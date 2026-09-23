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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja, jei važiuosite automobiliu ir aptaškysite: štai kada ir kiek galite sulaukti baudos

2026-09-23 13:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Arnas Cvirka
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 13:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietingomis dienomis pėstiesiems bei kitiems eismo dalyviams dar labiau nuotaiką sugadinti gali ir neatsargūs vairuotojai, kurie, užvažiavę ant balos, gali aptaškyti jus vandeniu. Tiesa, policija perspėja, kad už tokius veiksmus, vairuotojams gali tekti paploninti piniginę ir susimokėti baudą. 

Aptaškėte praeivį automobiliu? Pasiruoškite – netrukus galite sulaukti baudos (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (14)

Lietingomis dienomis pėstiesiems bei kitiems eismo dalyviams dar labiau nuotaiką sugadinti gali ir neatsargūs vairuotojai, kurie, užvažiavę ant balos, gali aptaškyti jus vandeniu. Tiesa, policija perspėja, kad už tokius veiksmus, vairuotojams gali tekti paploninti piniginę ir susimokėti baudą. 

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietingi orai Lietuvoje

Tikriausiai ne kartą esate pastebėję, o gal net ir patyrę nemalonų jausmą, kai pro šalį važiuojantis automobilis, užvažiavęs ant balos aptaško jus ar kitus praeivius vandeniu. O ar kada susimąstėte, jog už tokius veiksmus, jus aplaisčiusiam asmeniui gali tekti atsakyti ir pinigine bauda?

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Lietuvos policijos atstovai akcentuoja, kad nors Kelių eismo taisyklėse (KET) aptaškymo vandeniu situacijos nėra aptartos ir reglamentuotos, KET yra nustatytos bendrosios eismo dalyvių pareigos, tarp jų ir ta, kad eismo dalyvių elgesys turi būti grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu.

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„Turime suprasti kaip nemalonu būti aptaškytam ir raginame nepamiršti mandagumo bei atidumo vienas kitam“, – pabrėžia Lietuvos policijos atstovė Jorūnė Liutkienė. 

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Nukentėjęs asmuo turi pateikti įrodymus

Taigi, kaip pažymi Lietuvos policijos atstovė, asmuo, kuris buvo aptaškytas ir dėl to nukentėjo, iš tiesų gali kreiptis į policiją, turėdamas užfiksuotą įvykio medžiagą.

„Kreipiantis reikėtų nurodyti įvykio datą, laiką ir vietą bei transporto priemonės valstybinį numerį, aprašyti aplinkybes ir pridėti nuotraukas ar vaizdo įrašą, jei įvykis buvo užfiksuotas“, – aiškina J. Liutkienė. 

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Tuomet kiekvieną konkretų atvejį individualiai vertina ir aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnas. O tokiu atveju, jei nustatoma, kad transporto priemonės vairuotojas pažeidė KET taisykles, jam skiriama administracinė atsakomybė už šį pažeidimą. 

„Labiausiai tikėtina, kad tokie vairuotojo veiksmai būtų kvalifikuojami pagal Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 7 dalį (kiti Kelių eismo taisyklių pažeidimai), kuri numato baudą iki 12 eurų. Pabrėžiame, kad atsakomybė taikoma būtent už KET pažeidimą, jei jis buvo padarytas.

Žalos atlyginimo klausimus reglamentuoja Civilinis kodeksas. Siekiant žalos atlyginimo, naudinga turėti patirtą žalą pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, valymo paslaugų įmonės kvitą, patvirtinantį, kad aptaškyti drabužiai buvo išvalyti ar išskalbti“, – pabrėžia J. Liutkienė. 

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Baikit
Baikit
2026-09-23 14:39
Juokinti, policija nereaguoja į rimtus nusikaltimus, o čia puls matot ieškoti kažko kas ką aptaškė o gal neaptaškė
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dar
dar
2026-09-23 14:12
vyrai vairuotojai kazkaip pristabdo leciau pradeda vaziuot, o bobeles tai lekia kaip nuo grandines paleistos
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E
E
2026-09-23 13:49
Kokias nesąmones rašo. Kaune prie Gistučio pastoviai, kai rimčiau lyja, žmones maudo. Kuo kaltas vaoiruotojas, kai keliu upelis teka? Kurio realiai net nematai ir kai užvažiuoji tada supranti kiek taškosi. Kelius tvarkykite, o policija tegul darbu užsiima. Nes kelių eismo taisyklės, šiai dienai asilams. Rytų šalių kraštu tampa LT visi važiuoja kam kur reikia ir teisus tas kas pirmiau. Apie greičio laikymasį nekalbu ir ištisinių kirtimą.
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