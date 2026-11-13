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TV3 naujienos > Sportas > Verta pamatyti

Grigonio tritaškis, Tubelio ataka ir Valančiūno blokas: kuris epizodas nusipelnė jūsų balso?

2026-11-13 08:57 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-13 08:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkričio 6-ąją Kauno „Žalgirio“ krepšininkai Eurolygoje pratęsė pergalingą žygį. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje rezultatu 83:67 užtikrintai įveikė Stambulo „Bešiktaš“ ekipą ir iškovojo jau ketvirtąją pergalę iš eilės. Puikų žaidimą pademonstravę žalgiriečiai ne tik papildė pergalių sąskaitą, bet ir sirgaliams padovanojo ne vieną įsimintiną akimirką.

Valančiūnas (Euroleague.net)

Lapkričio 6-ąją Kauno „Žalgirio“ krepšininkai Eurolygoje pratęsė pergalingą žygį. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje rezultatu 83:67 užtikrintai įveikė Stambulo „Bešiktaš“ ekipą ir iškovojo jau ketvirtąją pergalę iš eilės. Puikų žaidimą pademonstravę žalgiriečiai ne tik papildė pergalių sąskaitą, bet ir sirgaliams padovanojo ne vieną įsimintiną akimirką.

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Šį kartą projekte „Verta pamatyti“ pristatome tris dėmesio vertus rungtynių epizodus: taiklų Mariaus Grigonio metimą iš toli, greitą Ąžuolo Tubelio ataką ir įspūdingą Jono Valančiūno bloką. Kuris iš šių momentų paliko didžiausią įspūdį? Kviečiame dar kartą juos išvysti ir atiduoti savo balsą už geriausią!

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1. Tolimas Mariaus Grigonio metimas

2. Greita Ąžuolo Tubelio ataka

3. Jono Valančiūno blokas

Kuris „Žalgirio“ rungtynių momentas vertas didžiausių aplodismentų?

Fielmann kviečia nepraleisti įspūdingiausių akimirkų! Peržiūrėk tris rungtynių epizodus, išrink savo favoritą ir dalyvauk žaidime – kiekvieną mėnesį vienas balsavęs ir užsiregistravęs dalyvis laimės 100 € vertės „Fielmann“ dovanų čekį.

Balsuok čia: www.tv3.lt/vertapamatyti.

Gairės:
Kauno Žalgiris
Jonas Valančiūnas
Marius Grigonis
Ąžuolas Tubelis
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Tubelis (BNS nuotr.)
„Žalgirio“ šou namų arenoje: 3 epizodai, kuriuos norisi pamatyti dar kartą

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Gairės:
Kauno Žalgiris
Jonas Valančiūnas
Marius Grigonis
Ąžuolas Tubelis
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