Įspėja šiuos Lietuvos gyventojus: gresia teisinė atsakomybė ir pasekmės

Dalis savivaldybės gyventojų iki šiol yra deklaravę gyvenamąją vietą adresais, kurie pagal galiojančius registrų duomenis yra pripažinti netiksliais.
Atkreipiamas dėmesys, kad kai kuriais netiksliais adresais gyvenamąją vietą yra fiktyviai deklaravę daugiau nei 10 asmenų.
Teisinė atsakomybė ir galimos pasekmės
Gyvenamosios vietos deklaravimas nėra tik formalumas – tai teisės aktuose įtvirtinta piliečių pareiga. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 530 straipsnį gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų nepateikimas deklaravimo įstaigai arba tikrovės neatitinkančių (melagingų) duomenų pateikimas užtraukia administracinę atsakomybę – įspėjimą arba piniginę baudą (aut. past. – naujienų portalas tv3.lt primena, kad ši bauda siekia nuo 10 iki 14 eurų).
Be administracinių nuobaudų, asmenims, laiku nepatikslinusiems savo adreso, teisės aktų nustatyta tvarka bus apribotas valstybės ir savivaldybės teikiamų socialinių išmokų, paramos, būsto šildymo bei vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas. Taip pat gali kilti rimtų kliūčių registruojant vaikus į ugdymo įstaigas ar gaunant kitas viešąsias bei medicinos paslaugas.
Jeigu gyventojai piktybiškai nereaguos į raginimus, seniūnija vienašališkai pradės deklaravimo duomenų taisymo arba jų naikinimo procedūras.
Kur kreiptis?
Visi gyventojai, gavę pranešimus arba žinantys, kad jų deklaruotas adresas gali būti netikslus, privalo nedelsdami atvykti į Kėdainių miesto seniūniją (101 kabinetas) arba susisiekti telefonu +370 347 67 285 dėl pirminės konsultacijos ir informacijos patikslinimo.
Atvykstant būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
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