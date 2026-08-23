Viktorija Montvydaitė
Graibsto šiuos darbuotojus: moka ir 3,8 tūkst. eurų į rankas, bet šio darbo lietuviai nenori?
Tūkstančiai darbo vietų, bet norinčių jas užimti vos keli šimtai. Sunkvežimių vairuotojams darbdaviai siūlo apie 2–2,5 tūkst. eurų per mėnesį, o tarptautinių reisų vairuotojų pajamos gali siekti ir 3,8 tūkst. eurų į rankas. Tačiau net tokios sumos nepritraukia vietinių darbuotojų. Kas žmones atbaido nuo šio darbo? 2026 m. pirmąjį pusmetį 188 darbdaviai Užimtumo tarnyboje įregistravo 2,8 tūkst. laisvų darbo vietų tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams.
2026-09-19
Pamatę, kokią gudrybę sugalvojo kaimynas, neteko žado: už tokį sumanymą mokės visi gyventojai?
Viename bute radiatoriai kaista, o kitame – vos šyla. Kartais problema gali slypėti ne tik gedime. Užtenka vienam daugiabučio gyventojui savavališkai pasididinti radiatorių, pakeisti vamzdžius ar kitaip pertvarkyti šildymo sistemą, kad pasekmes pajustų ir kaimynai. Jų namuose gali būti šalčiau, o kai kuriais atvejais gali išaugti ir šildymo sąskaitos.
2026-09-18
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Prasidėjus remontui pasibaisėjo: kiemus išrausė, o iki galo sutvarkyti niekas nenori?
Kai kuriuose Vilniaus kiemuose per mažiau nei mėnesį atnaujintos automobilių stovėjimo vietos, šaligatviai ir asfaltas, o kitur pradėtų darbų pabaigos gyventojai laukia mėnesius. Dėl užsitęsusių darbų ilgai lieka duobės, nuardytas asfaltas ar tiesiog nesutvarkytos vietos. Apie tokias skirtingas patirtis vilniečiai pasakoja socialiniame tinkle „Facebook“. Gyventojų istorijos rodo, kad prasidėję kiemų tvarkymo darbai nebūtinai baigiasi taip greitai, kaip tikėtasi.
Po restorano akibrokšto jubiliejų kauniečiams teko švęsti gatvėje: „Norėjosi prasmegti skradžiai žemę“
Įsivaizduokite, kad iš anksto suplanuojate gimtadienio šventę, rezervuojate restoraną, suderinate maistą ir pakviečiate daug svečių. Tačiau atvykę švęsti randate užrakintas restorano duris – niekas neįleidžia, o apie atšauktą rezervaciją iš anksto niekas nepranešė. Būtent taip nutiko 50-metį švęsti planavusiai šeimai.
2026-09-16
Atostogos už 500 eurų: nustebsite, kur kainos mažesnės nei Turkijoje
Atostogoms nebūtina turėti kelių tūkstančių eurų. Kelionių ekspertai skaičiuoja, kad savaitę užsienyje galima praleisti ir už 400–500 eurų žmogui, o turint dar mažesnį biudžetą galima dairytis į kaimynines šalis. Vis dėlto vien skrydžio ar kelionės paketo kaina neparodo, kur atostogauti iš tiesų pigiausia – vienose šalyse mažiau kainuos viešbutis, kitose maistas ar transportas. Didžioji dalis Lietuvos gyventojų atostogoms nėra pasiruošę išleisti tūkstančių.
2026-09-13
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Laukuose pūva daržovės: rudenį už lietuviškas gėrybes mokėsime kur kas brangiau?
Gausios liūtys dalyje Lietuvos laukų jau naikina daržovių derlių – ūkininkai pasakoja apie po vandeniu atsidūrusius kopūstus, morkas, bulves ir svogūnus, o nuostolius skaičiuoja šimtais tūkstančių eurų. Tačiau gyventojams svarbiausias klausimas – ar mažesnis lietuviškų daržovių derlius rudenį reikš ir didesnes kainas parduotuvėse? Augintojai pasakoja, kad kai kuriuose ūkiuose dalies derliaus išgelbėti gali nebepavykti, o tikrasis nuostolių mastas paaiškės tik pradėjus nuimti daržoves.
2026-09-13
Lietuvis uždirbo vos 20 eurų, bet iš VMI – nemaloni staigmena: įspėja visus
Investuojant per programėles akcijų galima nusipirkti vos keliais paspaudimais, tačiau jas pardavus laukia dar vienas žingsnis – gautų pajamų deklaravimas. Čia gali laukti netikėtumas. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) deklaracijoje gali būti nurodyta visa už akcijas gauta suma, nors žmogus realiai uždirbo tik nedidelę jos dalį.
2026-09-13
„Bolt“ keleiviams – svarbi žinia: šiandien vairuotojo neišsikviesite?
Šiandien atsidarę „Bolt“ programėlę galite išvysti mažiau vairuotojų nei įprastai, nes dalis jų 12 val. rinksis prie Seimo į protesto akciją „Paskutinės kelnės“. Visgi vienybės tarp kolegų nėra – kol vieni ruošiasi protestuoti, kiti žada dirbti ir tikisi sulaukti daugiau užsakymų. Socialiniame tinkle „Facebook“ skelbiama, kad vairuotojų protesto akcija „Paskutinės kelnės“ prie Seimo prasidės rugsėjo 10 d. 12 val. Prisijungti kviečiami visi pavežėjai ir juos palaikantys žmonės.
2026-09-10
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Pasipiktinimo banga dėl paštomatų: klientai pateko į „juoduosius sąrašus“?
Užsisakius prekę ir siuntos sekimo sistemoje pamačius pristatymo datą, natūralu tikėtis, kad tą dieną ją jau bus galima atsiimti. Tačiau net ir skirstymo centrą pasiekusi siunta paštomate gali neatsirasti taip greitai, kaip tikėtasi. Tad ką iš tiesų parodo nurodoma pristatymo data ir kada jau galima sakyti, kad siunta vėluoja? Su tv3.lt susisiekusi skaitytoja Toma (vardas pakeistas) pasakoja susidūrusi būtent su tokia situacija.
2026-09-09
1 tūkst. eurų pensija Lietuvoje: pasakė, ar sulauksime artimiausiais metais
Lietuvos senjorų pensijos per artimiausius kelerius metus turėtų dar labiau priartėti prie dirbančiųjų atlyginimų. Vyriausybė užsibrėžė tikslą iki 2028 m. pasiekti, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų bent pusę vidutinio atlyginimo į rankas. Tačiau kiek eurų tai reikštų pensininkams ir ar dėl šio tikslo pensijos turės augti sparčiau nei dabar? Šiuo metu vidutinė senatvės pensija Lietuvoje siekia apie 745 eurus, ją gauna beveik 640 tūkst. žmonių.
2026-09-08
Patvirtinta rezervacija dar negarantuoja atostogų? 221 eurą sumokėjusi šeima liko gatvėje
Planuojant išvyką visada norisi apsieiti be netikėtumų, tačiau kartais jų išvengti nepavyksta. Įsivaizduokite: būstą kelionei užsisakote prieš kelis mėnesius, sumokate visą kainą ir netgi gaunate rezervacijos patvirtinimą, tačiau likus vos kelioms dienoms iki išvykimo sužinote, kad apsistoti jame negalėsite. Su naujienų portalu tv3.lt susisiekusi skaitytoja Giedrė (tikras vardas redakcijai žinomas) pasidalijo būtent tokia patirtimi.
2026-09-04
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100 eurų dabar ir prieš 5 metus: nepatikėsite, kiek viskas pabrango
Dar prieš penkerius metus turint 100 eurų iš parduotuvės buvo galima išeiti gerokai su pilnesniu krepšiu. Šiandien už tą pačią sumą kai kurių kasdienių prekių galima nusipirkti kone perpus mažiau, pasikeitė ir tai, kiek galime įsipilti degalų ar leisti sau paslaugų. Vis dėlto vien kainų šuolis neatskleidžia viso vaizdo – per šį laiką gerokai augo ir gyventojų pajamos.
2026-09-03
Dėl algų Vilniaus bendrovėje – konfliktas: darbuotojams nesumokėta po daugiau nei 1 tūkst. eurų
Pirmas darbas paaugliui yra puiki galimybė užsidirbti ir įgyti patirties, tačiau ne visiems ši patirtis būna sklandi. Keli Vilniaus restorane dirbę nepilnamečiai, jų atstovo tvirtinimu, liko negavę dalies uždirbto atlyginimo. Tačiau restoranas pateikia kitą situacijos pusę – tikina jau kurį laiką susiduriantis su veiksmais, kuriais esą sąmoningai siekiama pakenkti jo veiklai.
2026-09-02
„Lidl“ parduotuvėse – dideli pokyčiai: nebereikės skenuoti prekių?
„Lidl“ parduotuvėse pirkėjai gali pastebėti pokyčius – prekybos tinklas reguliariai atnaujina savitarnos kasų zonas, didina šių kasų skaičių ir diegia naujesnę įrangą. Savitarna tampa vis svarbesne apsipirkimo dalimi – ją jau renkasi daugiau nei pusė tinklo klientų. Tačiau kyla klausimas, kas laukia įprastų kasų ir ar ateityje jų apskritai gali nelikti. „Lidl“ parduotuvėse reguliariai atnaujinamos savitarnos kasų zonos.
2026-09-02
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Perspėja savo daiktus internete parduodančius gyventojus: liksite ir be prekės, ir be pinigų
Dirbtinio intelekto (DI) įrankiais šiandien galima ne tik sukurti tikroviškai atrodančią nuotrauką, bet ir pakeisti vos vieną tikro vaizdo detalę – pavyzdžiui, prekėje „padaryti“ skylę ar kitą defektą. Tokios galimybės kelia naujų rizikų ir internetinėse prekybos platformose.
2026-08-29
Remonto kelis mėnesius laukiantys klaipėdiečiai neapsikentė dėl byrančių laiptų: „Bus traumų“
Apšiurę, trupantys ir vietomis iškilę daugiabučio laiptai jau kelis mėnesius neduoda ramybės vieno Klaipėdos namo gyventojams. Anot gyventojų, sutvarkyti laiptus namo administratoriaus jie prašo dar nuo pavasario, tačiau darbų iki šiol nesulaukė. Į naujienų portalą tv3.lt kreipęsis Linas (tikras vardas redakcijai žinomas) kelia klausimus ne tik dėl dabartinės laiptų būklės, bet ir dėl ankstesnių name atliktų darbų bei jų kainų.
2026-08-29
Siaučia nauja apgavysčių banga – taikosi į lietuvius: nesakykite, kad neįspėjo
Esate įpratę įtartinas žinutes atpažinti pagal nežinomą siuntėją, keistą nuorodą ar klaidas tekste? Sukčiai randa būdų, kaip apgaulingą žinutę telefone parodyti net toje pačioje susirašinėjimo grandinėje, kurioje anksčiau buvo gauti tikri žinomos įmonės pranešimai. Su naujienų portalu tv3.lt susisiekęs skaitytojas Tomas (vardas – pakeistas) pasidalijo būtent tokia situacija. Jo telefone įtartina „Netflix“ vardu atsiųsta SMS atsirado tarp anksčiau gautų tikrų šios platformos pranešimų.
2026-08-27
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Pasipiktino naujove sostinėje: „Projektuotojai nė vienas nėra išbandę savo kūrinio“
Laukiant viešojo transporto galimybė prisėsti ypač svarbi vyresnio amžiaus žmonėms, tėvams su vaikais ar ilgiau autobuso bei troleibuso laukiantiems keleiviams. Tačiau dalyje Vilniaus stotelių įrengti metaliniai suoliukai kelia gyventojų nepasitenkinimą. Su naujienų portalu tv3.lt susisiekė skaitytoja vilnietė Lina (vardas – pakeistas), kuri atkreipė dėmesį į sostinės viešojo transporto stotelėse įrengtus metalinius suoliukus.
2026-08-25
Įspėja lietuvius – rudenį kainos vėl kils: „Čia mažiau gerų žinių“
Lietuvos ekonomikos augimo tempas kitąmet turėtų sulėtėti, tačiau kainų augimo pikas dar tik priešakyje. SEB ekonomistai prognozuoja, kad rudenį metinė infliacija Lietuvoje viršys 6 proc., o nuo kitų metų pradžios gyventojams turėtų brangti elektra ir gamtinės dujos. SEB atnaujino Lietuvos ekonomikos prognozes. Banko ekonomistai šių metų bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo prognozę šiek tiek sumažino ir dabar tikisi, kad 2026 m. šalies ekonomika augs 3 proc.
2026-08-25
Kiekvienam vaikui – bent po 25 papildomus eurus kas mėnesį? Paaiškino, kam skirti šie pinigai
Artėjant naujiems mokslo metams tėvams tenka planuoti ne tik išlaidas mokyklinėms prekėms, drabužiams ar avalynei, bet ir vaikų užimtumui. Būreliai gali tapti nemaža šeimos mėnesio išlaidų dalimi, ypač jei vaikas lanko kelias veiklas ar užsiėmimams prireikia papildomų priemonių. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) duomenimis, vaikų, lankančių neformaliojo švietimo veiklas, dalis pastaraisiais metais nuosekliai auga. 2021–2022 mokslo metais jose dalyvavo 61,9 proc.
2026-08-23
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Naujovė ieškant būsto: pinigų jau neužtenka – reikia ir gerai atrodyti?
Artėjant rugsėjui nekilnojamojo turto nuomos rinkoje jaučiamas didelis sujudimas. Ieškant geriausio varianto gali tekti susidurti ne tik su aukštomis kainomis ar didele konkurencija. Pasirodo nuomotojai spręsdami kam išnuomoti būstą neretai atsižvelgia į nuomotojo amžių, šeimos padėtį ir netgi į tautybę.
2026-08-23