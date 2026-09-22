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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įspėja šiuos Lietuvos gyventojus: gresia teisinė atsakomybė ir pasekmės

2026-09-22 07:45 / šaltinis: Rinkos aikštė
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 07:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kėdainių miesto seniūnija informuoja, kad, atlikus deklaruotų gyvenamųjų vietų duomenų analizę, nustatyta dalis asmenų, kurių deklaruoti adresai yra netikslūs arba neatitinka faktinių duomenų. Siekiant užtikrinti sklandų viešųjų paslaugų teikimą bei teisinių reikalavimų laikymąsi, gyventojai raginami skubiai pasitikrinti ir atnaujinti savo duomenis.

Kamera, pinigai, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com, BNS/J. Elinskas)
GALERIJA (10)

Kėdainių miesto seniūnija informuoja, kad, atlikus deklaruotų gyvenamųjų vietų duomenų analizę, nustatyta dalis asmenų, kurių deklaruoti adresai yra netikslūs arba neatitinka faktinių duomenų. Siekiant užtikrinti sklandų viešųjų paslaugų teikimą bei teisinių reikalavimų laikymąsi, gyventojai raginami skubiai pasitikrinti ir atnaujinti savo duomenis.

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Dalis savivaldybės gyventojų iki šiol yra deklaravę gyvenamąją vietą adresais, kurie pagal galiojančius registrų duomenis yra pripažinti netiksliais.

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Atkreipiamas dėmesys, kad kai kuriais netiksliais adresais gyvenamąją vietą yra fiktyviai deklaravę daugiau nei 10 asmenų.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nekilnojamasis turtas

Teisinė atsakomybė ir galimos pasekmės

Gyvenamosios vietos deklaravimas nėra tik formalumas – tai teisės aktuose įtvirtinta piliečių pareiga. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 530 straipsnį gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų nepateikimas deklaravimo įstaigai arba tikrovės neatitinkančių (melagingų) duomenų pateikimas užtraukia administracinę atsakomybę – įspėjimą arba piniginę baudą (aut. past. – naujienų portalas tv3.lt primena, kad ši bauda siekia nuo 10 iki 14 eurų).

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Be administracinių nuobaudų, asmenims, laiku nepatikslinusiems savo adreso, teisės aktų nustatyta tvarka bus apribotas valstybės ir savivaldybės teikiamų socialinių išmokų, paramos, būsto šildymo bei vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas. Taip pat gali kilti rimtų kliūčių registruojant vaikus į ugdymo įstaigas ar gaunant kitas viešąsias bei medicinos paslaugas.

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Jeigu gyventojai piktybiškai nereaguos į raginimus, seniūnija vienašališkai pradės deklaravimo duomenų taisymo arba jų naikinimo procedūras.

Kur kreiptis?

Visi gyventojai, gavę pranešimus arba žinantys, kad jų deklaruotas adresas gali būti netikslus, privalo nedelsdami atvykti į Kėdainių miesto seniūniją (101 kabinetas) arba susisiekti telefonu +370 347 67 285 dėl pirminės konsultacijos ir informacijos patikslinimo.

Atvykstant būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

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2026-09-22 07:52
skubiai informuokit savo batų dydį
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