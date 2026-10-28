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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Parengė naujus KET pakeitimus: naujovės dėl 140 km/h greičio ir lenkimo

2026-10-28 11:10 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-10-28 11:10
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Lietuvoje Kelių eismo taisyklės (KET) yra vienas iš dažniausiai keičiamų oficialių dokumentų, dėl kurio kaskart turi suklusti daugiau kaip 1 mln. vairuotojų, taip pat tūkstančiai pėsčiųjų ir dviratininkų.

Transportas, eismas Andrius Ufartas/ELTA

Lietuvoje Kelių eismo taisyklės (KET) yra vienas iš dažniausiai keičiamų oficialių dokumentų, dėl kurio kaskart turi suklusti daugiau kaip 1 mln. vairuotojų, taip pat tūkstančiai pėsčiųjų ir dviratininkų.

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Suderinusi su įvairiomis šalies institucijomis ir suinteresuotais asmenimis, Susisiekimo ministerija trečiadienį oficialiai registravo naują siūlomų pakeitimų redakciją.

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Atnaujintas KET dar turės patvirtinti Vyriausybė. Tačiau, tai padarius, pakeitimai įsigaliotų jau nuo 2027 m. sausio 1 d.

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Leistiną greitį siūlo didinti iki 140 km/hm

Priklausomai nuo metų laiko ir kelio dangos būklės šiuo metų maksimalus leistinas greitis užmiesčio magistralėse yra 110 km/h arba 130 km/h. Tokią ribą siūloma didinti.

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„Kelių ruožuose, kur eismo sąlygos leidžia saugiai važiuoti greičiau, kelio savininko (valdytojo) sprendimu leistinas greitis gali būti padidintas įrengus atitinkamus kelio ženklus.

Automagistralių ruožuose, kur eismo sąlygos leidžia saugiai važiuoti greičiau, kelio savininko (valdytojo) sprendimu leistinas greitis gali būti padidintas iki 140 km/h įrengus atitinkamus kelio ženklus“, – tokia nuostata siūloma naujose taisyklėse.

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Didžiausio leistino automobilių greičio tema gana dažnai aptarinėjama viešoje erdvėje. Paprastai kalbant, kuo greičiau automobilis važiuoja, tuo daugiau degalų sunaudoja.

Lietuva, kaip ir bendrai ES, yra priklausoma nuo naftos ir kitų energijos produktų importo. Tad kuo daugiau degalų sunaudojama, tuo daugiau jų importuojama ir tuo daugiau pinigų už juos palieka bendriją.

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Jeigu būtų važiuojama lėčiau ir daugiau automobilių būtų varomi vietoje pagaminta elektra, tuo daugiau pinigų už ją liktų Lietuvoje ir ES. O juos būtų galima toliau investuoti čia kuriant papildomas darbo vietas ir verslus.

Papildomas ribojimas greitiems dviratininkams

Lietuvoje vis daugiau gyventojų važinėja dviračiais. Kai kurie mėgsta tai daryti labai greitai. O greitis, kaip žinoma, susijęs su papildomais pavojais.

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Galbūt dėl to ministerija siūlo sugriežtinti greitų dviratininkų lenkimus. Jie turės tai daryti lėčiau – panašiu greičiu, kaip kiti eismo dalyviai.

„Važiuodamas dviračių taku, pėsčiųjų ir dviračių taku, dviračių juosta, kelkraščiu arba šaligatviu dviračio vairuotojas, apvažiuodamas ar lenkdamas kitą dviračio, elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotoją, važiuodamas pro juos privalo judėti greičiu, kuris yra artimas apvažiuojamų arba lenkiamų dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų judėjimo greičiui“, – numato nauja taisyklė.

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Panašus ribojimas numatomas ir elektrinių paspirtukų ir kitų panašių priemonių vairuotojams.

Be to, pakeitimuose patikslinama, kad elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus, o pro pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui (3–7 km/h), paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.

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Nauji kelio ženklai

Be kita ko, Susisiekimo ministerija siūlo įvesti kelis naujus kelio ženklus.

Ji siūlo tokius kelio ženklų „Kūgis“, „Aptvėrimo barjeras“ ir „Kilnojamasis aptvėrimo skydas“ aprašymus:

  • Kūgis – žymi darbų, renginių, eismo įvykių ar avarijų ribas.

  • Aptvėrimo skydas – žymi darbų, renginių, eismo įvykių ar avarijų ribas.

  • Kilnojamasis skydas – žymi vietą, kurioje vykdomi darbai, ir apvažiavimo kryptį.

Eismo dalyviams šie kelio ženklai esą leis aiškiai suprasti, kokių veiksmų reikia imtis, kuria kelio trajektorija apvažiuoti kelyje esančią kelio darbų arba renginio vietą.

indeliai.lt

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argumentai
argumentai
2026-10-28 11:27
pribloškia - kuo greičiau važiuoji, tau daugiau pinigų palieka bendriją. Lauksim greičio ribojimų ES autobanuose iki 90 km/h? Lėktuvų greitį irgi galima sumažinti nuo 850 km/h iki kokių 500? Automobiliams užteks ir 2 cilindrų variklio?
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