmann“ dovanų čekį.
Balsuok čia: www.tv3.lt/vertapamatyti.
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