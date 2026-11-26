Šį kartą dėmesio centre – trys epizodai, kuriuose sužibėjo du žalgiriečiai: Jono Valančiūno įspūdingas blokas ir galingas dėjimas bei Ąžuolo Tubelio metimas su pražanga. Kuris iš šių momentų nusipelnė geriausiojo vardo? Kviečiame dar kartą juos išvysti ir balsuoti už labiausiai patikusį!
1. Jono Valančiūno blokas
2. Ąžuolo Tubelio metimas su pražanga
3. Jono Valančiūno dėjimas
Kuris „Žalgirio“ rungtynių momentas vertas didžiausių aplodismentų?
Fielmann kviečia nepraleisti įspūdingiausių akimirkų! Peržiūrėk tris rungtynių epizodus, išrink savo favoritą ir dalyvauk žaidime – kiekvieną mėnesį vienas balsavęs ir užsiregistravęs dalyvis laimės 100 € vertės „Fielmann“ dovanų čekį.
Balsuok čia: www.tv3.lt/vertapamatyti.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.