Grigonio tritaškis, Tubelio ataka ir Valančiūno blokas: kuris epizodas nusipelnė jūsų balso?

Šį kartą projekte „Verta pamatyti“ pristatome tris dėmesio vertus rungtynių epizodus: taiklų Mariaus Grigonio metimą iš toli, greitą Ąžuolo Tubelio ataką ir įspūdingą Jono Valančiūno bloką. Kuris iš šių momentų paliko didžiausią įspūdį? Kviečiame dar kartą juos išvysti ir atiduoti savo balsą už geriausią!
1. Tolimas Mariaus Grigonio metimas
2. Greita Ąžuolo Tubelio ataka
3. Jono Valančiūno blokas
Kuris „Žalgirio“ rungtynių momentas vertas didžiausių aplodismentų?
Fielmann kviečia nepraleisti įspūdingiausių akimirkų! Peržiūrėk tris rungtynių epizodus, išrink savo favoritą ir dalyvauk žaidime – kiekvieną mėnesį vienas balsavęs ir užsiregistravęs dalyvis laimės 100 € vertės „Fielmann“ dovanų čekį.
Balsuok čia: www.tv3.lt/vertapamatyti.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.