Vaikai net nepastebės, kad valgo daržoves: Indrė Trusovė parodė, ką paruošti Helovynui

„Helovynas nebūtinai turi būti tik apie saldumynus. Man ši šventė pirmiausia asocijuojasi su kūrybiškumu, smagiu laiku kartu ir galimybe iš kasdienių produktų sukurti ką nors netikėto. Kartais užtenka kitaip supjaustyti daržoves ar iš kiaušinio pagaminti voriuką, ir vaikams įprastas maistas tampa kur kas įdomesnis. Svarbiausia, kad tokie užkandžiai nereikalauja nei ypatingų kulinarinių įgūdžių, nei daugybės ingredientų“, – sako „Rimi“ ambasadorė I. Trusovė.
Šventinis stalas gali būti ir žaismingas, ir subalansuotas
Pasak I. Trusovės, ruošiantis Helovynui verta pagalvoti ne tik apie tai, kaip užkandžiai atrodys, bet ir apie jų įvairovę. Šalia įprastų šventinių skanėstų galima pasiūlyti šviežių daržovių, kiaušinių, sūrio ar humuso – produktų, iš kurių nesunku sukurti spalvingą ir įvairų vaišių stalą.
Vienas paprasčiausių būdų sudominti vaikus – maistą paversti žaidimu. Paprikos gali tapti besišypsančiais monstriukais, alyvuogės – voriukais, o tortilijos – traškiais šikšnosparniais. Tokius užkandžius smagu ne tik valgyti, bet ir gaminti kartu.
„Vaikai dažnai pirmiausia valgo akimis, todėl žaismingas maisto pateikimas gali paskatinti paragauti ir tų produktų, kurių įprastai jie nesirenka. Pavyzdžiui, paprastai supjaustytos daržovės gal ir nesulauks didelio susidomėjimo, tačiau sudėtos į išskaptuotą papriką, primenančią Helovyno monstriuką, jos iškart tampa šventės dalimi. Be to, vaikams labai patinka patiems prisidėti prie gaminimo – dėlioti akytes, kurti veidukus ar puošti užkandžius“, – dalijasi I. Trusovė.
Ji pataria nesistengti visų užkandžių paruošti vieniems. Šventės pasiruošimas gali tapti bendra šeimos veikla: mažiesiems galima patikėti paprastesnius dekoravimo darbus, o suaugusiesiems – produktų pjaustymą ir kepimą.
Norint sutaupyti laiko ir pinigų, verta rinktis receptus, kuriuose kartojasi tie patys ingredientai. Pavyzdžiui, juodosios alyvuogės pravers keliems Helovyno personažams sukurti, tortilijas galima panaudoti ir mini picoms, ir traškiems užkandžiams, o humusas tiks tiek prie daržovių, tiek prie naminių traškučių. Visus šiems užkandžiams reikalingus produktus galima rasti „Rimi“ parduotuvėse.
Paprikų monstriukai, kurie vilios paragauti daržovių
Spalvingos paprikos gali tapti ne tik užkandžiu, bet ir smagia Helovyno stalo puošmena. Išskaptavus jose mažus veidukus, jos primins miniatiūrinius moliūgėlius, o viduje bus galima paslėpti šviežių daržovių lazdeles ir humusą. Tai puikus būdas šventinį stalą papildyti daržovėmis ir kartu įtraukti vaikus į pasiruošimą.
Reikės:
- 3–4 spalvotų paprikų;
- 1 agurko;
- 2 morkų;
- kelių salotų lapų;
- šviežių krapų;
- 150–200 g humuso.
Gaminame. Paprikas nuplaukite, nupjaukite jų viršūnėles ir pašalinkite sėklas. Nedideliu peiliu atsargiai išpjaukite akytes, nosis ir burnas – kiekvienas monstriukas gali turėti vis kitokią išraišką. Agurkus ir morkas supjaustykite plonomis lazdelėmis, o salotų lapus bei krapus sudėkite į paprikų vidų taip, kad jie kyšotų tarsi pasišiaušę plaukai. Į vieną papriką galima įdėti humuso, kuris taps padažu daržovėms mirkyti. Taip iš paprastų ingredientų sukursite ne tik gardų užkandį, bet ir žaismingą stalo dekoraciją.
Kiaušinių voriukai – pažįstamas užkandis nauju pavidalu
Įdaryti kiaušiniai – daugelio mėgstamas užkandis, tačiau Helovyno proga juos galima pateikti kiek netikėčiau. Vos keli alyvuogių gabalėliai, ir įprasti kiaušiniai virs mažais voriukais, kurie neabejotinai patrauks svečių dėmesį.
Reikės:
- 6 kiaušinių;
- 2 valg. š. graikiško jogurto;
- 30 g tarkuoto čederio sūrio;
- 8–10 juodųjų alyvuogių.
Gaminame. Kietai virtus ir atvėsintus kiaušinius nulupkite, perpjaukite pusiau ir atsargiai išimkite trynius. Juos sutrinkite su graikišku jogurtu ir smulkiai tarkuotu čederio sūriu, kol gausite vientisą, kreminį įdarą. Paruošta mase pripildykite kiaušinių baltymų puseles.
Tuomet ateina smagiausia dalis – voriukų kūrimas. Alyvuoges perpjaukite pusiau, vieną puselę dėkite ant kiaušinio kaip voriuko kūnelį, o iš plonai supjaustytų likusių alyvuogių suformuokite kojeles. Tokius kiaušinius galima paruošti iš anksto ir laikyti šaldytuve iki pat patiekimo. Tai ypač patogu, jei Helovyno vakarą planuojate sulaukti daugiau svečių.
Traškūs šikšnosparniai su burokėlių humusu
Jei Helovyno vakarą sunku įsivaizduoti be traškių užkandžių, I. Trusovė siūlo juos pasigaminti namuose. Tam puikiai tiks paprastos tortilijos, kurias galima paversti mažais šikšnosparniais, o prie jų patiekti ryškiaspalvį burokėlių humusą.
Reikės:
- 3–4 tortilijų;
- 1–2 valg. š. alyvuogių aliejaus;
- mėgstamų prieskonių;
- 1 indelio „Rimi“ burokėlių humuso.
Gaminame. Iš tortilijų sausainių formele arba peiliu išpjaukite šikšnosparnių siluetus. Sudėkite juos ant kepimo popieriumi išklotos skardos, lengvai patepkite alyvuogių aliejumi ir pabarstykite mėgstamais prieskoniais.
Kepkite iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 5–8 minutes, kol tortilijos taps traškios ir lengvai apskrus. Svarbu jų nepalikti be priežiūros, nes ploni gabalėliai gali greitai apskrusti.
Iškepusius šikšnosparnius patiekite su burokėlių humusu. Jo sodri spalva puikiai derės prie Helovyno temos, o pats užkandis bus smagi alternatyva įprastiems traškučiams.
Svarbiausia – ne tobulas stalas, o laikas kartu
I. Trusovė primena, kad ruošiantis Helovynui nebūtina siekti tobulo rezultato ar valandų valandas praleisti virtuvėje. Kartais smagiausios šventės akimirkos gimsta būtent gaminant kartu, kai kiekvienas gali prisidėti savo idėjomis.
„Man atrodo, kad šventinis maistas neturi būti sudėtingas. Daug smagiau, kai visi gali įsitraukti į jo ruošimą, o ant stalo atsiranda ne tik saldumynų, bet ir įvairių spalvų, skonių bei tekstūrų. Tikiuosi, kad šios idėjos įkvėps šeimas paeksperimentuoti ir į Helovyno vakarą pažvelgti kūrybiškiau“, – sako „Rimi“ ambasadorė.
Pasitelkus kasdienius ingredientus, šiek tiek fantazijos ir gerą nuotaiką, net įprasti kiaušiniai, tortilijos ar daržovės gali tapti smagiausiais šventės personažais. O svarbiausia – tokiam stalui nereikia nei sudėtingų receptų, nei didelių išlaidų.
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