„Žalgirio“ šou namų arenoje: 3 epizodai, kuriuos norisi pamatyti dar kartą

Projekte „Verta pamatyti“ šį kartą dėmesio centre – trys ryškūs rungtynių epizodai: rezultatyvus perdavimas Ąžuolui Tubeliui, galingas Jono Valančiūno dėjimas ir taiklus Maodo Lo metimas iš toli. Kviečiame dar kartą pasimėgauti šiais momentais ir išrinkti tą, kuris paliko didžiausią įspūdį.
1. Rezultatyvus perdavimas Ąžuolui Tubeliui
2. Galingas Jono Valančiūno dėjimas
3. Taiklus Maodo Lo metimas iš toli
Kuris „Žalgirio“ rungtynių momentas vertas didžiausių aplodismentų?
Fielmann kviečia nepraleisti įspūdingiausių akimirkų! Peržiūrėk tris rungtynių epizodus, išrink savo favoritą ir dalyvauk žaidime – kiekvieną mėnesį vienas balsavęs ir užsiregistravęs dalyvis laimės 100 € vertės „Fielmann“ dovanų čekį.
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